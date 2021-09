Nadmierna senność: skąd się bierze i czy da się jej pozbyć... spaniem?

Nieodpowiedni sen może być przyczyną sporych kłopotów. Niewyspani mają problemy ze skupieniem się, co przekłada się na kłopoty w szkole czy pracy. Chętniej także sięgają po używki, są nadpobudliwi, rozdrażnieni i mają problemy z pamięcią. Brak dostatecznej ilości snu czy sen niskiej jakości może się także przyczyniać do zaburzeń metabolicznych, jak otyłość czy cukrzyca. Niestety problemy ze snem towarzyszą nam na każdym kroku: nazywane są domeną XXI wieku. Szybkie tempo życia, stres, brak czasu na odpoczynek i regenerację to tylko niektóre z przyczyn problemów ze snem. Jakie są inne?

Zadbaj o komfortowy sen

Całą noc przewracasz się z boku na bok, wciąż się wybudzasz przy najlżejszym dźwięku? Prawdopodobnie sypialnia nie umożliwia nieprzerwanego odpoczynku w komfortowych warunkach. W takim wypadku warto zadbać nie tylko o właściwe zaciemnienie i wyciszenia miejsca do spania. Ważny jest także wybór właściwego materaca.

Organizm w naturalny sposób szuka wygodnej pozycji, a przewracanie się z boku na bok nie sprzyja wysypianiu się. - W momencie zakupu warto zwrócić uwagę na naszą wagę, wzrost i stan zdrowia, i pod tym kątem dokonać wyboru materaca. Tylko taki pozwoli nam bowiem nie tylko na prawidłowy sen, ale również zniweluje różnego rodzaju bóle i inne dolegliwości. Jeśli chcemy się wysypiać, wybór odpowiedniego łóżka oraz materaca ma kluczowe znaczenie. A jest w czym wybierać: dostępne są między innymi materace piankowe, sprężynowe czy termoelastyczne - wyjaśniają eksperci marki Hilding, renomowanego producenta materacy.

Senność, która spędza nam sen z powiek

Dorosły człowiek potrzebuje średnio od 7 do 9 godzin snu na dobę. Jeśli jednak twój materac jest dostatecznie wygodny, a 10 godzin nie gwarantuje poczucia wyspania należy zacząć szukać przyczyny. Powodem niewyspania mogą być różne dolegliwości. Jakie?

Przyczyną bezsenności może być choćby cukrzyca, niedoczynność tarczycy, nietolerancje pokarmowe, przewlekła choroba nerek czy ostra niewydolność serca. Aby je wykluczyć, wystarczy wizyta u lekarza POZ. Specjalista przeprowadzi skrupulatny wywiad oraz zleci podstawowe badania (m.in. morfologia, EKG). Warto skonsultować się także z psychiatrą, by wykluczyć depresję. To ona bywa częstą przyczyną problemów z niewysypianiem się. Jeśli konsultacje wypadną pomyślnie, a stan zdrowia będzie w porządku należy przyjrzeć się higienie snu.

Jak spać, żeby się wyspać

Zdjęcie Dobrze dobrany materac to jeden z gwarantów nieprzerwanego, komfortowego snu / materiały prasowe

Zwróć uwagę na czas jaki przeznaczasz na sen. Codziennie należy chodzić spać o tej samej porze, biorąc pod uwagę godzinę pobudki. Przyczyną nadmiernej senności w ciągu dnia może bowiem być ... zbyt krótki sen. Warto przy tym pamiętać, że zapotrzebowanie na sen jest uwarunkowane genetycznie. Jeśli naszemu partnerowi lub partnerce wystarcza 7 godzin w ciągu doby, nie znaczy to, że nam również.

Wysypianiu się sprzyjają rutynowe zachowania. Przewietrz sypialnię, pamiętaj o optymalnej temperaturze w pomieszczeniu (ok. 18 stopni Celsjusza). Przed snem przyda się także rytuał wyciszenia. Zadbaj o wyłączenie telewizora oraz smartfona na około godzinę przez pójściem do łóżka. Kolację powinniśmy zjeść nie później niż 4 godziny przed zaśnięciem, aby układ trawienny nie pracował w nocy. Warto również zamontować w sypialni rolety, aby nie obudziły nas wczesne promienie słońca. Cisza, odpowiednie zaciemnienie, rytuały oraz wygodny materac zwiększają prawdopodobieństwo na zmniejszenie senności w ciągu dnia.

