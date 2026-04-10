W skrócie Środki z funduszu remontowego są przeznaczane na remonty oraz modernizacje wspólnych części nieruchomości, nie na prace w prywatnych mieszkaniach.

Obowiązek wpłat na fundusz remontowy wynika z uchwały wspólnoty mieszkaniowej i samodzielne zaprzestanie płatności prowadzi do powstania zadłużenia.

Po sprzedaży mieszkania nie przysługuje zwrot środków wpłaconych na fundusz remontowy, ponieważ są one majątkiem wspólnoty, a nie indywidualną pulą właściciela.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Spis treści: Na co idą pieniądze z funduszu remontowego? Czy mogę nie płacić funduszu remontowego? Czy można odzyskać pieniądze z funduszu remontowego?

Na co idą pieniądze z funduszu remontowego?

Zasadniczo środki z funduszu remontowego powinny być przeznaczane na remonty w bloku, modernizacje i naprawy dotyczące części wspólnych nieruchomości. Nie chodzi więc o prace wykonywane wewnątrz prywatnych mieszkań, lecz o te elementy budynku, które służą wszystkim właścicielom.

Z funduszu finansuje się najczęściej remont:

dachu,

elewacji,

klatek schodowych,

korytarzy piwnicznych,

windy,

terenów zielonych przy bloku, na osiedlu,

garaży,

instalacji wspólnych,

kominów,

pionów wodno-kanalizacyjnych,

części wspólnych instalacji elektrycznej,

prac związanych z osuszaniem lub zabezpieczeniem fundamentów.

Do tej kategorii zalicza się również większe modernizacje, takie jak termomodernizacja budynku, wymiana stolarki w częściach wspólnych albo poprawa stanu technicznego otoczenia nieruchomości, jeśli pozostaje ono częścią wspólną.

Najwięcej nieporozumień wynika z mylnego założenia, że skoro właściciel regularnie wpłaca środki na fundusz remontowy, to wspólnota powinna w razie potrzeby dofinansować także prace w jego lokalu. Tak nie jest!

Zasada jest prosta: część wspólna finansowana jest wspólnie, a wydatki wewnątrz lokalu co do zasady obciążają właściciela.

Warto przy tym pamiętać, że nie każda naprawa budynku musi być pokrywana akurat z funduszu remontowego. Część kosztów może być rozliczana w ramach bieżącego zarządu nieruchomością. Dlatego tak istotne są dokumenty wspólnoty: uchwały, plan gospodarczy oraz roczne sprawozdanie finansowe. To one pokazują, czy fundusz rzeczywiście służy remontom i czy jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Czy mogę nie płacić funduszu remontowego?

Co do zasady nie.

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podjęła prawidłową uchwałę ustalającą wysokość zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, właściciel lokalu ma obowiązek je uiszczać.

Dotyczy to również tej części opłat, która zasila fundusz remontowy.

Nie można więc samodzielnie uznać, że stawka jest zbyt wysoka i z tego powodu wstrzymać płatność. Taka decyzja nie stanowi formy sprzeciwu wobec wspólnoty, lecz prowadzi do powstania zadłużenia na twoim koncie mieszkańca.

Jeśli jednak uważasz, że uchwała została podjęta wadliwie albo narusza twój interes, powinieneś ją zaskarżyć w odpowiednim trybie. To jedyna właściwa droga, bo samowolne zaprzestanie wpłat jest rozwiązaniem ryzykownym i w praktyce działa na niekorzyść właściciela.

Czy można odzyskać pieniądze z funduszu remontowego?

To pytanie pojawia się najczęściej przy sprzedaży mieszkania. Wielu właścicieli wychodzi z założenia, że skoro przez kilka lat wpłacali określone kwoty na fundusz remontowy, to przy zbyciu lokalu powinni otrzymać zwrot niewykorzystanej części. Niestety, takie oczekiwanie nie ma żadnych podstaw.

Środki zgromadzone na funduszu remontowym są traktowane jako majątek wspólnoty, a nie indywidualna pula przypisana do konkretnego właściciela.

Oznacza to, że po sprzedaży lokalu sprzedający nie odzyskuje wpłat dokonanych wcześniej na fundusz. Nowy właściciel przejmuje lokal wraz z sytuacją prawną i ekonomiczną związaną z nieruchomością wspólną, w tym także z korzyściami wynikającymi z przyszłych remontów finansowanych z już zgromadzonych środków.

Jeśli fundusz remontowy budzi jakiekolwiek twoje zastrzeżenia, zawsze możesz go sprawdzić.

Po pierwsze, stan funduszu remontowego - czyli to, ile środków wspólnota zgromadziła.

Po drugie, plan remontów - bez niego trudno ocenić, czy obecna wysokość składki jest racjonalna.

Po trzecie, uchwały właścicieli - to one określają sposób tworzenia i wydatkowania funduszu.

Po czwarte, roczne sprawozdanie finansowe, które pokazuje, czy pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z planem.

Największym problemem nie jest więc sam obowiązek wpłat, lecz brak zainteresowania tym, co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na poczet funduszu remontowego. Właściciele często zaczynają zadawać pytania dopiero wtedy, gdy pojawia się podwyżka albo kosztowny remont, lepiej mieć rękę na pulsie i uniknąć niespodzianek np. w razie usterki dachu czy zalania piwnic.

