Myślisz, ze jesteś mądrzejszy niż przeciętny człowiek? Sprawdź się w quizie
Uwielbiamy sprawdzać swoje tak fizyczne jak i intelektualne możliwości. Dla przyjemności bierzemy udział w maratonach, towarzyskich meczach, konkursach sprawnościowych. Chętnie rozwiązujemy również rozmaite zagadki logiczne i łamigłówki. Wychodząc na przeciw tym zamiłowaniom, przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy ogólnej. Kilkanaście pytań pomoże ocenić kondycję pamięci i sprawność umysłową.
Choć okres ustrukturyzowanej nauki przypada na lata dorastania, w rzeczywistości uczymy się całe życie. Lektura książek, artykułów, oglądanie filmów dokumentalnych, a nawet rozmowy towarzyskie sprawiają, że zdobywamy nowe informacje i utrwalamy posiadane już wiadomości. Umysł jednak, tak jak każdy inny organ, dla prawidłowego funkcjonowania wymaga ciągłej aktywizacji i stymulacji. Dobrze więc regularnie wracać do zdobytych już informacji, najlepiej wykorzystując je w nowych sytuacjach i kontekstach, tak by tworzyć nowe skojarzenia i połączenia.
Trudny quiz z wiedzy ogólnej
Doskonałym narzędziem do tego rodzaju treningu są quizy. W naszym quizie z wiedzy ogólnej proponujemy kilkanaście pytań z najróżniejszych dziedzin, od matematyki przez fizykę, chemię po sztukę i literaturę. Powodzenia!