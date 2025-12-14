Mamy tendencję do życia w ciągłym biegu. Zawsze coś jest do zrobienia: a to zakupy, a to ktoś potrzebuje pomocy, a obowiązki w pracy nie mają końca. I jak tu nie zwariować? Mamy na to prosty i przyjemny sposób. Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, to nie tylko wyzwanie dla umysłu, ale też czas na relaks. Mózg podczas łączenia faktów i zabawy przekierowuje skupienie i odpoczywa od codziennych spraw. To zadanie zajmie ci zaledwie 10 sekund. Spójrz na poniższe polecenie i spróbuj bez kalkulatora obliczyć rozwiązanie. Gotowy? Start!