Listopadowy Quiz: Jak dużo wiesz o słynnych cmentarzach? 11 punktów osiągają jedynie mistrzowie

Oprac.: Katarzyna Adamczak Życie i styl

Cmentarze to nie tylko miejsca spoczynku, to historyczne artefakty, miejsca kultu, symbole popkulturowe czy atrakcje turystyczne. Jest wiele cmentarzy na świecie, które ściągają co roku tłumy turystów. Znasz te słynne miejsca? Ile wiesz o cmentarzach ważnych dla Polaków? Przekonaj się, rozwiązując niełatwy test.

Zdjęcie Jak dużo wiesz o słynnych cmentarzach? / Karolina Misztal / East News