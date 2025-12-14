Matematyczna zagadka, która odciąży umysł od nadmiaru obowiązków. Jak szybko ją rozwiążesz?

Zimowa auta rozproszyła twoją koncentrację oraz skupienie? Nie przejmuj się, to bardzo częste zjawisko - zwłaszcza w okresie świątecznym. Na głowie przygotowania i ciągła gonitwa za prezentami. Warto jednak zatrzymać się, choć na chwilę, aby dać odetchnąć przemęczonemu umysłowi. Przecież też zasługuje na odpoczynek, aby mógł pracować na najwyższych obrotach. To ćwiczenie nie zajmie ci zbyt wiele czasu. Powodzenia!

Zagadka matematyczna, która zrelaksuje twój umysł

Mamy tendencję do życia w ciągłym biegu. Zawsze coś jest do zrobienia: a to zakupy, a to ktoś potrzebuje pomocy, a obowiązki w pracy nie mają końca. I jak tu nie zwariować? Mamy na to prosty i przyjemny sposób. Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, to nie tylko wyzwanie dla umysłu, ale też czas na relaks. Mózg podczas łączenia faktów i zabawy przekierowuje skupienie i odpoczywa od codziennych spraw. To zadanie zajmie ci zaledwie 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj bez kalkulatora obliczyć rozwiązanie. Gotowy? Start!

Do pudełka wchodzi 9 bombek. Anna ma 125 bombek. Ile pełnych pudełek może zapełnić i ile bombek zostanie luzem? 
Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się odpocząć przez chwilę i zrelaksować swój umysł? O to właśnie chodziło w tym ćwiczeniu. Sprawdźmy zatem, czy dobrze rozwikłałeś zagadkę. Jeśli nie, to nic się nie stało, a następnym razem będzie lepiej. Tym razem skupiamy się na tym, aby nie dać się zwariować świątecznemu szaleństwu. Dziękujemy za udział w zabawie, poniższej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Dane:

Obliczenia:

Poprawna odpowiedź: Anna może zapełnić 13 pełnych pudełek. Natomiast luzem zostanie jej 8 bombek.

