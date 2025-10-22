Spis treści: Po 60. wszystko zwalnia Nie ma sensu dbać o wygląd Starość to nie czas na naukę Samotność jest nieodłączną częścią życia po 60. Nie wypada się zakochiwać, ubierać modnie, mieć planów Życie zawodowe po 60. nie istnieje Sport nie jest dla osób starszych

Po 60. wszystko zwalnia

Osoby starsze mają wrażenie, że świat wokół nich zwalnia. Dni się dłużą, myślenie, czy podejmowanie decyzji trwa znacznie dłużej, metabolizm już nie taki sam. W rzeczywistości świat po 60. jest dokładnie taki sam. Doba ma nadal 24 godziny, tylko nie jest już wypełniona nadmiarem obowiązków związanych z dziećmi i pracą.

Podejmowanie decyzji może i trwa dłużej, ale nie jest związane z wiekiem, a ilością doświadczenia, która każe patrzeć na wszystkie sprawy z wielu perspektyw. Z kolei metabolizm po sześćdziesiątce może i zwalnia, ale jest to niewielki spadek i związany jest głównie z utratą masy mięśniowej. Regularny trening siłowy może znacznie opóźnić ten proces.

Wiek to tylko liczba. Tak naprawdę wygląda życie po sześćdziesiątce 123RF/PICSEL

Nie ma sensu dbać o wygląd

Nakładanie maseczek na twarz, smarowanie kremem dłoni może nie spowoduje cofnięcia czasu i wygładzenia wszystkich zmarszczek. Jednak te niewielkie codzienne rytuały związane z pielęgnacją ciała są dalej wyrazem troski o siebie. Dzięki nim skóra będzie lepiej nawilżona i chroniona przed zewnętrznymi czynnikami - słońcem, wiatrem czy zanieczyszczeniami powietrza. Zadbane paznokcie dalej będą wyglądać elegancko, a dobrze dobrana fryzura dalej podkreśli wszystkie atuty twarzy i uśmiechu.

Starość to nie czas na naukę

Osoby starsze często mają wrażenie, że nie nadążają za rozwojem technologii, przez co szybko mają poczucie wykluczenia. Wiek jednak nie jest przeciwskazaniem do zdobywania nowych umiejętności. Po 60. spokojnie można opanować płatności online czy obsługę AI, uczyć się nowych języków, pójść na kurs tańca czy nauczyć się grać w szachy. Zdobywanie nowych umiejętności pozwala na dłużej zachować sprawny umysł i dalej ćwiczy pamięć. To także świetna okazja do poznania nowych ludzi, zawiązywania nowych relacji i wyjścia z domu.

Samotność jest nieodłączną częścią życia po 60.

Według badań Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadzonych w styczniu 2025 roku wynika, że aż 55 proc. osób starszych mieszka samotnie. Seniorzy wskazywali, że najtrudniejsze są samotne wieczory i momenty, kiedy urywa się kontakt z bliskimi. Samotność przez seniorów może być odczuwana nie tylko z powodu braku wokół bliskich osób, ale także przez izolację społeczną i brak możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Takie są odczucia osób starszych i problemy, z jakimi się zmagają. Często są wynikiem zakorzenionych mitów i błędnych wyobrażeń, które nie pozwalają dostrzec możliwości istniejących wokół. Coraz częściej powstają koła zainteresowań dla seniorów, zajęcia przeznaczone dla osób starszych rozwijających ich hobby, wiedzę czy zachęcające do aktywności fizycznej. Zajęcia takie nie tylko są świetnym sposobem na spędzanie czasu, ale także okazją, by spotkać się z innymi.

