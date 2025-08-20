Uwaga na lampę solarną. Zawiera za dużo ołowiu i kadmu

Przedstawiciele sklepów Tedi poinformowali, że ze sprzedaży wycofano lampę solarną w postaci figurki jeża. Testy wykazały podwyższony poziom ołowiu i kadmu w miejscach lutowania.

"Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, dlatego odradza się dalsze użytkowanie lampy solarnej" - wskazuje Tedi.

Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 04.01.2025 r. do 19.08.2025 r.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Lampa solarna, figurki zwierzęce, jeż

Numer artykułu: 78347003651000000200

Czy można zwrócić wadliwą lampkę solarną?

Sieć wskazuje, że osoby, które kupiły lampę opisaną w komunikacie, mogą ją zwrócić lub wymienić na inny produkt o tej samej wartości 9,50 zł w dowolnym sklepie Tedi.

"Pomimo szeroko zakrojonych badań nad zarządzaniem jakością przeprowadzonych przez Tedi i zewnętrzne instytuty badawcze, istnieje możliwość, że do sprzedaży trafią produkty niespełniające naszych rygorystycznych wymagań jakościowych. Może się również zdarzyć, że reklamowany towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie i produkt zostanie natychmiast usunięty z asortymentu" - dodaje sieć.

