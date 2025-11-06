Nadleśnictwo Bielsk opublikowało na Facebooku post, w którym wyjaśniono czym są dziwne i fascynujące kulki na liściach drzew:

- "Co to za dziwne kulki na liściach?! Czy zauważyliście kiedyś spacerując lub zbierając liście, kuleczki, zgrubienia lub "bąbelki" na liściach drzew? Wyglądają jak choroba lub pasożyt ale... to galasy - małe cuda natury!" - napisali.

W dalszej części postu, leśnicy wyjaśnili, czym są galasy:

- "To narośla tworzone przez roślinę w odpowiedzi na działanie owadów, roztoczy lub grzybów. Najczęściej ich "sprawcami" są galasówki - maleńkie błonkówki, które składają jaja w tkankach liści. W odpowiedzi roślina wytwarza specjalną tkankę ochronną, która tworzy otoczkę - galas - taki "mini domek" dla larwy owada. W środku larwa rośnie i rozwija się bezpiecznie, aż opuści swoją kryjówkę" - wyjaśnili.

Niektóre galasy np. na liściach dębu mają kształt kulisty i twardy jak orzech, inne przypominają włochate kuleczki, guzki, a nawet pęcherze.

Leśnicy tłumaczą, czym są kulki na drzewach: Mini domki to przyrodniczy cud

Wiele osób zastanawia się, czy galasy nie szkodzą drzewom. Leśnicy uspokajają jednak zaniepokojonych wielbicieli natury:

- "Na szczęście galasy zwykle nie stanowią poważnego zagrożenia. To bardziej ciekawostka przyrodnicza niż problem zdrowotny dla rośliny" - napisali.

- "Zwróćcie uwagę na liście podczas spaceru - być może znajdziecie takie naturalne "domki dla owadów!" - dodali.

Zachęcili też obserwatorów, by pokazali swoje znaleziska. Dołączycie się do tej akcji?

