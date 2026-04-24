Najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Małopolsce. Niektóre zaskakują nawet urzędników
W Małopolsce obok najpopularniejszych imion, takich jak Maja czy Antoni, pojawiają się wybory skrajnie rzadkie, notowane w statystykach zaledwie po dwa razy w całym roku. To właśnie te pojedyncze przypadki zwracają uwagę urzędników stanu cywilnego, bo często odbiegają od przyjętych w Polsce schematów. Analiza danych pokazuje, skąd biorą się te nietypowe decyzje i jakie imiona należały do najrzadszych w 2025 roku.
Spis treści:
- Rodzice w Małopolsce stawiają na sprawdzoną klasykę
- Najrzadsze imiona w Małopolsce w 2025 roku
- Jakie są najrzadsze imiona w Polsce?
Rodzice w Małopolsce stawiają na sprawdzoną klasykę
Małopolscy rodzice w 2025 roku najczęściej wybierali imiona sprawdzone i dobrze zakorzenione w polskiej tradycji. Wśród dziewczynek prowadziły:
- Maja
- Zuzanna
- Zofia
A wśród chłopców:
- Antoni
- Jan
- Nikodem
Na drugim końcu zestawienia znalazły się jednak imiona, które w całym województwie otrzymało zaledwie po dwoje dzieci. To pokazuje, że obok silnego przywiązania do klasyki nadal istnieje miejsce na bardzo indywidualne wybory.
Najrzadsze imiona w Małopolsce w 2025 roku
Wśród najrzadszych imion żeńskich w Małopolsce pojawiły się między innymi:
- Ayla
- Chloe
- Gaia
- Roksolana
- Zahra
- Zoya
- Balbina
- Stanisława
Każde z nich nadano tylko dwa razy, a ich pochodzenie i znaczenia są bardzo zróżnicowane: Chloe i Gaia mają greckie korzenie i nawiązują do natury oraz mitologii, Zahra pochodzi z tradycji arabskiej i oznacza blask albo kwiat, a Zoya oraz Roksolana kierują uwagę w stronę imiennictwa wschodnioeuropejskiego. Obok nich znalazły się też imiona popularne historycznie, takie jak Balbina czy Stanisława, które pokazują, że oryginalność nie zawsze oznacza nowość.
Podobnie wygląda lista imion męskich, gdzie po dwóch chłopców w Małopolsce otrzymało między innymi imiona:
- Armin,
- Aurel
- Bogumił
- Brian
- Carlos
- Dante
- Dionizy
- Edgar
- Eliasz
- Gniewosz
W tym zestawieniu spotykają się imiona biblijne, słowiańskie, łacińskie i zachodnioeuropejskie, co dobrze pokazuje, jak szerokie stało się dziś pole wyboru. Dante przywołuje skojarzenia literackie, Dionizy ma antyczne pochodzenie, a Gniewosz należy do dawnych imion słowiańskich, których znaczenie było związane z siłą i wojowniczością.
Jakie są najrzadsze imiona w Polsce?
Wśród najrzadszych imion męskich w Polsce w 2025 roku znalazły się między innymi
- Ruben
- Walter
- Zygfryd
- Natanael
- Gael
Każde z nich nadano w skali całego kraju zaledwie kilka razy. To zestawienie łączy bardzo różne tradycje, od biblijnych po germańskie i celtyckie, które w polskich realiach brzmią nietypowo lub mają wyraźnie historyczny charakter.
Nieco częściej, choć nadal sporadycznie, pojawiały się imiona takie jak:
- Manfred
- Noah
- Kevin
- Geralt
- Zachary
W tym przypadku wyraźnie widać wpływ kultury globalnej, ponieważ część z tych imion funkcjonuje głównie w krajach anglosaskich lub została spopularyzowana przez literaturę i kino. Wybory tego typu nie mają charakteru masowego, lecz są raczej efektem indywidualnych decyzji i konkretnych inspiracji.
Podobny mechanizm widoczny jest wśród dziewczynek, gdzie najrzadsze imiona również występowały maksymalnie dwa razy w ciągu roku. Do tej grupy należały między innymi Rosa, Oriana, Manuela i Melody, czyli formy o wyraźnie międzynarodowym brzmieniu. Obok nich występowały także imiona takie jak Adelajda, Mirabella czy Aida, związane z historią lub sztuką.