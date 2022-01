Kiedy seks jest najlepszy? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele, jednak jest kilka uniwersalnych teorii w tym temacie, które trudno podważyć. Niewątpliwie do wysokiej satysfakcji płynącej z łóżkowych igraszek mogą przyczynić się takie aspekty jak - pewność siebie, akceptacja własnego ciała oraz świadomość swoich potrzeb seksualnych. Tym samym nasze oczy zwracane są ku aspektowi dojrzałości, który - jak wiadomo - nie zawsze jest domeną dwudziestolatek i dwudziestolatków.

Satysfakcja seksualna przychodzi po trzydziestce

Zgodnie z raportem opublikowanym ostatnio przez "Daily Mail", szczyt satysfakcji seksualnej u kobiet przypada na 31. rok życia. To właśnie wtedy kobiety stają się świadome swoich seksualnych potrzeb i zyskują akceptację swojego ciała, a co za tym idzie - są w stanie czerpać z seksu znacznie wyższą satysfakcję, niż kiedykolwiek wcześniej.

We wspomnianym badaniu przeprowadzonym przez portal randkowy Singles247.com udział wzięło 2 tys. osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku między 18 a 60 lat. Jedną z konkluzji badania był również wniosek, że najmniej zadowolone ze swojego życia seksualnego są kobiety w wieku 25 lat. Na ten stan rzeczy może wpływać wiele czynników: strach przed negatywną oceną partnera spowodowany z kolei brakiem samoakceptacji, niska świadomość potrzeb seksualnych czy lęk przed zajściem w ciążę. W tym wieku trudniej także o orgazm, bowiem niewielkie doświadczenie i kompleksy mogą dewaluować pełną satysfakcję z seksu.

Odpowiedni wiek gwarancją udanego seksu?

Czy zatem każdą kobietę, która ukończyła 31. rok życie czeka prawdziwa rewolucja łóżkowa? Niestety, nie jest to reguła. Rozważając pojęcie satysfakcji seksualnej należy wziąć pod uwagę również libido, od którego owa satysfakcja się zaczyna. Popęd seksualny jest niezwykle indywidualną sprawą, na którą wpływ ma cała masa czynników.

Sytuacja globalna i wpływ pandemii na codzienne życie nie pozostają bez wpływu również na nasz popęd seksualny. Niepewna sytuacja w pracy, stres czy nieregularny tryb życia mogą skutecznie zmniejszyć naszą chęć nawet do myślenia o seksie. Z badań przeprowadzonych przez Singles257.com wynika, że zaledwie 12 proc. badanych określa swoje życie seksualne jako bardzo satysfakcjonujące. Aż 30 proc. odpowiedziało, że ich życie seksualne jest dość nudne.



Udany seks niezależnie od wieku? To możliwe

Coraz częściej w mediach chętnie poruszanym tematem staje się seks również w dojrzalszym wieku. Choć z badań wynika, że seks po 31. roku życia u kobiet może okazać się najbardziej satysfakcjonujący, to nic nie stoi na przeszkodzie, by o tę satysfakcję zawalczyć w każdym wieku - zarówno wcześniej, jak i później. Kobiety po trzydziestce potrafią najlepiej określać swoje emocje i potrzeby seksualne, mają stabilniejszą sytuację życiową, co może nieść za sobą mniejsze ryzyko stresu. Z wielu badań wynika również, że wiele kobiet najlepszy seks przeżyło dopiero w wieku 40 lat.



Jak zatem zadbać o swoje życie seksualne niezależnie od wieku? Niezwykle ważnym aspektem zdaniem ekspertów jest bliska więź z parterem i świadomość wzajemnych potrzeb przy jednoczesnym zadbaniu o świeżość w związku. Kolejnym, wręcz kluczowym czynnikiem wpływającym na nasz popęd seksualny i satysfakcję łóżkową jest regularny tryb życia. Odpowiednia ilość snu, dobra dieta i regularna aktywność fizyczna są niepodważalnymi "wspomagaczami" w kwestii dobrego samopoczucia i - rzecz jasna - satysfakcjonującego życia seksualnego.