Zamiast rezygnować z marzeń, kobiety po 60. coraz częściej zaczynają żyć dla siebie. Podróżują, zakochują się, rozwijają pasje asiaimages 123RF/PICSEL

Nie wypada się zakochiwać, ubierać modnie, mieć planów

To, co nie wypada, jest w późniejszym wieku zupełnie inaczej postrzegane. To właśnie wtedy nie liczą się konwenanse, nie buduje się już obrazu samego siebie, bo jest on już mocno ugruntowany. Coraz mniej zwraca się uwagę na to, co inni o tobie myślą. Po 60. nie wypada się zakochiwać, modnie ubierać czy mieć planów? To wielki mit. Jeśli całe życie ubierałaś się modnie, czemu w starszym wieku masz nagle przestać? Plany zawsze warto mieć, to one nadają kierunek życiu i pozwalają czerpać ogromną satysfakcję z osiągania własnych celów. Czemu mamy rezygnować z tego po 60.?

Miłość... miłość, jak wiemy, nie wybiera ani osoby, czasu, ani wieku. Po prostu jest i po prostu się zdarza. Osoby starsze często czerpią znacznie więcej satysfakcji ze związku, ponieważ relacje, które zawiązują, są głębsze. Wszelkie wyobrażenia na temat idealnego partnera przestają mieć znaczenie. Docenia się samą obecność drugiej osoby, małe gesty i czerpie radość z bycia ze sobą.

Miłość nie wybiera ani osoby, czasu, ani wieku 123RF/PICSEL

- Weszłam w nowy związek, gdy skończyłam 62 lata, a Krzysztof, mój partner miał wówczas 58 lat. Byłam wtedy po rozwodzie od trzech lat i nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek się zakocham - przyznał w rozmowie z serwisem kobieta.interia.pl Krystyna, właścicielka szkoły językowej w Małopolsce. - Czasem naprawdę czujemy się jak nastolatki, gdy nie mówiąc nic dzieciom wyjeżdżamy na weekend pochodzić po górach - dodała z uśmiechem.

Życie zawodowe po 60. nie istnieje

Według badań Eurostatu przywołanych przez PARP wynika, że ok. 17 proc. osób w Polsce po 65. roku życia podejmuje pracę. Z kolei ZUS podaje, że w ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących seniorów w Polsce wzrosła o 48 proc. Osoby starsze często wskazują, że ich mocną stroną jest świetna organizacja pracy czy odporność na stres. Niestety często problemem jest nieadekwatne wynagrodzenie proponowane seniorom czy niedostosowany grafik i brak możliwości pracy na niepełny etat, który może być już w tym wieku zbyt wymagający.

Tendencja ta również się dziś zmienia. Coraz częściej powstają programy, które zachęcają do wykorzystania w firmie potencjału, wiedzy i doświadczenia seniorów. Przykładem może być program Urzędu Pracy w Warszawie "Dobry pracownik nie ma wieku", który oferuje dofinansowanie do wynagrodzenia dla zatrudnionych seniorów. W perspektywie starzejącego się społeczeństwa z pewnością powstanie więcej dostosowanych do możliwości seniorów stanowisk pracy, co pozwoli im dłużej pozostać aktywnym zawodowo.

Sport nie jest dla osób starszych

Ciekawe co na ten mit powiedziałaby Barbara Prymakowska - najszybsza babcia świata. Sport jest ważnym elementem zdrowego stylu życia. Pozwala zachować ciało i umysł w świetnej kondycji i ważny jest w każdym wieku. Być może stan zdrowia nie każdemu pozwala biegać po górach czy brać udział w maratonach, ale codzienne ćwiczenia w domu czy na zorganizowanych zajęciach mogą pomóc zachować sprawność do późnej starości. Często utrata samodzielności przez osoby starsze jest właśnie wynikiem ograniczonego ruchu, a nie samego wieku.

- Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na stan zdrowia seniorów. Dobrze przemyślane treningi to sposób, by zachować mobilność stawów, unormować ciśnienie krwi i zapewnić sobie zdrową dawkę endorfin - podkreśla Magdalena Habel, dziennikarka serwisu Zdrowie.interia.pl. A o tym, jakie ćwiczenia dla 60-latków zalecają fizjoterapeuci i trenerzy, przeczytacie w jej artykule "Najlepsze ćwiczenia dla seniorów. Jak ćwiczyć po 60. roku życia?

