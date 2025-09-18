Mydło Fa przechodzi do historii: Producent wydał oświadczenie

Producent kultowego mydła potwierdził w oświadczeniu dla niemieckiego dziennika "Bild", że Fa nie wróci już na rynek.

- "Mydło nie jest już oferowane pod marką Fa" - potwierdził.

Dokładny moment wycofania produktu nie jest jeszcze znany, ale wiemy, że jego zapasy zniknęły ze sklepów już na początku 2025 roku - zarówno w Niemczech jak i w innych krajach, w tym w Polsce. Od sierpnia pod szyldem Fa można dostać już tylko żele pod prysznic oraz dezodoranty.

Mydło Fa: Historia kultowego kosmetyku

Mydło Fa pojawiło się na rynku w 1954 roku. Do Polski trafiło na przełomie lat 80. i 90. i było przez wiele lat synonimem luksusu. Hitem szybko stała się także piosenka "Mydełko Fa", stworzona przez Marlenę Drozdowską i Marka Kondrata, będąca satyrą na komercyjne przeboje. Momentalnie umocniła ona pozycję mydła Fa na polskim rynku.

Marka Fa narodziła się w Krefeld. Kosmetyk reklamowany był początkowo jako "delikatne mydło nowego stylu", które miało wyróżniać się na tle konkurencji żółto-zielonym kolorem i delikatnym zapachem.

Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec lat 60., gdy Henkel zainwestował w odważną kampanię reklamową. W telewizyjnych spotach po raz pierwszy w historii Niemiec pojawiły się niemal nagie modelki zanurzające się w morskich falach. Mydło stało się symbolem popkultury, w Polsce przez wiele dekad było najlepiej sprzedającym się mydłem w kraju. Niestety, już nie wróci.

