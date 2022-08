Konflikty, które w 2022 roku przybrały na sile, a także wojna w Ukrainie sprawiają, że wiele osób obawia się o przyszłość Europy i upadek świata, jaki znamy. Naukowcy z Rutgers University w New Jersey postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Eksperci przeanalizowali możliwe skutki ewentualnej wojny nuklearnej. Wykonali modele sześciu różnych scenariuszy. Pięć z nich dotyczy ewentualnej eskalacji pięciu mniejszych konfliktów Szósty scenariusz analizuje skutki największego ewentualnego konfliktu światowego, który miałby się rozegrać pomiędzy Rosją i USA.

Dane mówią nam jedną rzecz: nuklearnej wojnie trzeba koniecznie zapobiec podsumowuje prof. Alan Robock, współautor opracowania.

To nie wybuch przyniesie największe spustoszenie...

Reklama

Chociaż mogłoby się wydawać, że w przypadku wojny jądrowej najwięcej ludzi zginie w wyniku samego uderzenia, naukowcy są innego zdania. Skutki użycia broni nuklearnej będą długotrwałe - zaznaczają. Eksperci obliczyli ile sadzy trafiłoby do atmosfery z powodu pożarów wywołanych ewentualnymi eksplozjami. Ich zdaniem to właśnie substancje blokujące dopływ światła słonecznego do Ziemi spowodują największe problemy ludzkości.

Przeczytaj też: Globalna wojna nuklearna oznacza pięć miliardów ludzi umierających z głodu

Podczas badań eksperci z Rutgers University wykorzystali najnowszy system opracowany przez National Center for Atmospheric Research. Technologia pozwoliła im oszacować poziom produkcji zbóż w poszczególnych krajach w zależności od warunków klimatycznych, jakie mogłyby nastać w regionach po ewentualnej eksplozji nuklearnej.

Zdjęcie To nie promieniowanie, a głód zabije najwięcej osób w przypadku ewentualnej wojny nuklearnej / 123RF/PICSEL

System pozwolił naukowcom oszacować także jak w wyniku uderzenia jądrowego zmieniłaby się hodowla zwierząt oraz, jak prezentowałyby się straty w rybach i innych stworzeniach wodnych. Naukowcy podsumowali wyliczenia i w ten sposób oszacowali, jak duża część populacji zginęłaby w wyniku ewentualnej zimy nuklearnej, a więc hipnotycznego ochłodzenia klimatu wywołanego przez prowadzoną na dużą skalę wojnę jądrową.

Ile ludzie zginęłoby w razie zimny nuklearnej?

To nie promieniowanie, a głód zabije najwięcej osób w przypadku ewentualnej wojny nuklearnej - twierdzą eksperci. Zdaniem naukowców sadza i inne substancje blokujące dopływ światła słonecznego do Ziemi sprawią, że na świecie stopniowo zacznie brakować pożywienia. Znaczna część roślin - w tym zbóż - obmurze. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, nawet niewielki konflikt sprawiłby, że w ciągu pięciu lat od eksplozji, globalna produkcja kalorii spadłaby aż o 7 proc. Wówczas zginęłoby około 2 mld ludzi na świecie To jednak najbardziej optymistyczny scenariusz.

Zdaniem naukowców zdecydowanie najbardziej dramatyczne konsekwencje przyniósłby konflikt nuklearny pomiędzy USA i Rosją. Według szacunków ekspertów w czasie od trzech do czterech lat po ewentualnej eksplozji produkcja kalorii na świecie zmalałaby aż o 90 proc. Dotkliwe niedobory żywności mogłyby okazać się nie do pokonania. Najczarniejszy scenariusz zakłada, że wojna jądrowa pochłonęłaby nawet 5 mld ludzi.

Wszyscy rozumieją, że bezpośrednie skutki wojny nuklearnej byłyby przerażające, jak widzieliśmy w Hiroszimie i Nagasaki. Nasza praca pokazuje, że ponad dziesięć razy więcej ludzi może umrzeć w pozostałej części świata z powodu wpływu na klimat i rolnictwo zaznaczył prowadzący badania Alan Robock z Rutgers University w "Nature Food".

Gdzie będzie najbezpieczniej w przypadku ewentualnej wojny jądrowej?

To jednak nie koniec ustaleń naukowców. Grupa ekspertów z Rutgers University w New Jersey ustaliła także, jakie kraje najbardziej odczułyby skutki ewentualnego konfliktu. Niestety, naukowcy nie mają dobrych wiadomości dla mieszkańców Europy. Ewentualna wojna jądrowa najbardziej wpłynęłaby na uprawy i hodowle w krajach takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny. Problemy szybko pojawiłyby się również w krajach uzależnionych od importu. Według wyliczeń naukowców znaczna część mieszkańców tych regionów mogłaby umrzeć z głodu w trakcie dwóch lat od eksplozji.

Jakie kraje, zdaniem naukowców, byłyby najbezpieczniejsze? Szacunki ekspertów pokazują, że względnie dobrze poradziłyby sobie Argentyna i Australia.

Naukowcy chcą kontynuować badania. "Musimy zrozumieć"

Naukowcy z Rutgers University podkreślają, że publikując dramatyczne szacunki chcą ostrzec świat przed tym, jak niebezpieczna byłaby wojna jądrowa. "Wycofanie broni nuklearnej to jedyne długofalowe rozwiązanie. Uchwalony przed pięcioma laty Traktat o zakazie broni jądrowej przyjęło 66 krajów, z których żaden nie jest mocarstwem nuklearnym. Nasza praca jasno pokazuje, że nadszedł czas, aby tych 9 państw posłuchało nauki oraz reszty świata i podpisało Traktat" - zaznacza prof. Robock.

Eksperci nie zamierzają kończyć badań. W rozmowie z mediami zaznaczają, że dużo pracy jeszcze przed nimi.

Przyszłe prace pozwolą na dodatkowe zwiększenie dokładności modeli odnośnie produkcji rolnej. Na przykład podgrzanie stratosfery zniszczyłoby warstwę ozonową, co spowodowałoby nasilenie promieniowania ultrafioletowego na powierzchni. Musimy zrozumieć, jakie miałoby to skutki podkreśla Lili Xia, współtwórczyni wspomnianej publikacji.

Zdjęcie Gdzie będzie najbezpieczniej w przypadku ewentualnej wojny jądrowej? / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:



Atomowy strach. Wojna atomowa w kulturze masowej

Naukowcy wiedzą, jaki wpływ na naszą planetę miałaby wojna nuklearna