Naukowcy opracowali algorytm, który potrafi wykryć kilka chorób na podstawie zdjęcia języka

Diagnozowanie chorób na podstawie wyglądu języka nie jest niczym nowym - od wieków stosują ją praktycy tradycyjnej chińskiej medycyny, w pewnym zakresie korzystają z niej także konwencjonalni lekarze. Teraz zespół irackich i australijskich naukowców przetestował możliwości tej metody w telediagnostyce. Efekty są imponujące. Jak podaje serwis "MedicalXpress", okazało się, że w ten sposób można z ponad 80-procentową skutecznością wykryć dziesięć powszechnych schorzeń.

Służący do tego algorytm opracowali inżynierowie z Middle Technical University (MTU) w Bagdadzie i Uniwersytetu Południowej Australii. Za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń - kamery internetowej USB i komputera - zebrali zdjęcia języków od 50 pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek i anemią, po czym porównali ich kolory z bazą danych obejmującą zdjęcia 9000 języków. Za pomocą technik przetwarzania obrazu w 94 proc. przypadków prawidłowo zdiagnozowali chorobę każdej z badanych osób.

Pionierem w badaniu języka w celu diagnostyki chorób już tysiące lat temu była medycyna. Również medycyna konwencjonalna od dawna posiłkuje się tą metodą, ponieważ kolor, kształt i grubość języka mogą wskazywać na cukrzycę, problemy z wątrobą, krążeniem, trawieniem, a także chorobami krwi i serca. Kolejnym krokiem są nowe metody zdalnego diagnozowania chorób na podstawie wyglądu języka opracowywane obecnie przy użyciu sztucznej inteligencji i kamery, a nawet smartfona. przekonuje prof. Al-Naji, jeden z autorów badania.

I dodaje, że jest to proste, bo chorzy na cukrzycę mają zazwyczaj żółty język, pacjenci z rakiem - fioletowy z grubym, tłustym nalotem, a osoby po ostrym udarze - czerwony i często niesymetrycznie zakrzywiony.

Zdjęcie Wygląd języka jest w stanie wykazać nie tylko infekcje, ale również choroby tarczycy, zapalenie wyrostka robaczkowego czy cukrzycę / 123RF/PICSEL

Komputerowa analiza języka sposobem na szybsze i bezpieczne diagnozowanie chorób

Jak twierdzi prof. Al-Naji, komputerowa analiza języka jest bardzo dokładna i może pomóc w zdalnym diagnozowaniu chorób w sposób bezpieczny, skuteczny, łatwy, bezbolesny i opłacalny. O tym, jak tego typu metody są przydatne, przekonaliśmy się wszyscy podczas pandemii, gdy dostęp do ośrodków zdrowia był utrudniony. Co ciekawe, to właśnie w czasie pandemii, w 2022 roku, na Ukrainie przeanalizowano zrobione za pomocą smartfona zdjęcia języków 135 pacjentów z COVID-19. Okazało się ich kolor miał związek z przebiegiem choroby - 64 proc. pacjentów z łagodną infekcją miało język bladoróżowy, 62 proc. pacjentów z umiarkowaną infekcją - czerwony, a 99 proc. pacjentów z ciężkim przebiegiem miało język ciemnoczerwony. Są też badania, które dowodzą skuteczności tego typu diagnostyki w rozpoznawaniu zapalenia wyrostka robaczkowego, cukrzycy i chorób tarczycy.

Można z 80-procentową dokładnością zdiagnozować ponad dziesięć chorób, które powodują widoczną zmianę koloru języka. W naszym badaniu osiągnęliśmy dokładność na poziomie 94 proc. w przypadku trzech chorób, więc jest potencjał, aby tę metodę jeszcze udoskonalić. przekonuje prof. Al-Naji.