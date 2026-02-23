Na Targach Kids' Time zobaczyłem na żywo zabawki, które będą hitem i sprawdzą się na prezent
Można przeglądać katalogi, oglądać reklamy i próbować przewidzieć, co w tym roku stanie się zabawkowym hitem. Można też zdać się na intuicję i liczyć, że trafimy w gust dziecka. Ale jest jeszcze trzecia opcja: pojechać tam, gdzie trendy są świeżą premierą na stoisku. Takim miejscem są Targi Kielce i odbywające się w nich Międzynarodowe Targi Kids' Time, czyli przestrzeń, w której branża dziecięca pokazuje, nad czym pracowała przez ostatnie miesiące i co za chwilę trafi do sklepów.
Między 17 a 19 lutego hale Targów Kielce zamieniły się w centrum biznesu branży dziecięcej. Bo Kids' Time to największe w Polsce (i jedno z kluczowych w naszej części Europy) wydarzenie dla producentów i dystrybutorów zabawek, wózków, fotelików, artykułów dla dzieci i rodziców. Co ważne, w tym roku formuła wydarzenia została poszerzona. Obok klasycznych segmentów pojawiły się nowe obszary, takie jak edukacja i kreatywność, sport i aktywna zabawa czy produkty okolicznościowe. Młode i starsze marki, zagraniczni kupcy i profesjonalne strefy B2B stworzyli tło dla najważniejszego procesu: wyboru produktów, które wkrótce pojawią się na półkach.
Kids' Time: gwar, premiery i rozmowy, które zmieniają rynek
Kids' Time już od progu przypominał, że to właśnie tu bije serce branży, nie dając czasu na spokojne rozejrzenie się. Gwar rozmów mieszał się z prezentacjami nowości, a przy stoiskach trwały liczne demonstracje, testy i negocjacje. W jednej hali ktoś prezentował nową linię kreatywnych zestawów DIY, w drugiej producent pokazywał ulepszony model wózka, a kilka metrów dalej ustawiła się kolejka do interaktywnej zabawki edukacyjnej. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że nikt tu nie przechadzał się bez celu. Każdy przyszedł z konkretnymi planami i listami pytań.
Co pokazała tegoroczna edycja Kids' Time? Przede wszystkim to, że branża dziecięca mocno stawia na rozwój, bezpieczeństwo i mądrą zabawę, odpowiadając na realne potrzeby rynku. Nie bez powodu więcej przestrzeni znalazło się bowiem dla edukacji, kreatywności i aktywności fizycznej. Bo Kids' Time to dziś nie tylko ekspozycja produktów, ale platforma do budowania relacji i wymiany doświadczeń.
Nagrody, które mają znaczenie
Międzynarodowe Targi Kids' Time to jednak także nagrody. Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkań branży dziecięcej w Targach Kielce była uroczysta gala, na której poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. W gronie nagrodzonych znalazły się zarówno uznane marki, jak i firmy, które dopiero budują swoją pozycję. Doceniono produkty łączące innowacyjność z praktycznym podejściem do potrzeb dziecka i rodzica.
Wśród zwycięzców pojawiły się nowoczesne zabawki edukacyjne wspierające rozwój logicznego myślenia, dopracowane technologicznie artykuły dla najmłodszych oraz rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie rodzinom.
Kids' Time Star 2026: najlepsze produkty
- TESCAS - za Alilo CocoNap W1 (artykuły dziecięce)
- MARKO - za System BeSafe Beyond² (foteliki samochodowe)
- SMALL BLUE DOT - za Rzutki TOSSIT (gry)
- Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" - za grę "Feluś i Gucio grają w pary" (gry dla najmłodszych)
- MARKO - za Kosz na pieluchy Magic HEKA (produkt przyjazny dla planety)
- TACTIC GAMES - za serię HERO Wooden Toys (zabawki konstrukcyjne)
- ADAMEX BABY - za wózek COMO (wózki)
- AME GROUP - za Puzzle sensoryczne BiBi (0-3 lata)
- MARIO - za zestaw lalek "Dolls of the World" Paola Reina (3+)
- TUBAN TRADE - za Multisensory Box (zestawy kreatywne)
- CONNETIX TILES - za CONNETIX PRO 70 Piece Construction Set (klocki)
Oprócz tego wyróżnienia Top Design za atrakcyjną i interesującą aranżację stoiska trafiły do Nines, Hanna Plastic, Yingzhi Home Appliances, Tescas, Klupś oraz CzuCzu, a za oryginalny i nowatorski styl wystąpienia targowego - do firm Connetix oraz Carrello.
- O przyznaniu nagród decydują jakość, design, innowacyjność i bezpieczeństwo. Wszystkie produkty oceniają specjaliści z różnych dziedzin: od zabawek, poprzez wzornictwo, a kończąc na przedstawicielach branży i dziennikarzach. Na rynku jesteśmy już wiele lat i niezmiennie zależy nam na tym, by promować najlepsze produkty - powiedziała Magdalena Kordaszewska, ekspertka z komisji konkursowej.
Dlaczego nagrody mają znaczenie? Bo za ich wyborem stoi więcej niż chwilowa moda. Otóż nagrodzone lub wyróżnione produkty przechodzą realną selekcję ekspertów: posiadają certyfikaty, są testowane, przemyślane pod kątem bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. Dla sklepów to bezpieczna inwestycja, dla rodziców - gwarancja jakości.
