Najmodniejsze warzywo 2026 roku. Polscy kucharze znają je od podszewki
Jeszcze do niedawna kojarzona głównie z babciną kuchnią i niedzielnym, tradycyjnym obiadem. Dziś kapusta zmienia wizerunek i podbija stoły w wielkim stylu. Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku stanie się najmodniejszym warzywem sezonu. Zamieni się nie tylko w swojski farsz do pierogów, ale okaże się bazą frykasów, którymi nie pogardzą nawet najbardziej wybredne podniebienia.
Spis treści:
Trendy kulinarne w 2026 roku. Kapusta w centrum uwagi
Serwis Pinterest, jako "wizualna wyszukiwarka" i miejsce do poszukiwania licznych inspiracji, od lat uchodzi za jedno z najtrafniejszych źródeł przewidywania trendów. Analizy dotyczące zapytań i zapisów danych pomysłów pokazują, czym użytkownicy będą interesować się w kolejnych miesiącach.
Najnowszy ranking trendów kulinarnych na 2026 rok wyraźnie pokazuje zwrot ku prostym, lokalnym i łatwo dostępnym produktom. Okazuje się, że kapusta doskonale pasuje do tego nurtu.
"Żyj, śmiej się i jedz liście"
Taka myśl przewodnia towarzyszy raportowi opublikowanemu przez Pinterest. Kapusta idealnie wpisuje się w zwrot ku dobrze znanym, ale być może niedocenianym w ostatnich latach produktom. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania kuchnią zero waste, korzystaniem z sezonowych produktów i tanim gotowaniem, kapusta wydaje się kulinarnym strzałem w dziesiątkę.
Co ważne, nie jest to trend narzucony przez restauracje, uznanych szefów kuchni czy influencerów, a wynika z zachowania użytkowników. Zauważono, że w okresie od września 2024 do sierpnia 2025 liczba wyszukiwań hasła "pierogi z kapustą" wzrosła o 110 proc. Wzrost o 95 proc. zanotowała m.in. fraza "golumpki soup", odnosząca się do dania, w którym pierwsze skrzypce grają składniki, które kojarzymy z przepisów na tradycyjne gołąbki. Kapusta, ryż, mięso, sos pomidorowy, ale podawane w formie zupy.
Kapuściany powrót do korzeni
Trudno byłoby wyobrazić sobie polską kuchnię bez bigosu albo zasmażanej kapusty. Tego typu dania wciąż mają duże grono fanów, a ich popularność wraca wraz z modą na domowe gotowanie. Pewnie niejeden nadwiślański kucharz mógłby teraz rzucić hasłem w stylu "Kapusta? Też mi nowość". Kiszenie, duszenie czy zamienianie jej w farsze nie wydaje się kulinarną nowinką. Współczesne trendy zachęcają jednak do nieco innego spojrzenia na dobrze znany składnik.
Swojska kapusta wchodzi na salony
Kapusta przestaje być tylko dodatkiem do obiadu. Zamiast tego staje się pełnoprawną bohaterką talerza, przejmując rolę główną. W czasach, gdy coraz częściej szukamy autentyczności i prostoty w posiłkach, kapusta jawi się jako symbol powrotu do korzeni i kulinarnego komfortu. Nie osiada jednak na laurach i daje znać, że doskonale odnajdzie się w nowoczesnym gotowaniu. Według raportu serwisu Pinterest, na stołach coraz częściej będzie można zobaczyć przysmaki pokroju steków z kapusty albo chrupiących kapuścianych tortilli.
Już nie egzotyka, a praktyczne podejście
Jednym z powodów, przed które kapusta stanie się warzywem 2026 roku, jest jej dostępność. Tanie, łatwe do kupienia przez cały rok warzywo nie sprawia problemów podczas przechowywania. Główki kapusty mogą leżeć w chłodnym miejscu przez wiele tygodni. W czasach rosnących cen żywności i sygnalizowania problemu marnowania żywności te argumenty są nie do przecenienia. Moda na kapustę to znak zmiany myślenia o jedzeniu - bardziej świadomego, oszczędnego i zakorzenionego w lokalnych tradycjach.
Nie tylko smak i kulinarna wszechstronność. Właściwości kapusty
Warzywo okazuje się skarbem nie tylko pod kątem wszechstronności kulinarnej, ale także właściwości odżywczych. Kapusta jest niskokaloryczna, sycąca i bogata w błonnik, dzięki czemu wspiera trawienie oraz proces odchudzania.
Zawiera witaminy A, C oraz K i naturalne związki wspierające odporność. Jest źródłem potasu, żelaza, wapnia oraz magnezu. Działa korzystnie zarówno na wzrok, jak i układ nerwowy. W formie kiszonej dostarcza dobroczynne probiotyki, co idealnie wpisuje się w rosnące zainteresowanie zdrowiem jelit.
