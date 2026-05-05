Spis treści: Szczegóły z prywatnego życia Zdjęcia drogiego samochodu czy luksusowych przedmiotów Informacje dotyczące prywatnego życia i najbliższych Zdjęcia z zagranicznych wojaży Krytyczne i obraźliwe posty czy komentarze Informacje dotyczące pracy

Szczegóły z prywatnego życia

Influencerzy i celebryci sprzedający każdy szczegół prywatnego życia sprawili, że zwykli ludzie coraz chętniej dzielą się wieloma szczegółami dotyczącymi codzienności. Tymczasem to właśnie prywatność staje się towarem deficytowym i szczególnie cennym. Ludzie z klasą nie informują całego świata o tym, co dziś przyrządzili na obiad, w jakiej restauracji pili kawę i ile razy w tygodniu chodzą na siłownię, przy okazji prężąc się przed lustrem, by pochwalić się efektami. Nie potrzebują cudzych lajków i komentarzy, by się dowartościować. Mało tego, dzielenie się tak prozaicznymi czynnościami traktują jako mało elegancki zwyczaj.

Zdjęcia drogiego samochodu czy luksusowych przedmiotów

W mediach społecznościowych aż kipi od zdjęć na tle drogich samochodów czy luksusowych hoteli i restauracji. Założone "od niechcenia" i niby przypadkiem stylizacje od drogich marek są tak naprawdę częścią konkretnej opowieści o sukcesie, bogactwie i dobrobycie. Jednak sekretem ludzi z klasą jest skromność i prostota. Nawet jeśli stać ich dosłownie na wszystko, nie epatują bogactwem, nie chcą się wywyższać ani chwalić, wręcz przeciwnie - unikają życia na świeczniku, bo cenią sobie inne wartości.

Informacje dotyczące prywatnego życia i najbliższych

Na szczęście coraz więcej osób jest świadomych zagrożeń wynikających z publikowania różnych informacji w sieci. Wiedzą, że chwalenie się prestiżową szkołą dziecka, jego zajęciami pozalekcyjnymi może być zwyczajnie niebezpieczne. Podobnie jak informowanie, że właśnie całą rodziną gdzieś wyjeżdżamy albo udajemy się na koncert. Takie informacje mogą być wykorzystane chociażby przez złodziei i innych przestępców. W sieci warto chronić wrażliwe dane dotyczące dzieci i bliskich. Dobrze jest unikać też epatowania nowym związkiem i kwitnącą miłością. Jeśli coś pójdzie nie tak, jeszcze trudniej będzie się wycofać z takiej relacji.

Publikujesz w sieci dużo informacji na temat swojego życia prywatnego i zawodowego? Lepiej zastanów się nad konsekwencjami CanvaPro INTERIA.PL

Zdjęcia z zagranicznych wojaży

Social media aż toną w zalewie zdjęć z mniej lub bardziej egzotycznych podróży. Jednocześnie coraz więcej osób rezygnuje z dodawania relacji ze swoich wyjazdów. Wolą wysłać kilka zdjęć naprawdę bliskim osobom, niż chwalić się całemu światu. Eksperci podkreślają, że szczególnie niebezpieczne jest informowanie o podróżowaniu w czasie rzeczywistym - to kusząca wizja choćby dla złodziei.

Krytyczne i obraźliwe posty czy komentarze

Ludzie z klasą nie dają się wciągnąć w zajadłe przepychanki w sieci - nie komentują agresywnych postów i nie dają pożywki trollom. Nie hejtują i nie używają wulgarnych czy obraźliwych słów. Nie angażują się też w słowne przepychanki dotyczące światopoglądu. Zwykle nie zdradzają też poglądów politycznych, bo szanują innych, ale też własną prywatność. Zdają sobie sprawę, że każda taka informacja może negatywnie wpłynąć na ich wizerunek.

Czasami lepiej powstrzymać się od wrzucania zdjęć do mediów społecznościowych - ta zasada nie dotyczy wyłącznie wakacji 123RF/PICSEL

Informacje dotyczące pracy

Na szczęście coraz więcej osób ceni sobie także dyskrecję w kwestiach zawodowych. Z tego względu nie publikują w mediach społecznościowych informacji o awansach, zarobkach czy nawet codziennych obowiązkach. Dbają o tajemnice firmy i dobre relacje w pracy - unikają komentowania zachowań współpracowników i przełożonych. Nie piszą postów w stylu "wreszcie urlop od znienawidzonej pracy".

Poznaj sekrety psychologii, które pomagają zrozumieć siebie i innych, poprawić relacje i wykorzystać potencjał umysłu w praktyce. Wejdź na kobieta.interia.pl/psychologia

Zrozum swoje emocje i odkryj, jak wpływają na codzienne wybory Canva Pro INTERIA.PL

Gwiazdowski mówi Interii. Odc.108: Czas na jawność płac? „To nie jest żadna sprawa intymna” INTERIA.PL