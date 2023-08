Leah Remini wyjawia prawdę o tym, co działo się w Kościele

W pozwie, który w środę 2 sierpnia został złożony w Sądzie Najwyższym w Los Angeles, Leah Remini twierdzi, że po tym, gdy zaczęła publicznie krytykować scjentologów, ci "podjęli kampanię mającą na celu zrujnowanie i zniszczenie" jej życia.

Kelly z Beverly Hills 90210 ma trzy córki, które wyrosły na piękne kobiety. Podobne do matki?

Te gwiazdy zachwyciły na ramówce Polsatu. Ale kreacje

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się radosną nowiną. Jej rodzina wkrótce się powiększy

Marcelina Zawadzka szaleje ze szczęścia. "Będziesz najpiękniejszą panną młodą" Aktorka twierdzi, że przez ostatnią dekadę była "śledzona, inwigilowana, nękana, zastraszana, a ponadto była ofiarą celowych złośliwych i oszukańczych plotek, rozpowszechnianych za pośrednictwem setek kontrolowanych i koordynowanych przez scjentologów kont w mediach społecznościowych, które istnieją wyłącznie w celu zastraszania i rozpowszechniania dezinformacji".

Pozew, którego treść Rimini opublikowała na Instagramie, przedstawia też metody, jakimi posługiwali się przywódcy i agenci tego ruchu religijnego. Jak czytamy, finansowali i zarządzali skoordynowanymi kampaniami przeciwko aktorce, jej rodzinie, przyjaciołom, partnerom biznesowym, współpracownikom, reklamodawcom i potencjalnym pracodawcom, szargając tym samym jej opinię.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Dzięki temu procesowi mam nadzieję chronić moje przyznane przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych prawa do mówienia prawdy i zgłaszania faktów dotyczących scjentologii. Jestem głęboko przekonana, że sztandar wolności religijnej nie daje nikomu pozwolenia na zastraszanie, nękanie i wykorzystywanie tych, którzy korzystają z praw wynikających z Pierwszej Poprawki" - oświadczyła Remini.

Aktorka nie chciała już dłużej milczeć

Aktorka twierdzi, że o tym, iż jest śledzona przez detektywów wynajętych przez scjentologów, po raz pierwszy dowiedziała się w 2015 roku, gdy promowała książkę biograficzną "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology".

Jej zdaniem członkowie ruchu wysyłali też listy z pogróżkami do serwisów informacyjnych, które promowały jej książkę. To jej nie zniechęciło, więc wyprodukowała też nagrodzony Emmy serial dokumentalny "Leah Remini: Scientology and the Aftermath".

Instagram Post Rozwiń

W swoim pozwie Leah Remini twierdzi, że trwające od lat prześladowania i nękanie zaciążyły na jej osobistych relacjach i biznesach. W związku z tym walczy o odszkodowanie za to, co nazywa "ogromną szkodą ekonomiczną i psychiczną". Nie ujawniła wysokości kwoty, jakiej się domaga.