Zadkiel

Te trzy znaki zodiaku dotknie w sierpniu ręka anioła. Powodzenie gwarantowane Archanioł Zadkiel, znany też jako Zafkiel lub Zafiel, to jeden z najpotężniejszych Archaniołów, tworzących Siedem Promieni Oświecenia. Nazywany jest Strażnikiem Wtajemniczenia, energii zmian i powiązań karmicznych.

Imię Zadkiel pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Prawość Boga, Sędzia Boży". Zadkiel jest uosobieniem Boskiej Dobroci i Boskiego Miłosierdzia, stoi na straży Boskiego Porządku i Praw. Cechuje go wyjątkowa mądrość, więc traktowany jest jako najwyższy duchowy nauczyciel - jest cierpliwy, pełen miłości i sprawiedliwości. Chętnie dzieli się swoją bogatą wiedzą, szczególnie z tymi, którzy chcą się rozwijać. Nic dziwnego, że może on także pomóc nam rozwiązać problemy finansowe.

Zadkiel uruchamia intuicję, pomaga rozwiązywać konflikty i problemy w duchu sprawiedliwości i prawdy. Archanioł ten uczy nas, że to my sami jesteśmy kowalami własnego losu i tylko od nas zależy, ile osiągniemy. Zadkiel pomaga nam dostrzec prawdziwy sens życia i nowe możliwości, cel i zadania, z jakimi przyszliśmy na świat.

Jeśli chcesz by Zadkiel pomógł ci rozwiązać finansowe problemy i wskazał drogę, proś go codziennie o pomoc, paląc świecę.

Archanioł od spraw niemożliwych. Módl się do niego o pieniądze

Uriel

Archanioł Uriel to jeden z najwyższych rangą Aniołów, związany ze słońcem. Uriel nazywany jest aniołem emocjonalności, zbawienia, muzyki i śpiewu, a starodawne przekazy podają, że strzegł bramy Raju. Jak może nam więc pomóc rozwiązać finansowe problemy?

Dla Archanioła Uriela nie ma rzeczy niemożliwych - to on pomógł uzyskać skruchę Adamowi i Ewie i wysuszył Morze Czerwone, żeby naród Izraela mógł przez nie przejść suchą stopą. Dziś Uriel pomaga ludziom w walce z nałogami, pracoholizmem i utratą kontroli nad własnym życiem.

Jeśli czujemy, że coś nas ogranicza i nie pozwala nam iść do przodu, zwróćmy się do Uriela - jego ogień spala wszystko, co negatywne i niepotrzebne. Uriel zwiększa nasze siły witalne, poprawia kontakt ze światem materialnym, daje energię do działania i podpowiada korzystne dla nas rozwiązania. Archanioł podnosi również pewność siebie.

Jeśli zwrócisz się do Uriela, zapewni ci on tyle dóbr materialnych, byś nie cierpiał z powodu niedostatku i nie gonił za większym bogactwem.

