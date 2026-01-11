Spis treści: Koniec taryfy ulgowej dla starych pieców i kominków Harmonogram zmian i kolejne etapy zakazów Co grozi za użytkowanie nielegalnych źródeł ciepła?

Koniec taryfy ulgowej dla starych pieców i kominków

Sejmiki wojewódzkie od kilku lat stopniowo wprowadzają uchwały antysmogowe, ale to właśnie rok 2026 okazał się przełomowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2026 r. nie można już używać pieców kaflowych, kominków ani pieców typu "koza", jeśli nie spełniają one wymogów Ekoprojektu lub nie osiągają minimum 80 proc. sprawności cieplnej. Urządzenia te muszą także mieścić się w lokalnych limitach emisji zanieczyszczeń.

Zakaz ma charakter ogólnokrajowy, co oznacza, że nie będzie zależny od decyzji gminy czy indywidualnej interpretacji urzędników. W wielu miejscowościach, zwłaszcza w starszej zabudowie, nadal funkcjonują setki takich źródeł ciepła. Ich wymiana bywa kosztowna i technicznie trudna, jednak ustawodawca nie przewidział wyjątków od terminu.

Harmonogram zmian i kolejne etapy zakazów

Nowe przepisy jasno rozróżniają rodzaje urządzeń grzewczych i wskazują konkretne daty graniczne. Już od 2024 roku obowiązuje całkowity zakaz użytkowania tzw. kopciuchów, czyli najstarszych, wysokoemisyjnych pieców. Od stycznia 2026 r. dołączyły do nich niespełniające norm kominki, piece kaflowe oraz "kozy".

Kolejnym etapem będą kotły 3. i 4. klasy, których użytkowanie będzie dozwolone tylko do końca 2027 roku. W ich przypadku czas na modernizację upływa w 2028 r.

Jedyną grupą urządzeń, które mogą być eksploatowane bezterminowo, są kotły 5. klasy, uznawane za spełniające obecne standardy ekologiczne.

Ile wynoszą kary za palenie w piecach niespełniających określonych norm? ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Co grozi za użytkowanie nielegalnych źródeł ciepła?

Przestrzeganie przepisów będą egzekwować straże miejskie i gminne oraz urzędnicy działający z upoważnienia samorządów. Kontrole mogą obejmować zarówno prywatne gospodarstwa domowe, jak i lokale komunalne. Brak pieniędzy, opóźnienia organizacyjne czy trudności techniczne nie zwalniają z odpowiedzialności.

Za użytkowanie nielegalnego źródła ciepła po 1 stycznia 2026 r. grozi mandat w wysokości 500 zł podczas kontroli, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywna do 5 tys. zł. Co istotne, każdy dzień dalszej eksploatacji może być traktowany jako osobne naruszenie, co oznacza ryzyko wielokrotnych sankcji.

Źródło: Infor

