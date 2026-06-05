Spis treści: Kuracjusze składają skargi częściej, niż się wydaje "Miałem dostać masaże, a ciągle wysyłali mnie na ćwiczenia" Współlokator potrafi zepsuć cały pobyt Dużo skarg dotyczy zakwaterowania Najgorzej, gdy nikt nic nie wie Jedno nieuprzejme zdanie potrafi zostać w pamięci na długo O jedzeniu mówi się najwięcej "Przyjechałem się leczyć, a ciągle gdzieś biegam" Skąd bierze się tyle rozczarowań? Jak ograniczyć ryzyko rozczarowania?

Kuracjusze składają skargi częściej, niż się wydaje

Pani Krystyna jechała do sanatorium z dużymi nadziejami. Od miesięcy bolały ją stawy, a lekarz przekonywał, że trzy tygodnie rehabilitacji mogą przynieść wyraźną ulgę. Wyobrażała sobie spokojne spacery, zabiegi i odpoczynek. Już pierwszego dnia okazało się jednak, że jej pokój znajduje się na końcu długiego korytarza, stołówka jest w innym budynku, a na część zabiegów trzeba chodzić kilka razy dziennie.

- Niby nic wielkiego, ale pod koniec dnia byłam bardziej zmęczona niż w domu - wspomina.

Tak właśnie zaczyna się wiele sanatoryjnych rozczarowań. Rzadko chodzi o jedną poważną wpadkę. Znacznie częściej o serię drobnych niedogodności, które z dnia na dzień coraz bardziej irytują.

"Miałem dostać masaże, a ciągle wysyłali mnie na ćwiczenia"

Pan Marek od lat zmaga się z problemami kręgosłupa. Przed wyjazdem był przekonany, że większość czasu spędzi na masażach i zabiegach rozluźniających.

- W domu wszyscy mi mówili: pojedziesz, wymasują cię i wrócisz jak nowy - śmieje się dziś.

Rzeczywistość okazała się inna. Lekarz zakwalifikował go głównie na ćwiczenia ruchowe i gimnastykę. Choć były zgodne z zaleceniami medycznymi, kuracjusz wrócił rozczarowany.

Takich historii jest wiele. Pacjenci często przyjeżdżają z konkretnym wyobrażeniem leczenia. Gdy plan zabiegów wygląda inaczej, pojawia się poczucie zawodu, nawet jeśli terapia została dobrana prawidłowo.

Współlokator potrafi zepsuć cały pobyt

Dla pani Barbary największym problemem nie były zabiegi ani jedzenie. Była nim współlokatorka.

- Zasypiała po północy przy włączonym telewizorze, a wstawała przed szóstą. Ja funkcjonuję dokładnie odwrotnie - opowiada.

Po tygodniu obie były zmęczone i rozdrażnione. Każda uważała, że to ta druga utrudnia życie.

W sanatorium pokój staje się tymczasowym domem. To miejsce odpoczynku po zabiegach, chwili ciszy i regeneracji. Jeśli jest głośno, ciasno albo brakuje prywatności, frustracja pojawia się bardzo szybko.

W sanatorium pokój staje się tymczasowym domem 123RF/PICSEL

Dużo skarg dotyczy zakwaterowania

Pokój w sanatorium ma większe znaczenie, niż czasem się zakłada. To nie tylko miejsce do spania, ale przestrzeń, w której kuracjusz odpoczywa po zabiegach, przebiera się, przyjmuje leki i próbuje odzyskać spokój. Nic więc dziwnego, że właśnie warunki zakwaterowania często stają się źródłem niezadowolenia.

Najczęstsze zastrzeżenia dotyczą wielkości pokoju, jego standardu, czystości, hałasu, niewygodnych łóżek, braku prywatności w pokoju wieloosobowym albo zbyt dużej odległości od windy czy zabiegów. Dla osoby młodszej byłby to być może drobiazg, ale dla seniora czy pacjenta z problemami zdrowotnymi takie warunki mogą naprawdę wpływać na codzienne samopoczucie. Pokój, który nie daje odpoczynku, bardzo szybko staje się jednym z głównych powodów niezadowolenia z całego turnusu.

Najgorzej, gdy nikt nic nie wie

Pierwsze dni pobytu bywają stresujące. Nowe miejsce, nowe zasady, harmonogram pełen godzin i nazw zabiegów.

Pan Jan do dziś pamięta moment, gdy spóźnił się na pierwszy zabieg.

- W recepcji odesłano mnie do pielęgniarek, pielęgniarki do gabinetu lekarskiego, a tam usłyszałem, że powinienem wiedzieć wszystko z kartki, którą dostałem dzień wcześniej.

