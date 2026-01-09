Zacznijmy dzień od treningu dla mózgu - pobudź szare komórki, a dzień będzie znacznie lepszy. Regularnie rozwiązując łamigłówki możesz szybko i skutecznie rozwinąć uśpione umiejętności, takie jak logiczne myślenie. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj je rozwiązać. Do pomocy możesz użyć kartki i długopisu, aby dane były dla ciebie przejrzyste. Powodzenia!

Trzech przyjaciół: Adam, Bartek i Celina mają różne zwierzęta: kota, psa i papugę. Wiadomo, że: Adam nie ma kota, Bartek nie ma psa, a Celina nie ma papugi. Więc kto ma jakie zwierzę?

Udało się? Brawo! Oznacza to, że logiczne myślenie zdecydowanie jest twoją mocną stroną. To bardzo ważna umiejętność, która przydaje się w najprostszych czynnościach, a w życiu zawodowym jest niezwykle doceniana. Jednak jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nie oznacza, że nie da się tego poprawić. Każdy dzień jest inny, a na nasze myślenie wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Ćwicz więcej, a będzie lepiej! Dziękujemy za udział w zabawie. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie zagadki.