Jak zaprojektować łazienkę? O tym trendzie łazienkowym będzie głośno w 2026 roku

Spis treści: Niezmienny hit łazienkowy Mniej znaczy więcej Forma jako akcent. Zabawa kształtami Dzikość i motywy zwierzęce wracają do łask Kolory i wzory dominujące w łazienkach w 2026 roku

Niezmienny hit łazienkowy

Prysznice typu walk-in wciąż należą do czołówki trendów łazienkowych, jednak obecnie projektuje się je dużo przytulniej i wygodniej niż jeszcze kilka lat temu. Zamiast surowej, pojedynczej szyby coraz częściej powstają przestrzenie kąpielowe przypominające domowe SPA - bez tradycyjnego brodzika, za to z odpływem liniowym, jedną szybą lub częściowo zabudowaną wnęką, co nadaje całości bardziej wyszukany i mniej techniczny charakter. Pojawiają się też funkcjonalne siedziska, wnęki na akcesoria i deszczownice XXL. To jednak nie jedyny trend, który utrzyma się w tym rok.

Zabudowany prysznic typu walk-in to niezmienny hit w łazienkach w 2026 123RF/PICSEL

Mniej znaczy więcej

Minimalizm, jeden z najpopularniejszych trendów we wnętrzach, utrzymuje swoją pozycję już od lat. Jednak w 2026 roku przybiera nieco bardziej ciepły i domowy charakter. Choć wcześniej kojarzony był głównie z chłodem i sterylną estetyką, obecnie zyskuje na znaczeniu wykorzystanie naturalnych surowców, przytulnego oświetlenia oraz delikatnych tekstur. Jednak forma nadal pozostaje niezmienna. Cenione są ukryte systemy przechowywania oraz harmonijne barwy.

Forma jako akcent. Zabawa kształtami

Współczesne łazienki coraz chętniej wykorzystują miękkie, organiczne linie oraz wyraziste formy dekoracyjne. Popularność zyskują lustra o nieregularnych krawędziach, owalne umywalki, zaokrąglone szafki, a także łuki i wnęki w ścianie. Projektanci coraz częściej rezygnują z ostrych kantów, stawiając na łagodne, naturalne kształty inspirowane naturą.

Nieregualner lustra nabierają na sile 123RF/PICSEL

Dzikość i motywy zwierzęce wracają do łask

Jeśli jednak nie jesteśmy miłośnikami minimalizmy, a zwłaszcza tego w surowym wydaniu, to mamy dobre wieści. Do wnętrz wracają bardziej dekoracyjne akcenty. W łazienkach pojawiają się subtelne motywy inspirowane światem zwierząt i natury. Pojawiają się wzorzyste tapety, organiczne tekstury, egzotyczne elementy czy dodatki przypominające naturalne struktury. Trend ten wpisuje się w popularny nurt biophilic design, który ma wprowadzać do wnętrz więcej życia i emocji.

Łazienka inspirowana naturą 123RF/PICSEL

Kolory i wzory dominujące w łazienkach w 2026 roku

W najnowszych trendach widoczna jest mieszanka przeciwieństw, dlatego każdy odnajdzie coś dla siebie. W przestrzeniach łazienkowych coraz częściej pojawiają się ciepłe, ziemiste kolory, takie jak beż, odcienie piaskowe, delikatna zieleń szałwiowa, karmel, złamana biel oraz ciemniejsze brązy i oliwkowe detale. Taka paleta barw tworzy atmosferę relaksującego, domowego SPA. To właśnie te tony doskonale współgrają z drewnianymi akcentami.

Specjaliści podkreślają również znaczenie niezwykłych płytek, które stają się nie tylko tłem, ale też główną ozdobą łazienkowej aranżacji. W ofertach sklepów można zauważyć wielkoformatowe płytki XXL, trójwymiarowe efekty, marmurowe wzory, elementy rękodzielnicze oraz motywy geometryczne i mozaiki w nowoczesnych odsłonach. Zestawione z naturalnymi barwami, dodają pomieszczeniu głębi i współczesnego charakteru.

Ściany 3D nadadzą charakteru każdej łazience 123RF/PICSEL

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