Na Targach Kids' Time zobaczyłem na żywo zabawki, które będą hitem i sprawdzą się na prezent

Między 17 a 19 lutego hale Targów Kielce zamieniły się w centrum biznesu branży dziecięcej. Bo Kids' Time to największe w Polsce (i jedno z kluczowych w naszej części Europy) wydarzenie dla producentów i dystrybutorów zabawek, wózków, fotelików, artykułów dla dzieci i rodziców. Co ważne, w tym roku formuła wydarzenia została poszerzona. Obok klasycznych segmentów pojawiły się nowe obszary, takie jak edukacja i kreatywność, sport i aktywna zabawa czy produkty okolicznościowe. Młode i starsze marki, zagraniczni kupcy i profesjonalne strefy B2B stworzyli tło dla najważniejszego procesu: wyboru produktów, które wkrótce pojawią się na półkach.

Kids' Time: gwar, premiery i rozmowy, które zmieniają rynek

Kids' Time już od progu przypominał, że to właśnie tu bije serce branży, nie dając czasu na spokojne rozejrzenie się. Gwar rozmów mieszał się z prezentacjami nowości, a przy stoiskach trwały liczne demonstracje, testy i negocjacje. W jednej hali ktoś prezentował nową linię kreatywnych zestawów DIY, w drugiej producent pokazywał ulepszony model wózka, a kilka metrów dalej ustawiła się kolejka do interaktywnej zabawki edukacyjnej. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że nikt tu nie przechadzał się bez celu. Każdy przyszedł z konkretnymi planami i listami pytań.

Gwar rozmów, flesze aparatów i premiery, które za chwilę trafią do sklepów – tak wyglądały trzy dni Kids’ Time Content Studio

Co pokazała tegoroczna edycja Kids' Time? Przede wszystkim to, że branża dziecięca mocno stawia na rozwój, bezpieczeństwo i mądrą zabawę, odpowiadając na realne potrzeby rynku. Nie bez powodu więcej przestrzeni znalazło się bowiem dla edukacji, kreatywności i aktywności fizycznej. Bo Kids' Time to dziś nie tylko ekspozycja produktów, ale platforma do budowania relacji i wymiany doświadczeń.

Nagrody, które mają znaczenie

Międzynarodowe Targi Kids' Time to jednak także nagrody. Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkań branży dziecięcej w Targach Kielce była uroczysta gala, na której poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. W gronie nagrodzonych znalazły się zarówno uznane marki, jak i firmy, które dopiero budują swoją pozycję. Doceniono produkty łączące innowacyjność z praktycznym podejściem do potrzeb dziecka i rodzica.

Wśród zwycięzców pojawiły się nowoczesne zabawki edukacyjne wspierające rozwój logicznego myślenia, dopracowane technologicznie artykuły dla najmłodszych oraz rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie rodzinom.

Kids' Time Star 2026: najlepsze produkty

TESCAS - za Alilo CocoNap W1 (artykuły dziecięce)

MARKO - za System BeSafe Beyond² (foteliki samochodowe)

SMALL BLUE DOT - za Rzutki TOSSIT (gry)

Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" - za grę "Feluś i Gucio grają w pary" (gry dla najmłodszych)

MARKO - za Kosz na pieluchy Magic HEKA (produkt przyjazny dla planety)

TACTIC GAMES - za serię HERO Wooden Toys (zabawki konstrukcyjne)

ADAMEX BABY - za wózek COMO (wózki)

AME GROUP - za Puzzle sensoryczne BiBi (0-3 lata)

MARIO - za zestaw lalek "Dolls of the World" Paola Reina (3+)

TUBAN TRADE - za Multisensory Box (zestawy kreatywne)

CONNETIX TILES - za CONNETIX PRO 70 Piece Construction Set (klocki)

Oprócz tego wyróżnienia Top Design za atrakcyjną i interesującą aranżację stoiska trafiły do Nines, Hanna Plastic, Yingzhi Home Appliances, Tescas, Klupś oraz CzuCzu, a za oryginalny i nowatorski styl wystąpienia targowego - do firm Connetix oraz Carrello.

Nagrodzone produkty Kids’ Time Star jeszcze przed galą wzbudzały duże zainteresowanie kupców Content Studio

- O przyznaniu nagród decydują jakość, design, innowacyjność i bezpieczeństwo. Wszystkie produkty oceniają specjaliści z różnych dziedzin: od zabawek, poprzez wzornictwo, a kończąc na przedstawicielach branży i dziennikarzach. Na rynku jesteśmy już wiele lat i niezmiennie zależy nam na tym, by promować najlepsze produkty - powiedziała Magdalena Kordaszewska, ekspertka z komisji konkursowej.

Dlaczego nagrody mają znaczenie? Bo za ich wyborem stoi więcej niż chwilowa moda. Otóż nagrodzone lub wyróżnione produkty przechodzą realną selekcję ekspertów: posiadają certyfikaty, są testowane, przemyślane pod kątem bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dla sklepów to bezpieczna inwestycja, dla rodziców - gwarancja jakości.

W halach Targów Kielce widać było jedno – branża dziecięca nie zwalnia tempa Content Studio

- Wszystkie produkty dla dzieci muszą być bezpieczne. Warto również, aby rozwijały talenty najmłodszych i wspierały kreatywność. Dlatego wśród nagrodzonych znalazły się na przykład zabawki bez instrukcji obsługi - dodała Magdalena Kordaszewska.

