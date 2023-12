Savoir-vivre przy stole. Jak układać sztućce?

Porady Dodaj koniecznie do zupy lub mięsa. Tak uratujesz przygotowywane danie Przygotowując kolację wigilijną czy też świąteczny obiad, wielu zastanawia się, jak ułożyć sztućce zgodnie z obowiązującymi zasadami savoir-vivre. Pojawiają się pytania, co położyć po lewej, a co po prawej stronie. Gdzie nóż, a gdzie widelec. Otóż wszystko jest uzależnione od kolejności podawania potraw.

W związku z tym najdalej od talerza należy położyć sztućce do pierwszego dania, a więc może to być łyżka do zupy czy też sztućce do przystawki. Najbliżej nakrycia powinny znajdować się sztućce przeznaczone do ostatniego dania.

To też podpowiedź dla osób, które widząc kilka noży i widelców przy talerzu, nie wiedzą od czego zacząć. Rozpoczynamy od tych znajdujących się najdalej brzegu talerza i wraz z kolejnymi daniami zbliżamy się coraz bliżej nakrycia.

Ponadto należy mieć na uwadze, że miejsce po lewej stronie talerza jest zarezerwowane dla widelców. Prawa strona jest z kolei przeznaczona dla noży oraz łyżki. Trzeba mieć na uwadze, że ostrze noża powinno być skierowane w stronę talerza, a zęby widelca do góry.

Zdjęcie Sztućce ułożone na stole powinny pochodzić z jednego kompletu, tak by żaden widelec czy też łyżka nie odznaczała się od reszty / 123RF/PICSEL

Nad nakryciem układa się natomiast sztućce do deseru. Na samej górze łyżeczka, a tuż pod nią widelec. W tym przypadku ważne jest ich odpowiednie ułożenie. Należy pamiętać, że miseczka łyżki powinna być skierowana w lewą stronę, czyli odwrotnie do zębów widelca.

Co z łyżeczką do kawy lub herbaty? Powinna znajdować się obok filiżanki, którą należy postawić po prawej stronie talerza.

Oczywiście im większa uroczystość, tym znacznie większa zastawa wzbogacona m.in. o sztućce specjalistyczne. Wymienione wyżej zasady z pewnością przydadzą się do zastosowania przy rodzinnych spotkaniach m.in. podczas świąt Bożego Narodzenia.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Przede wszystkim sztućce ułożone na stole powinny pochodzić z jednego kompletu, tak by żaden widelec czy też łyżka nie odznaczała się od reszty. Poza tym ważne jest ich wcześniejsze wypolerowanie m.in. za pomocą bawełnianej ściereczki.

Komunikacja za pomocą sztućców. Co oznacza ich ułożenie?

Spożywając posiłek, trzeba mieć świadomość, że ułożenie sztućców ma swoje znaczenie. Za ich pomocą można przekazać, chociażby fakt, że danie nie przypadło nam do gustu. Nieprawidłowe ułożenie noża i widelca może więc zostać źle odebrane.

Warto wiedzieć, że położenie sztućców "za dwadzieścia piąta" i włożenie ostrza noża między zęby widelca oznacza, że danie po prostu nie smakowało. Gdy jednak chcemy zasygnalizować odwrotną sytuację, sztućce należy położyć na środku talerza równolegle do siebie. Wówczas przekazujemy, że potrawa była przepyszna.

Zdjęcie W przypadku zakończenia posiłku sztućce należy ułożyć równolegle na godzinie szóstej / 123RF/PICSEL

Gdy podczas posiłku potrzebujemy przerwy, wystarczy ułożyć nóż na godzinie czwartej, a widelec na godzinie ósmej. Nie mogą się one jednak krzyżować. Najlepiej by miseczka łyżki i zęby widelca dotykały się, tworząc ramiona trójkąta.

Czas na kolejne danie można zakomunikować, tworząc na talerzu znak "+" za pomocą noża i widelca. W przypadku zakończenia posiłku sztućce należy ułożyć równolegle na godzinie szóstej. Zamiennie stosuje się również ułożenie na godzinie czwartej bądź ósmej.

Przerwę podczas jedzenia zupy można zasygnalizować, zostawiając łyżkę w misce, a jeśli skończyliśmy już jeść, wystarczy odłożyć ją na znajdujący się niżej talerz.

