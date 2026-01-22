Spis treści: Trendy kulinarne w 2026 roku. Kapusta w centrum uwagi "Żyj, śmiej się i jedz liście" Kapuściany powrót do korzeni Swojska kapusta wchodzi na salony Już nie egzotyka, a praktyczne podejście Nie tylko smak i kulinarna wszechstronność. Właściwości kapusty

Trendy kulinarne w 2026 roku. Kapusta w centrum uwagi

Serwis Pinterest, jako "wizualna wyszukiwarka" i miejsce do poszukiwania licznych inspiracji, od lat uchodzi za jedno z najtrafniejszych źródeł przewidywania trendów. Analizy dotyczące zapytań i zapisów danych pomysłów pokazują, czym użytkownicy będą interesować się w kolejnych miesiącach.

Najnowszy ranking trendów kulinarnych na 2026 rok wyraźnie pokazuje zwrot ku prostym, lokalnym i łatwo dostępnym produktom. Okazuje się, że kapusta doskonale pasuje do tego nurtu.

"Żyj, śmiej się i jedz liście"

Taka myśl przewodnia towarzyszy raportowi opublikowanemu przez Pinterest. Kapusta idealnie wpisuje się w zwrot ku dobrze znanym, ale być może niedocenianym w ostatnich latach produktom. Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania kuchnią zero waste, korzystaniem z sezonowych produktów i tanim gotowaniem, kapusta wydaje się kulinarnym strzałem w dziesiątkę.

Przepisy z kapustą korzystają z kulinarnych tradycji, ale też wprowadzają innowacje 123RF/PICSEL

Co ważne, nie jest to trend narzucony przez restauracje, uznanych szefów kuchni czy influencerów, a wynika z zachowania użytkowników. Zauważono, że w okresie od września 2024 do sierpnia 2025 liczba wyszukiwań hasła "pierogi z kapustą" wzrosła o 110 proc. Wzrost o 95 proc. zanotowała m.in. fraza "golumpki soup", odnosząca się do dania, w którym pierwsze skrzypce grają składniki, które kojarzymy z przepisów na tradycyjne gołąbki. Kapusta, ryż, mięso, sos pomidorowy, ale podawane w formie zupy.

Kapuściany powrót do korzeni

Trudno byłoby wyobrazić sobie polską kuchnię bez bigosu albo zasmażanej kapusty. Tego typu dania wciąż mają duże grono fanów, a ich popularność wraca wraz z modą na domowe gotowanie. Pewnie niejeden nadwiślański kucharz mógłby teraz rzucić hasłem w stylu "Kapusta? Też mi nowość". Kiszenie, duszenie czy zamienianie jej w farsze nie wydaje się kulinarną nowinką. Współczesne trendy zachęcają jednak do nieco innego spojrzenia na dobrze znany składnik.

Wariacje na temat gołąbków? W tym roku wszelkie eksperymenty z kapustą są mile widziane MYCHKO 123RF/PICSEL

Swojska kapusta wchodzi na salony

Kapusta przestaje być tylko dodatkiem do obiadu. Zamiast tego staje się pełnoprawną bohaterką talerza, przejmując rolę główną. W czasach, gdy coraz częściej szukamy autentyczności i prostoty w posiłkach, kapusta jawi się jako symbol powrotu do korzeni i kulinarnego komfortu. Nie osiada jednak na laurach i daje znać, że doskonale odnajdzie się w nowoczesnym gotowaniu. Według raportu serwisu Pinterest, na stołach coraz częściej będzie można zobaczyć przysmaki pokroju steków z kapusty albo chrupiących kapuścianych tortilli.

Już nie egzotyka, a praktyczne podejście

Jednym z powodów, przed które kapusta stanie się warzywem 2026 roku, jest jej dostępność. Tanie, łatwe do kupienia przez cały rok warzywo nie sprawia problemów podczas przechowywania. Główki kapusty mogą leżeć w chłodnym miejscu przez wiele tygodni. W czasach rosnących cen żywności i sygnalizowania problemu marnowania żywności te argumenty są nie do przecenienia. Moda na kapustę to znak zmiany myślenia o jedzeniu - bardziej świadomego, oszczędnego i zakorzenionego w lokalnych tradycjach.

Nie tylko smak i kulinarna wszechstronność. Właściwości kapusty

Warzywo okazuje się skarbem nie tylko pod kątem wszechstronności kulinarnej, ale także właściwości odżywczych. Kapusta jest niskokaloryczna, sycąca i bogata w błonnik, dzięki czemu wspiera trawienie oraz proces odchudzania.

Zawiera witaminy A, C oraz K i naturalne związki wspierające odporność. Jest źródłem potasu, żelaza, wapnia oraz magnezu. Działa korzystnie zarówno na wzrok, jak i układ nerwowy. W formie kiszonej dostarcza dobroczynne probiotyki, co idealnie wpisuje się w rosnące zainteresowanie zdrowiem jelit.