Nie chodziło nawet o samo spóźnienie. Bardziej o poczucie zagubienia i brak jasnych informacji. Właśnie dlatego chaos organizacyjny jest jedną z najczęściej powtarzających się skarg kuracjuszy.

Osoby, które przed wyjazdem sprawdzą warunki pobytu, rodzaj zabiegów i organizację ośrodka, zwykle wracają bardziej zadowolone 123RF/PICSEL

Jedno nieuprzejme zdanie potrafi zostać w pamięci na długo

Większość kuracjuszy nie oczekuje specjalnego traktowania. Chcą jedynie życzliwej rozmowy i jasnych informacji.

Pani Elżbieta wspomina konsultację, która trwała zaledwie kilka minut.

- Miałam wrażenie, że przeszkadzam. Wyszłam z gabinetu z większą liczbą pytań niż odpowiedzi.

Nie zawsze problemem jest brak kompetencji. Często chodzi po prostu o sposób komunikacji. W miejscu, do którego przyjeżdża się po zdrowie i wsparcie, chłodny kontakt z personelem bywa odbierany szczególnie dotkliwie.

O jedzeniu mówi się najwięcej

Wyżywienie to temat, który w sanatorium wraca wyjątkowo często. Jedni narzekają na smak, inni na małe porcje, jeszcze inni na zbyt mały wybór albo brak dopasowania do swoich potrzeb. W przypadku kuracjuszy jedzenie ma większe znaczenie niż na zwykłym wyjeździe, bo wpisuje się w codzienny rytm leczenia i regeneracji. Jeśli posiłki rozczarowują, człowiek szybciej traci cierpliwość także do innych elementów pobytu.

Skargi dotyczą nie tylko jakości potraw, ale też godzin podawania posiłków, organizacji stołówki i atmosfery przy jedzeniu. Dla wielu osób starszych spokojny, regularny posiłek jest ważnym elementem dnia. Gdy dochodzi do pośpiechu, hałasu, kolejek albo trudności z dietą, rośnie poczucie, że ośrodek nie dba wystarczająco o podstawowy komfort pacjenta.

"Przyjechałem się leczyć, a ciągle gdzieś biegam"

To zdanie powtarza się zaskakująco często.

Pan Andrzej po kilku dniach zaczął liczyć kroki. Okazało się, że codziennie pokonywał kilka kilometrów między pokojem, stołówką i budynkami zabiegowymi.

- Gdybym chciał tyle chodzić, pojechałbym w góry - żartuje.

Dla osób starszych lub mających ograniczoną sprawność takie odległości potrafią być naprawdę męczące. W efekcie pojawia się poczucie, że pobyt zamiast pomagać, odbiera energię.

Skąd bierze się tyle rozczarowań?

Najczęściej z rozbieżności między wyobrażeniem a rzeczywistością. Wielu kuracjuszy jedzie do sanatorium z nadzieją na pobyt, który będzie jednocześnie wygodny, spokojny, zdrowotnie skuteczny i organizacyjnie bezproblemowy. Gdy okazuje się, że trzeba dostosować się do sztywnego planu, dzielić przestrzeń z innymi i zaakceptować pewne ograniczenia, pojawia się zawód.

Nie oznacza to, że skargi są przesadzone. Część z nich jest całkowicie uzasadniona i pokazuje realne słabości systemu. Ale część wynika także z braku przygotowania. Osoba, która jedzie bez wiedzy o tym, jak naprawdę wygląda pobyt, dużo łatwiej uzna zwykłe niedogodności za coś wyjątkowo dotkliwego.

Jak ograniczyć ryzyko rozczarowania?

Najwięcej daje realistyczne nastawienie. Sanatorium nie jest luksusowym hotelem ani wyjazdem czysto wypoczynkowym. To miejsce leczenia i rehabilitacji, z własnym rytmem, organizacją i ograniczeniami. Im lepiej kuracjusz rozumie ten charakter pobytu, tym mniej rzeczy go zaskakuje.

Warto także wcześniej sprawdzić profil ośrodka, warunki zakwaterowania, odległości, rodzaj zabiegów i podstawowe zasady dnia. Dobrze przygotowana osoba zwykle lepiej znosi drobne niedogodności, bo nie odbiera ich jako osobistego rozczarowania, lecz jako część konkretnej formy pobytu.

Co najbardziej psuje pobyt w sanatorium? Długie oczekiwanie na zabiegi Chaos organizacyjny Niewygodne pokoje Współlokatorzy Złe dopasowanie terapii Zagłosuj





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