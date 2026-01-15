Spis treści: Pogoda na 15 stycznia. Deszcz, śnieg, mżawki, mgły Odwilż uderzy z impetem. Gdzie będzie najcieplej? Uwaga na oblodzenia. Najgorsze warunki nocą i o poranku

Pogoda na 15 stycznia. Deszcz, śnieg, mżawki, mgły

W czwartek 15 stycznia, na terenie niemal całej Polski obserwuje się pochmurną, mglistą aurę i delikatne ocieplenie. Jeszcze kilka dni temu termometry wskazywały nawet kilkanaście kresek poniżej zera, a dziś balansują powyżej zera. Jedynie na północnym wschodzie Polski nadal trzyma kilkustopniowy mróz. Dodatkowo już od wczoraj gdzieniegdzie pojawiają się drobne opady marznącego deszczu, a wzdłuż wschodniej granicy również śniegu.

W czwartek, jeszcze przed południem ma zrobić się nieco przyjemnej. Zza gęstych chmur już przebija się słońce - szczególnie na południu, południowych wschodzie oraz Suwalszczyźnie. Miejscami mogą jednak utrzymywać się zamglenia, opady deszczu i mżawki, co utrudni warunki na drogach. Zapowiadana jest gołoledź, deszcz lub deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu tylko śnieg. Jedynie mieszkańcy tego regionu kraju nie doświadczą dziś rozpoczynającej się odwilży.

Dziś niemal w całym kraju dodatnie temperatury. Taka aura utrzyma się jeszcze kilka dni PIOTR KAMIONKA East News

Odwilż uderzy z impetem. Gdzie będzie najcieplej?

Na Podlasiu termometry wskażą dziś od -7 do -5 st. C., a w pozostałych regionach wartości będą sięgać powyżej 0. Przewiduje się, ze w centrum kraju 15 stycznia będzie około 1 st. C, a na zachodzie i Śląsku od 3 do 5 st. C. Na zachodzie i południu woj. dolnośląskiego stosunkowo najcieplej - dziś oraz w najbliższy weekend termometry mogą wskazywać tam nawet 7 kresek powyżej zera.

Siła wiatru będzie najpewniej słaba lub umiarkowana, a w części południowej i południowo-wschodniej kraju wiać ma z różnych kierunków. Nagła zmiana pogody niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucia.

Uwaga na oblodzenia. Najgorsze warunki nocą i o poranku

Marznący deszcz, mżawki i zamglenia będą dzisiejszego wieczoru oraz w nocy przypominać jesień. Na wschodzie oraz Podhalu mogą wystąpić też opady śniegu. Należy mieć na uwadze, że zjawiska te znacznie pogorszą niesprzyjające już warunki na drogach i chodnikach. Przed gęstymi mgłami i marznącymi opadami ostrzegają meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozy podają, że najniższe temperatury nadchodzącej nocy oscylować będą w granicach -10/-9 st. C na Podlasiu. W centrum kraju będzie to około -3/-2 st. C, do maksymalnie 1 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Wiać ma z południa i południowego wschodu, jednak umiarkowanie, jedynie chwilami porywiście.

