Logiczna zagadka, która obnaża sposób myślenia. Podołasz wyzwaniu?

Karolina Woźniak

Ten test pokaże, w jaki sposób naprawdę analizujesz informacje i wyciągasz wnioski. Sprawdzisz nie tylko swoje logiczne myślenie, ale też umiejętność dostrzegania zależności i szczegółów, które dla wielu pozostają niewidoczne. Czy logika to twoja mocna strona?

Fakty są przed tobą. Potrafisz je właściwie połączyć?

Zacznijmy dzień od treningu dla mózgu - pobudź szare komórki, a dzień będzie znacznie lepszy. Regularnie rozwiązując łamigłówki możesz szybko i skutecznie rozwinąć uśpione umiejętności, takie jak logiczne myślenie. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj je rozwiązać. Do pomocy możesz użyć kartki i długopisu, aby dane były dla ciebie przejrzyste. Powodzenia!

Trzech przyjaciół: Adam, Bartek i Celina mają różne zwierzęta: kota, psa i papugę. Wiadomo, że: Adam nie ma kota, Bartek nie ma psa, a Celina nie ma papugi. Więc kto ma jakie zwierzę?
Poprawne rozwiązanie

Udało się? Brawo! Oznacza to, że logiczne myślenie zdecydowanie jest twoją mocną stroną. To bardzo ważna umiejętność, która przydaje się w najprostszych czynnościach, a w życiu zawodowym jest niezwykle doceniana. Jednak jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nie oznacza, że nie da się tego poprawić. Każdy dzień jest inny, a na nasze myślenie wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Ćwicz więcej, a będzie lepiej! Dziękujemy za udział w zabawie. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie zagadki. 

Dane:

  • Adam ≠ kot
  • Bartek ≠ pies
  • Celina ≠ papuga

Rozwiązanie:

  • Jeśli Adam nie ma kota, to ma psa lub papugę.
  • Jeśli Bartek nie ma psa, to ma kota lub papugę.
  • Jeśli Celina nie ma papugi, to ma kota lub psa.
Jedna z możliwych odpowiedzi to: Adam ma papugę, Bartek ma kota, a Celina ma psa. A tobie jakie wyszło rozwiązanie?

