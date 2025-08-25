UOKiK stawia zarzuty Netflixowi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów platformie streamingowej Netlfix. Mowa o podniesieniu opłat nawet o 7 zł miesięcznie w sierpniu 2024 r. bez wyrażenia na to zgody użytkowników.

"Informacja platformy o podwyżce opłaty od nowego, miesięcznego okresu subskrypcyjnego wprawdzie została zawarta np. w e-mailu i pojawiała się po zalogowaniu do konta, jednak nie zostały spełnione warunki niezbędne do tego, aby zmiany dotyczące ceny były zgodne z prawem. Brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce, Netflix traktuje jako zgodę na wyższą opłatę" - wskazuje UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uważa, że nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że brak sprzeciwu oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy.

"To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi - jak każde świadczenie - nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać" - twierdzi Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia regulaminu, które pozwalały platformie jednostronnie zmieniać ceny i inne istotne warunki umowy - bez uzyskania aktywnej zgody użytkownika. Takie praktyki mogą prowadzić do naruszenia istotnych interesów konsumentów - wskazuje UOKiK.

"Warto podkreślić, że jeżeli platforma działa w modelu subskrypcyjnym, w którym opłata za kolejny okres pobierana jest od konsumenta automatycznie, z karty płatniczej podpiętej do konta, to każda zmiana ceny, planu taryfowego czy istotnych elementów umowy musi się odbyć za świadomą zgodą konsumenta. Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach" - czytamy na stronie uokik.gov.pl.

Co grozi Netflixowi?

Urząd poinformował, że za stosowanie klauzul niedozwolonych grozi kara do 10 proc. obrotu za każde postanowienie oraz możliwość usunięcia skutków naruszenia, w tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat.

Jeśli zarzuty Prezesa UOKiK potwierdzą się w prowadzonym postępowaniu - nie będą one wiązać subskrybentów, i Netflix nie będzie mógł ich stosować wobec konsumentów w przyszłości - czytamy w komunikacie.

UOKiK dodaje, że obecnie w postępowaniach wyjaśniających UOKiK weryfikuje regulaminy i praktyki stosowane przez: Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe. Niektórzy z badanych podmiotów już zadeklarowali zmianę swoich praktyk.

Warto wiedzieć: Wakacje po sezonie. PKP Intercity przedłuża połączenia nad morze i na Mazury

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL