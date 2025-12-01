Spis treści: Taniec Ogrodnictwo Malowanie lub rysowanie Czytanie Gotowanie i pieczenie Nauka nowego języka Joga Wolontariat

Taniec

Badania wykazały, że osoby, które traktują taniec jako hobby, mają aż o 7 lat młodszy mózg, niż wskazuje na to ich metryka. Okazuje się, że nauka kroków czy zapamiętywanie układu choreograficznego stymulują mózg i pozytywnie wpływają na pamięć i koncentrację, a to kluczowe dla opóźniania, a nawet zapobiegania demencji. Dodatkowo taniec powoduje wydzielanie endrofin i jednocześnie redukuje stres, obniżając poziom kortyzolu. Udział w zajęciach tanecznych to także świetna okazja do nawiązywania relacji i imprez towarzyskich, a kontakty społeczne to kolejny czynnik, który odmładza mózg.

Ogrodnictwo

Kreatywne podejście do uprawy kwiatów, krzewów czy warzyw w ogrodzie to kolejna czynność, która sprzyja długowieczności. Konieczność regularnej pielęgnacji roślin angażuje całe ciało i poprawia kondycję fizyczną. Planowanie kolejnych zabiegów, nasadzeń czy nawożenia rozwija mózg i funkcje poznawcze. Udowodniono też, że kontakt z naturą łagodzi stres i reguluje ciśnienie krwi.

Malowanie lub rysowanie

Wiele osób unika artystycznych zainteresowań z lęku przed brakiem talentu, a nawet podstawowych umiejętności manualnych. To duży błąd. Badania wykazały, że każda twórczość, nawet obiektywnie mało udana, pobudza wyobraźnię i "zmusza" mózg do aktywacji nowych obszarów. A to jeden z lepszych sposobów na dłuższą młodość układu nerwowego. Warsztaty artystyczne to też świetna okazja do nawiązywania nowych relacji.

Czytanie

Wcale nie trzeba czytać arcydzieł klasycznej literatury, żeby rozwijać mózg. Nawet mniej ambitna beletrystyka czy poradniki to idealna forma rozrywki. Badania wykazały, że osoby, które czytają, żyją dłużej niż osoby nieczytające i mają aż o 20 proc. niższy wskaźnik śmiertelności. Lektura książek ćwiczy wyobraźnię, uczy empatii i poprawia funkcje poznawcze, co jest niezwykle istotne w profilaktyce demencji.

Czytanie to jeden z przyjemniejszych sposobów na długowieczność i lepszą kondycję mózgu 123RF/PICSEL

Gotowanie i pieczenie

Radość z przyrządzania posiłków to kolejny czynnik, który zwiększa szanse na długowieczność. Ważne jest eksperymentowanie w kuchni i próbowanie nowych smaków. Jest to stymulujące dla mózgu, a dodatkowo samodzielne gotowanie sprawia, że znacznie zdrowiej się odżywiamy, bo spożywamy mniej żywności wysokoprzetworzonej, która odpowiada za wiele schorzeń przewlekłych oraz nowotwory.

Nauka nowego języka

Nauka nowego języka jeszcze nigdy nie była tak prosta i dostępna, w dodatku bez ponoszenia kosztów. Wystarczy skorzystać z darmowych filmów, aplikacji czy podcastów. Pomocne jest też czytanie artykułów czy oglądanie seriali. Naukowcy zajmujący się kwestiami mózgu powtarzają, że to najlepsze ćwiczenie stymulujące obie półkule. Konieczność zapamiętywania obcych słów to doskonały trening, który tworzy nowe połączenia między neuronami i zwiększa plastyczność mózgu.

Korzystanie z aplikacji do nauki języka obcego niesamowicie pobudza mózg i zwiększa jego plastyczność CanvaPro INTERIA.PL

Joga

Joga, choć wciąż mało popularna w naszym kraju, bywa nazywana remedium na problemy współczesnego świata, czyli pośpiech, stres i brak aktywności fizycznej. Eksperci podkreślają jej terapeutyczne działanie - skupienie na powolnych ruchach ćwiczy nie tylko zmysł koordynacji i równowagi, ale pozwala też błądzić myślami. Joga redukuje stres, poprawia nastrój, ułatwia zasypianie i niweluje stany zapalne w organizmie. Jej długotrwałe praktykowanie działa więc na organizm odmładzająco.

Wolontariat

Badania wykazały, że osoby, które angażują się w pomoc innym żyją dłużej i mogą się pochwalić lepszym zdrowiem. To wyjątkowe zajęcie, które daje poczucie celu, sprawia, że czujemy się potrzebni i nie skupiamy się wyłącznie na własnych problemach. Wolontariat wiąże się z licznymi interakcjami społecznymi, sprzyja nawiązywaniu więzi, a to najlepszy "lek" na stany depresyjne, lęki i poczucie osamotnienia. Tymczasem według ekspertów to właśnie izolacja i samotność wyrządzają największą szkodę i działają na mózg gorzej niż używki, niezdrowa dieta czy brak aktywności fizycznej.

Źródło: www.nature.com/articles/s41467-025-64173-9

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

