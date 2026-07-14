Spis treści: Od czego zależy poziom inteligencji u ludzi? Czym jest inteligencja płynna? Jak rozpoznać człowieka odznaczającego w się wysoką inteligencją płynną?

Od czego zależy poziom inteligencji u ludzi?

Mimo rozwoju nauki i ogromu przeprowadzonych nad ludzkim mózgiem badań, organ ten wciąż owiany jest tajemnicami i nieustannie zaskakuje naukowców. Psychologowie są zdania, że z inteligencją, czyli zdolnością rozumienia i mądrego wyboru, opartego na trafnym wnioskowaniu i ocenie sytuacji, rodzi się każdy człowiek. Nie zostają więc nią obdarzeni jedynie wybrani, ale szansę na naprawdę imponującą inteligencje mają wyłącznie ci, którzy staje ją rozwijają. Ponadto zdaniem ekspertów jest to cecha bardzo złożona i dzieli się m.in. na inteligencję językową, matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, ruchową, przyrodniczą, refleksyjną czy społeczną. Wyróżnia się także inteligencję płynną, o której mówi się dość mało. Czym właściwie jest i w jaki sposób można ją zaobserwować?

Inteligencja płynna może być wysoko rozwinięta u ludzi bez względu na wiek 123RF/PICSEL

Czym jest inteligencja płynna?

Pojęcie inteligencji płynnej zostało opracowane wiele lat temu, a dokładnie w 1963 roku przez brytyjskiego psychologa Raymonda Cattella. Nie jest to tylko i wyłącznie zdolność logicznego myślenia, ale przede wszystkim umiejętność rozwiązywania trudnych i nieznanych nam dotąd problemów. Osoby, które posiadają taki rodzaj inteligencji mogą sprawniej przetwarzać i analizować nowe informacje, a także elastycznie zmieniać sposób działania, co skutkuje sukcesami w pokonywaniu przeciwności losu.

Jak rozpoznać człowieka odznaczającego w się wysoką inteligencją płynną?

Osoby wysoko inteligentne zazwyczaj odznaczają się na tle społeczeństwa swoją postawą i błyskotliwością. Jeśli chodzi o tych, którzy posiadają inteligencję płynną, łatwo można rozpoznać ich po tym, że:

bardzo szybko adaptują się do nowych warunków, przyjmują nowe wyzwania i natychmiast są gotowi do działania

często zadają nieoczywiste pytania, są dociekliwi i drążą interesujące ich tematy

potrafią uważnie skupić na działaniu, nawet jeśli otacza ich chaos

nowych rzeczy najefektywniej uczą się wtedy, gdy mogą przetestować je w praktyce

stale zdobywają wiedzę i na jej podstawie aktualizują swoje poglądy

Osiem cech, które świadczą o inteligencji emocjonalnej INTERIA.PL