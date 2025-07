Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019. Rząd przyjął projekt

W latach 2020-2021 wprowadzono nowe, korzystniejsze zasady ustalania emerytur przyznawanych w czerwcu. Niestety, zmiany nie uwzględniły osób, które zakończyły aktywność zawodową w latach 2009-2019.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt (zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019 ma rozwiązać tę kwestię. Osoby, które w owym okresie przeszły na emeryturę, będą mogły liczyć na ponowne przeliczenie świadczenia.

Ponowne przeliczenie uwzględni również renty rodzinne. Chodzi o świadczenia, które przysługiwały uprawnionym osobom po emerytach, którym przyznano emerytury w czerwcu w latach 2009-2019.

Czy trzeba złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Jak wynika z informacji udostępnionych na stronie rządowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się ponownym przeliczeniem emerytury z urzędu. Oznacza to, że osoby ubezpieczone nie będą zobligowane do składania wniosków w rzeczonej sprawie. Dotyczy to również rent rodzinnych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Ponowne przeliczenie ma się odbyć w ciągu 3 miesięcy od tego momentu (do końca marca 2026 roku).

Co, jeśli nie pamięta się daty przejścia na emeryturę? Jak już zostało wcześniej wspomniane - przeliczenie emerytury nastąpi z urzędu, wobec czego ZUS samodzielnie dokona wymaganych szacunków. Jeśli zakończyło się aktywność zawodową we wspomnianym okresie (czerwiec w latach 2009-2019) to z pewnością nie zostanie się pominiętym.

Ile można zyskać na ponownym przeliczeniu emerytur?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej: "Na nowo ustalona emerytura lub renta rodzinna nie będzie mogła być niższa niż dotychczas wypłacana". Ile będzie można zyskać na ponownym przeliczeniu emerytury?

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że średnia podwyżka ma wynieść około 220 zł. Ponowne przeliczenie ma objąć około 103 tysiące osób. Co więcej - nowa, bardziej korzystna wysokość emerytury ma być naliczana już od 1 lipca. Oznacza to, że seniorzy będą mogli uzyskać wyrównanie za okres od 1 lipca do momentu faktycznego przeliczenia emerytury. Wyrównania powinny być wypłacane od 1 stycznia 2026 roku.

