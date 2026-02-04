Spis treści: Rekordowa liczba dokumentów do wymiany Jak złożyć wniosek i o czym pamiętać? Kiedy grozi kara i dlaczego nie warto zwlekać?

Rekordowa liczba dokumentów do wymiany

W tym roku ważność traci ponad 3 miliony dowodów osobistych - to wyraźnie więcej niż w poprzednich latach. W dużej mierze chodzi o osoby, które pierwszy dokument wyrabiały dekadę temu, gdy wprowadzono nową wersję dowodu pozbawioną m.in. informacji o adresie zameldowania czy wzroście. Tamta fala wniosków dziś wraca do urzędów, bo dokumenty wydawane młodym dorosłym właśnie przestają być ważne.

Dowód osobisty to nie tylko formalność potrzebna "na wszelki wypadek". Bez niego nie załatwimy spraw w banku, nie podpiszemy umowy czy też nie potwierdzimy tożsamości podczas wizyt w instytucjach publicznych. Nieważny dokument potrafi sparaliżować codzienne funkcjonowanie dokładnie w momencie, gdy jest najbardziej potrzebny.

Jak złożyć wniosek i o czym pamiętać?

Nowy dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, niezależnie od miejsca zameldowania. Coraz popularniejsze jest też składanie wniosku przez internet - za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Nie oznacza to jednak, że całą procedurę da się załatwić z domu, ponieważ konieczna jest osobista wizyta w urzędzie w celu pobrania odcisków palców i wzoru podpisu.

Na taką wizytę po złożeniu wniosku online jest ograniczony czas - jeśli nie stawimy się w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostanie anulowane i całą procedurę trzeba będzie rozpocząć od początku. Do urzędu należy zabrać aktualne zdjęcie spełniające wymogi biometryczne oraz dotychczasowy dokument tożsamości. Warto też pilnować terminów - wniosek powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed upływem ważności obecnego dowodu.

Wniosek o dowód osobisty możemy złożyć m.in. przez internet 123RF/PICSEL

Kiedy grozi kara i dlaczego nie warto zwlekać?

Obowiązek wymiany dokumentu pojawia się nie tylko przy końcu jego ważności. Nowy dowód trzeba wyrobić także po zmianie nazwiska, istotnej zmianie wyglądu, zgubieniu lub kradzieży dokumentu, a także w razie jego uszkodzenia. Zaniedbanie tego obowiązku może zostać potraktowane jako wykroczenie.

Przepisy przewidują za brak ważnego dokumentu tożsamości grzywnę, a w skrajnych przypadkach nawet karę ograniczenia wolności. Maksymalna kara finansowa może sięgnąć 5 tysięcy złotych. Jednak jeszcze większym problemem bywa nie sama sankcja, lecz sytuacje, w których nieważny dowód wychodzi na jaw w najmniej odpowiednim momencie - przed wyjazdem, podpisaniem umowy czy załatwianiem pilnej sprawy urzędowej.

***

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL