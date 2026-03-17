Spis treści: Jak wyglądają mieszkania millenialsów? Jak wyglądają mieszkania zetek?

Jak wyglądają mieszkania millenialsów?

W mieszkaniach millenialsów królują harmonia i prostota. Wiele osób z tego pokolenia (urodzeni między rokiem 1981 a 1996) inspiruje się skandynawskimi trendami - wnętrza są jasne i przestronne - kuchnie zwykle połączone są z jadalnią albo salonem. Dominują biele, odcienie szarości i beżu, a przestrzeń ma być nie tylko estetyczna, ale też funkcjonalna. Stąd zamiłowanie do rozkładanych sof i kanap oraz innych mebli z ukrytymi schowkami, a także organizerów czy pojemników na kable.

Millenialsi cenią sobie minimalizm, ale też przytulność. Uwielbiają oryginalne dywany, miękkie poduszki, świece zapachowe czy nastrojowe światełka w stylu cotton balls. W ich mieszkaniach nie może zabraknąć roślin, zwłaszcza modnych monster. Ważnym dodatkiem są zdjęcia i inne pamiątki w ramkach, które nadają pomieszczeniu indywidualnego charakteru.

Zetki wolą barwne wzory i nietypowe zestawienia mebli materiały prasowe

Jak wyglądają mieszkania zetek?

Dla wielu zetek (urodzeni między 1997 a 2012 rokiem) mieszkania millenialsów są nijakie i takie jak wszystkie - bardziej przypominają katalogi firm meblarskich niż oryginalnie zaplanowaną przestrzeń odzwierciedlającą charakter mieszkańców. Zetki stawiają przede wszystkim na indywidualizm i autentyczność. Ich mieszkania są barwne i na pierwszy rzut oka pełne sprzeczności. Obok nowoczesnych lamp można zobaczyć meble vintage, a na ścianach różnobarwne tapety i grafiki, a nawet neony. Mieszkania zetek bardziej przypominają więc ekstrawagancki kolaż - to pokolenie, które nie przejmuje się elegancją czy harmonijnym zestawieniem barw. Ważniejsze jest dla nich zgrabne wplecenie technologii do aranżacji wnętrz - konsola do gier, biurko do pracy zdalnej, inteligentne oświetlenie LED. A co dla zetek jest najbardziej obcichowe w mieszkaniach millenialsów? Tabliczki z grafikami typu "home sweet home".

