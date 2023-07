Aktualny projekt Senatu RP przewiduje świadczenia pieniężne dla małżeństw jako dodatek do emerytury. Zgodnie z polityką prorodzinną ważne jest ograniczenie liczby rozwodów, dlatego świadczenie miałoby być jednorazowe, a nie comiesięczne. Chodzi tutaj nie tyle o zapomogę, a uhonorowanie małżonków z wieloletnim stażem.

Nowe dodatki emerytury dla małżeństw - co się dzieje w tej sprawie?

Obecnie małżeństwa, które pozostają w formalnym związku przez 50 lat, otrzymują od Prezydenta RP medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kwiaty oraz dyplomy. Oczywiście są to symboliczne prezenty, co zatem ze świadczeniami pieniężnymi?

Do Senatu RP wpłynęła petycja o uhonorowaniu pieniężnym małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Padła propozycja kwoty wynoszącej od 5 do 8 tysięcy złotych. Taki nowy dodatek do emerytury dla małżeństw miałby być podobny do emerytury honorowej otrzymywanej przez stulatków. Cel świadczenia to nie tylko zapomoga, ale przede wszystkim okazanie pochwały i uznania dla osób pozostających w wieloletnich małżeństwach, co jest zgodne z polityką prorodzinną.

Dodatki do emerytury dla małżeństw - ile i dla kogo?

Nowe dodatki do emerytury dla małżeństw przysługiwałyby małżonkom z 50-letnim, nieprzerwanym stażem zaraz po rocznicy ślubu. Jednorazowe świadczenia pieniężne wynosiłyby odpowiednio:

5000 zł - dla małżeństw z 50-letnim stażem;

5500 zł - dla małżeństw z 55-letnim stażem;

6000 zł - dla małżeństw z 60-letnim stażem;

6500 zł - dla małżeństw z 65-letnim stażem;

7000 zł - dla małżeństw z 70-letnim stażem;

7500 zł - dla małżeństw z 75-letnim stażem;

8000 zł - dla małżeństw z 80-letnim stażem.

Nowe dodatki do emerytury byłyby nieopodatkowane i otrzymywane po złożeniu wniosku z Urzędu Stanu Cywilnego, na którym widnieje staż małżeństwa. Pieniądze wypłacałoby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdjęcie Małżeństwa emerytów będą mogły otrzymać od 5000 zł. /123RF/PICSEL

Kiedy może wejść ustawa o nowych dodatkach do emerytury dla małżeństw?

Rok temu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odrzuciło projekt "Małżeństwo plus". Zakładał on wypłatę comiesięcznej kwoty w wysokości 500 złotych dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem.

Obecnie projekt o uhonorowaniu małżeństw dodatkami do emerytury nie został ani odrzucony, ani zatwierdzony. W związku z tym pozostaje nam czekać na przygotowanie projektu ustawy przez Senat, po uprzednim rozpatrzeniu go przez Komisję Praw Człowieka oraz Praworządności i Petycji.

