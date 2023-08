Los Alamos - tu tworzono bombę atomową. Jak dziś wygląda miasteczko pośrodku niczego

Spis treści: 01 Miejsce Y

02 Niech mnie Twoja moc spali

03 Miasto nerdów

Prowincjonalna mieścina w stanie Nowy Meksyk odegrała kluczową rolę w historii XX wieku ze względu na swój związek z tajnym rządowym laboratorium badawczym. W 1943 roku Los Alamos stało się główną siedzibą Projektu Manhattan. To tutaj zespół naukowców pod kierownictwem J. Roberta Oppenheimera pracował nad stworzeniem pierwszej bomby atomowej.

Los Alamos położone jest na płaskowyżu w górach Jemez, co sprawia, że ma chłodniejszy klimat niż otaczające go obszary nizinne w Nowym Meksyku. W końcu XIX wieku, osadnicy wykorzystywali te tereny do hodowli bydła i koni. Wielu z nich budowało proste drewniane chaty, w których mieszkali tylko podczas ciepłych miesięcy, by doglądać swoich zwierząt. Zimy ranczerzy spędzali w cieplejszej dolinie Rio Grande.

Reklama

W 1917 roku jeden z osadników sprzedał część swojego terenu i budynków biznesmenowi z Detroit, który założył Szkołę Ranczerską w Los Alamos. Placówka służyła do nauczania młodych ludzi podstawowych umiejętności związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich. Przed utworzeniem laboratorium miasteczko było również domem dla Indian z plemienia Pueblo. W czasie II wojny światowej wiele osiadłych tu rodzin musiało opuścić swoje gospodarstwa, aby zrobić miejsce dla tajnego projektu rządowego.

Polecamy też: Nawrócony "niszczyciel światów" - kim był Robert Oppenheimer?

Miejsce Y

Gdy świat zmagał się z najkrwawszym konfliktem zbrojnym w swoich dziejach, osłonięte tajemnicą wzgórza Nowego Meksyku stały się kluczowym miejscem w historii technologii jądrowej. W 1943 roku Departament Wojny Stanów Zjednoczonych przejął kontrolę nad Szkołą Ranczerów i wszystkimi okolicznymi posiadłościami. Utworzono izolowaną bazę dla tajnego Projektu Manhattan, który miał dać armii USA pierwszą broń jądrową. Mimo że naukowcy i inżynierowie z całego świata przybywali do Los Alamos, mało kto wiedział o prawdziwej naturze ich pracy. Dla personelu wojskowego było to tajemnicze "Miejsce Y", podczas gdy dla mieszkańców pobliskiego Santa Fe było po prostu "Wzgórzem".

Zobacz również: Polskie Stonehenge: To miejsce wciąż skrywa swoją tajemnicę

Wokół laboratorium wybudowano prawie 10-metrowe ogrodzenie z drutu kolczastego. Personel wojskowy strzegł wejść do miasta 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, sprawdzając przepustki i kontrolując każdego, kto znalazł się przy bramie. Mimo surowych środków bezpieczeństwa Richard Feynman, fizyk z laboratorium, późniejszy laureat Nagrody Nobla, potrafił dostać się do otoczonego obszaru przez... dziurę w płocie. Po zakończonej pracy naukowiec wychodził przez główną bramę, czym doprowadzał strażników do szaleństwa — nie był bowiem zanotowany jako wchodzący, a więc z ich punktu widzenia pojawiał się znikąd.

Zdjęcie Klaus Fuchs, najważniejszy radziecki szpieg, działający w Los Alamos / domena publiczna

Lokalizacja laboratorium również była informacją ściśle tajną. Każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymywał pouczenie, aby udać się do Santa Fe i zgłosić w biurze Korpusu Inżynieryjnego Armii USA, gdzie otrzymywał niezbędne dokumenty umożliwiające przejście przez punkty kontrolne. Wszystkie listy i paczki były starannie kontrolowane i cenzurowane, a adres "PO Box 1663, Santa Fe, N.M." stał się najbardziej tajemniczym adresem pocztowym w historii USA.

Oprócz światowej sławy naukowców jak Julius Robert Oppenheimer, Edward Teller, Klaus Fuchs, Richard Feynman, Niels Bohr i Stanisław Ulam w laboratorium pracowała także cała rzesza fizyków, matematyków, chemików, metalurgów, lekarzy, inżynierów, techników, sekretarek, bibliotekarzy, sprzątaczek, pielęgniarek, robotników i innych ludzi, którzy byli niezbędni do funkcjonowania ośrodka.