- Wszystkie produkty dla dzieci muszą być bezpieczne. Warto również, aby rozwijały talenty najmłodszych i wspierały kreatywność. Dlatego wśród nagrodzonych znalazły się na przykład zabawki bez instrukcji obsługi - dodała Magdalena Kordaszewska.
Trendy, które będą rządzić sezonem
Pierwszy mocny kierunek, który wyłonił się z tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kids' Time, to zabawki kreatywne, takie jak zestawy DIY, materiały sensoryczne, produkty angażujące zmysły i wyobraźnię. Bo dzieci nie chcą już tylko naciskać przycisku i patrzeć, co się stanie. Pragną tworzyć, mieszać kolory, budować własne konstrukcje. Takie zestawy świetnie sprawdzają się jako prezent, bo oferują coś więcej niż chwilową rozrywkę.
Drugi wyraźny trend to edukacja przez zabawę. A producenci coraz sprawniej łączą naukę z atrakcyjną formą, o czym świadczą zabawki STEM, logiczne zestawy konstrukcyjne czy interaktywne pomoce wspierające naukę. Dziecko ma wrażenie, że się bawi, ale w rzeczywistości to sprytna zmyłka, bo tak naprawdę ćwiczy koncentrację, planowanie i myślenie przyczynowo-skutkowe.
Wreszcie: ruch, a więc sprzęty i zabawki promujące aktywność (na świeżym powietrzu i nie tylko), rozwijające koordynację i sprawność. To szczególnie cenna tendencja w czasach dominacji ekranów. Hulajnogi, rowerki, zestawy sportowe i kreatywne rozwiązania do ogrodu czy na podwórko mają szansę stać się mocnym prezentowym trendem.
Zabawki, które będą hitem
Gwiazdą targów okazały się wózki. Jednym z najczęściej fotografowanych produktów na stoiskach był model COMO od Adamex. Jego największą siłą jest możliwość złożenia całego wózka z zamontowaną gondolą jedną ręką, bez konieczności wypinania czegokolwiek. W praktyce oznacza to ogromne ułatwienie, zwłaszcza w miejskiej dżungli. Lekkość konstrukcji i koła z bezobsługowego materiału ETPU, które eliminują typowe problemy z ogumieniem, to kolejne konkretne odpowiedzi na realne oczekiwania użytkowników.
Kolejnym produktem, któremu przyglądano się z uwagą, był wielofunkcyjny kosz 5w1 o nazwie Magic prezentowany na stoisku Marko. To z jednej strony kosz na pieluchy, z drugiej - również łazienkowy pojemnik czy nawet schowek na akcesoria domowe. Nowatorski system uszczelnienia skutecznie zatrzymuje zapachy, a regulowana wysokość i estetyczne warianty kolorystyczne sprawiają, że produkt pasuje do współczesnych wnętrz. Nową kolekcję ubranek dla dzieci zaprezentowała także rodzinna firma EKO, działająca na polskim rynku od 1992 roku, produkująca wyłącznie z certyfikowanych materiałów we własnej siedzibie, gdzie każdy produkt przechodzi wnikliwą kontrolę jakości.
Na stoisku TUBAN premierowo zagościły zestawy takie jak "Plac Budowy - Under Construction" z piaskiem dynamicznym, DIY Slime Fluffy z dodatkiem piasku oraz Tubi Jelly Ocean z ośmioma kolorami żelu i dużym akwarium. Wspólny mianownik? Zabawa angażująca zmysły i zachęcająca do eksperymentowania. W Kielcach zadebiutowała również nowość marki Alilo - CocoNap W1, kojący odtwarzacz MP3 z lampką do karmienia.
Miejsca, które przyciągały uczestników
Na tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kids' Time dało się zaobserwować spore zainteresowanie Strefą Debiutów i Młodych Marek, czyli specjalną przestrzenią dla start-upów i firm, które dopiero wchodzą na rynek lub debiutują na targach. Czuć było, że dla wielu z nich to pierwszy tak duży krok w stronę międzynarodowej dystrybucji.
Równie ważne okazały się Program Kluczowych Kupców i Hosted Buyers. To z kolei wydzielone strefy spotkań i biznesowe rozmowy z kupcami z całego świata, w tym takich zakątków jak: Wenezuela, Brazylia, Nigeria, czy kraje Azji i Europy. To pokazuje, że Kids' Time to nie tylko wystawa, ale realne narzędzie do budowania sprzedaży.
Nie można też pominąć części edukacyjnej, czyli różnego rodzaju konferencji i paneli dyskusyjnych, gdzie rozmawiano o sprzedaży, marketingu, trendach konsumenckich i wyzwaniach rynku. Bo dobra zabawka to jedno, a umiejętność dotarcia z nią do klienta to drugie.
Międzynarodowe Targi Kids' Time kolejny raz udowodniły, że w świecie zabawek wciąż jest miejsce na jakość, kreatywność i odwagę. A uczestnicy wydarzenia z Kielc z pewnością wyjechali z głowami pełnymi pomysłów i notesami wypełnionymi cennymi kontaktami.
