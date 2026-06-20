Spis treści: Dzięcioł zielony coraz liczniejszy w Polsce Wygląda inaczej niż większość dzięciołów. Łatwo go rozpoznać Dzięcioł zielony w Polsce. Gdzie go spotkamy?

Dzięcioł zielony coraz liczniejszy w Polsce

Dzięcioły należą do najbardziej rozpoznawalnych ptaków występujących w Polsce. Wiele osób kojarzy je przede wszystkim z charakterystycznym stukaniem w pnie drzew, które o świcie rozbrzmiewa w parkach i lasach. To właśnie w ten sposób ptaki nie tylko poszukują pożywienia, ale także oznaczają swoje terytorium i komunikują swoją obecność innym osobnikom.

Przydomowe karmniki najczęściej odwiedzają dzięcioły duże. Ich czarno-białe upierzenie oraz czerwone akcenty na głowie sprawiają, że są łatwe do rozpoznania.

Jednak coraz częściej w miastach zaobserwować możemy występowanie dzięciołów zielonych. Wyniki Monitoringu Ptaków Polski wskazują, że to właśnie ten gatunek od kilku lat notuje jeden z najsilniejszych wzrostów liczebności.

Wygląda inaczej niż większość dzięciołów. Łatwo go rozpoznać

Dzięcioł zielony znacząco różni się wyglądem od swoich bardziej znanych krewniaków. Jest drugim co do wielkości dzięciołem występującym w Polsce i osiąga rozmiary zbliżone do gołębia.

Jego ciało pokrywa oliwkowo-zielone upierzenie, a podczas lotu doskonale widoczny staje się charakterystyczny żółty kuper. Zarówno samce, jak i samice mają czerwoną czapeczkę na głowie, jednak samce wyróżniają się dodatkowo czerwonym akcentem na czarnych "wąsach" biegnących od dzioba.

Choć podobnie jak inne dzięcioły potrafi wspinać się po drzewach i wykuwać dziuple, znacznie częściej można spotkać go na ziemi. To właśnie tam poszukuje swojego ulubionego pożywienia.

Dzięcioł zielony ma charakterystyczne upierzenie, więc łatwo go rozpoznać 123RF/PICSEL

Dzięcioł zielony w Polsce. Gdzie go spotkamy?

Dzięcioł zielony żywi się przede wszystkim mrówkami. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków nie koncentruje się głównie na larwach ukrytych pod korą drzew. Zdecydowanie częściej żeruje na ziemi, rozkopując mrowiska i wyjadając zarówno dorosłe owady, jak i ich larwy.

To nietypowe zachowanie sprawia, że można go spotkać na łąkach, trawnikach, skrajach lasów czy w parkach. Sporadycznie zdarza mu się także polować na inne owady, a nawet wybierać pszczoły z uli. Co ciekawe coraz częściej występuje również w dużych miastach - tam najchętniej przebywa w starych parkach lub dużych ogrodach.

Dlaczego jednak właśnie ten gatunek radzi sobie obecnie tak dobrze? Zdaniem ornitologów jedną z przyczyn może być rosnąca liczba starych drzewostanów. Dzięcioł zielony preferuje miękkie drewno, w którym łatwiej wykuwa dziuple lęgowe. Szczególnie chętnie wybiera topole, osiki, wierzby czy olchy, unikając twardego drewna dębów i większości drzew iglastych.

Eksperci wskazują, że większa ochrona starszych drzew mogła stworzyć dla tego gatunku wyjątkowo korzystne warunki. Efekt jest widoczny w danych monitoringowych - dzięcioł zielony stał się jednym z największych beneficjentów zmian zachodzących w polskich lasach i obecnie należy do najszybciej zwiększających liczebność ptaków w kraju.

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL