Test wiedzy o kociakach. Tylko prawdziwy znawca się nie pomyli

Już w czasach starożytnego Egiptu koty były bliskimi towarzyszami człowieka. Co ciekawe, odgrywały także wyjątkową rolę w świątyniach i miały własną boginię - ale o to również zapytamy w naszym quizie. Choć dziś koty są inaczej postrzegane, to wciąż są blisko ludzi. Niegdyś czczone, dziś to najlepsi przyjaciele człowieka i domownicy, którzy nie pozwalają sobą rządzić. Co więcej, mają swoje własne święto, które przypada właśnie dziś.

Z tej okazji przygotowaliśmy test wiedzy o kotach. Pamiętajcie, im więcej dowiadujemy się o naszych pupilach, tym lepszymi opiekunami dla nich jesteśmy. Dzięki poszerzaniu naszej wiedzy możemy lepiej rozmieć koty. Potraktujmy więc ten quiz jako okazję do edukacji, a nie wyścig z czasem. Skupmy się na pytaniach i postarajmy się później zweryfikować poprawne odpowiedzi. Gotowi? Zaczynajmy!

Quiz: Tego nie wiesz o kotach. Tylko prawdziwy ekspert zna odpowiedzi Rozpocznij quiz