Zdjęcie Julius Robert Oppenheimer / Getty Images

W pierwszych miesiącach od uruchomienia laboratorium, jego pracownicy i obsługa wojskowa musieli zmagać się z dość prymitywnymi warunkami. Do Los Alamos przetransportowano zdemontowaną w innym stanie elektrownię — praca nad bombą i osiedle pracowników potrzebowało dużych ilości energii. Drogi były jednak bardzo prymitywne z ostrymi zakrętami. Na jednym z nich ładunek przechylił się i elektrownia spadła z ciężarówki w dół wzgórza. Również w samym mieście wiele ulic było nieutwardzonych i często błotnistych - obiekty zostały pospiesznie zbudowane, by jak najszybciej rozpocząć prace badawcze. Standard wyposażenia pracowniczych mieszkań także pozostawiał wiele do życzenia. Dość powiedzieć, że dom dyrektora J. Roberta Oppenheimera mieścił się na Bathtub Row — jedynej ulicy w Los Alamos z domami wyposażonymi w wanny. Luksus ten był zarezerwowany jedynie dla ścisłego kierownictwa laboratorium.

Niech mnie Twoja moc spali

Prace nad Projektem Manhattan zakończył 16 lipca 1945 roku udany wybuch pierwszej bomby atomowej w historii. Próba przeprowadzona pod kryptonimem Trinity, uznana jest za jedno z największych osiągnięć naukowych wszech czasów i początek ery atomowej. Nazwa Trójca została nadana przez J. Roberta Oppenheimera, dyrektora laboratorium w Los Alamos, który zainspirował się poezją Johna Donne'a. "Dlaczego wybrałem tę nazwę, nie jest jasne, ale wiem, jakie myśli chodziły mi po głowie. [...] W znanym wierszu Donne pisze:



Zmiażdż moje serce, Boże, jak zmurszałą ścianę, Którąś tchem, blaskiem dotąd muskał potajemnie, Naprawiał; niech mnie Twoja moc złamie i zemnie, Spali, odnowi; zwal mnie z nóg - dopiero wstanę."*

*wiersz w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka



— mówił Oppenheimer. Cytujący jego słowa autor książki "Jak powstała bomba atomowa" proponował następującą interpretację wypowiedzi fizyka — bomba była bronią śmierci, która mogła zakończyć wojnę i odkupić ludzkość.

Już trzy tygodnie po tej próbie naukowcy z Los Alamos mogli obserwować zastosowanie śmiercionośnego wynalazku — 6 i 9 sierpnia 1945 roku na japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki zrzucono dwie bomby atomowe — według współczesnych szacunków w atakach nuklearnych poniosło śmierć lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania ponad 400 tysięcy osób.

Zobacz też: Oppenheimer. Cillian Murphy z rolą życia

Zdjęcie Próba nuklearna w 1946 roku / AFP

Miasto nerdów

Po zbombardowaniu Hiroszimy informacje o celach Projektu Manhattan zostały podane do wiadomości publicznej, a laboratorium oficjalnie stało się rządową placówką badawczą pod cywilnym nadzorem Komisji Energii Atomowej USA i jest obecnie znane jako Narodowe Laboratorium w Los Alamos. W 1957 roku, Komisja zmniejszyła obszar objęty ścisłym zabezpieczeniem do samego laboratorium, co pozwoliło chętnym na odwiedzanie miasta.

W Los Alamos znajduje się obecnie Muzeum Nauki i Historii, gdzie można dowiedzieć się więcej o dziejach miasta, Projekcie Manhattan i początkach ery atomowej. W mieście działa również Towarzystwo Historyczne, które w ostatnich latach podjęło się rekonstrukcji domu dyrektora i fizyka J. Roberta Oppenheimera na Bathtub Row.

Współcześni mieszkańcy miasteczka to pracownicy laboratorium, ich rodziny, a także artyści, rzemieślnicy i osoby zatrudnione w sektorze usług. Mieszkańcy Los Alamos odznaczają się najwyższym na świecie poziomem wykształcenia per capita — większość posiada stopień magistra lub doktora.

Zobacz również: To miejsce niedaleko Krakowa znają nieliczni. "Amfiteatr skał"

Zdjęcie Okładka książki "Jak powstała bomba atomowa" / materiały prasowe