Trendy, które będą rządzić sezonem

Pierwszy mocny kierunek, który wyłonił się z tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kids' Time, to zabawki kreatywne, takie jak zestawy DIY, materiały sensoryczne, produkty angażujące zmysły i wyobraźnię. Bo dzieci nie chcą już tylko naciskać przycisku i patrzeć, co się stanie. Pragną tworzyć, mieszać kolory, budować własne konstrukcje. Takie zestawy świetnie sprawdzają się jako prezent, bo oferują coś więcej niż chwilową rozrywkę.

Hiszpańskie lalki Paola Reina to produkt łączący tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym designem Content Studio

Drugi wyraźny trend to edukacja przez zabawę. A producenci coraz sprawniej łączą naukę z atrakcyjną formą, o czym świadczą zabawki STEM, logiczne zestawy konstrukcyjne czy interaktywne pomoce wspierające naukę. Dziecko ma wrażenie, że się bawi, ale w rzeczywistości to sprytna zmyłka, bo tak naprawdę ćwiczy koncentrację, planowanie i myślenie przyczynowo-skutkowe.

Wreszcie: ruch, a więc sprzęty i zabawki promujące aktywność (na świeżym powietrzu i nie tylko), rozwijające koordynację i sprawność. To szczególnie cenna tendencja w czasach dominacji ekranów. Hulajnogi, rowerki, zestawy sportowe i kreatywne rozwiązania do ogrodu czy na podwórko mają szansę stać się mocnym prezentowym trendem.

Zabawki, które będą hitem

Gwiazdą targów okazały się wózki. Jednym z najczęściej fotografowanych produktów na stoiskach był model COMO od Adamex. Jego największą siłą jest możliwość złożenia całego wózka z zamontowaną gondolą jedną ręką, bez konieczności wypinania czegokolwiek. W praktyce oznacza to ogromne ułatwienie, zwłaszcza w miejskiej dżungli. Lekkość konstrukcji i koła z bezobsługowego materiału ETPU, które eliminują typowe problemy z ogumieniem, to kolejne konkretne odpowiedzi na realne oczekiwania użytkowników.

Wózek COMO od Adamex zachwycił uczestników możliwością złożenia bez konieczności odpinania gondoli Content Studio

Kolejnym produktem, któremu przyglądano się z uwagą, był wielofunkcyjny kosz 5w1 o nazwie Magic prezentowany na stoisku Marko. To z jednej strony kosz na pieluchy, z drugiej - również łazienkowy pojemnik czy nawet schowek na akcesoria domowe. Nowatorski system uszczelnienia skutecznie zatrzymuje zapachy, a regulowana wysokość i estetyczne warianty kolorystyczne sprawiają, że produkt pasuje do współczesnych wnętrz. Nową kolekcję ubranek dla dzieci zaprezentowała także rodzinna firma EKO, działająca na polskim rynku od 1992 roku, produkująca wyłącznie z certyfikowanych materiałów we własnej siedzibie, gdzie każdy produkt przechodzi wnikliwą kontrolę jakości.

Na stoisku TUBAN premierowo zagościły zestawy takie jak "Plac Budowy - Under Construction" z piaskiem dynamicznym, DIY Slime Fluffy z dodatkiem piasku oraz Tubi Jelly Ocean z ośmioma kolorami żelu i dużym akwarium. Wspólny mianownik? Zabawa angażująca zmysły i zachęcająca do eksperymentowania. W Kielcach zadebiutowała również nowość marki Alilo - CocoNap W1, kojący odtwarzacz MP3 z lampką do karmienia.

Miejsca, które przyciągały uczestników

Na tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kids' Time dało się zaobserwować spore zainteresowanie Strefą Debiutów i Młodych Marek, czyli specjalną przestrzenią dla start-upów i firm, które dopiero wchodzą na rynek lub debiutują na targach. Czuć było, że dla wielu z nich to pierwszy tak duży krok w stronę międzynarodowej dystrybucji.

Równie ważne okazały się Program Kluczowych Kupców i Hosted Buyers. To z kolei wydzielone strefy spotkań i biznesowe rozmowy z kupcami z całego świata, w tym takich zakątków jak: Wenezuela, Brazylia, Nigeria, czy kraje Azji i Europy. To pokazuje, że Kids' Time to nie tylko wystawa, ale realne narzędzie do budowania sprzedaży.

Międzynarodowe Targi Kids’ Time są liderem wśród wydarzeń sektora dziecięcego w Polsce Content Studio

Nie można też pominąć części edukacyjnej, czyli różnego rodzaju konferencji i paneli dyskusyjnych, gdzie rozmawiano o sprzedaży, marketingu, trendach konsumenckich i wyzwaniach rynku. Bo dobra zabawka to jedno, a umiejętność dotarcia z nią do klienta to drugie.

Międzynarodowe Targi Kids' Time kolejny raz udowodniły, że w świecie zabawek wciąż jest miejsce na jakość, kreatywność i odwagę. A uczestnicy wydarzenia z Kielc z pewnością wyjechali z głowami pełnymi pomysłów i notesami wypełnionymi cennymi kontaktami.

