Choć okres ustrukturyzowanej nauki przypada na lata dorastania, w rzeczywistości uczymy się całe życie. Lektura książek, artykułów, oglądanie filmów dokumentalnych, a nawet rozmowy towarzyskie sprawiają, że zdobywamy nowe informacje i utrwalamy posiadane już wiadomości. Umysł jednak, tak jak każdy inny organ, dla prawidłowego funkcjonowania wymaga ciągłej aktywizacji i stymulacji. Dobrze więc regularnie wracać do zdobytych już informacji, najlepiej wykorzystując je w nowych sytuacjach i kontekstach, tak by tworzyć nowe skojarzenia i połączenia.