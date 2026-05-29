Nie lubisz swojego imienia? Sprawdź, czy możesz je zmienić
Urzędowa procedura zmiany imienia w Polsce wymaga przedstawienia ważnych powodów. Powody te najczęściej mają głębokie podłoże emocjonalne i społeczne. Rezygnacja z imienia nadanego przez rodziców nie jest próbą ucieczki przed odpowiedzialnością czy chęcią wyróżnienia się z tłumu. To proces odwrotny - dążenie do normalności i spójności między tym, jak człowiek czuje się wewnątrz.
W skrócie
- Urzędowa zmiana imienia w Polsce wymaga uzasadnienia, a przyczyny mają najczęściej charakter emocjonalny i społeczny.
- W artykule opisane zostały historie osób, które odczuwały dyskomfort z powodu swojego imienia nadanego przez rodzinę lub związanego z negatywnymi skojarzeniami.
- Zmiana imienia jest przedstawiona jako formalny proces prowadzący do poprawy samopoczucia oraz spójności tożsamościowej.
Imię to pierwszy element naszej tożsamości, jaki otrzymujemy od świata. Zazwyczaj jest to decyzja rodziców, podjęta jeszcze przed naszym narodzeniem. W większości przypadków akceptujemy ten wybór, traktując go jako coś naturalnego. Istnieje jednak grupa osób, dla których własne imię od najmłodszych lat stanowi źródło głębokiego dyskomfortu, wstydu, a czasem nawet traumy.
Koniec z tym "januszowaniem"
- Urodziłem się w połowie lat osiemdziesiątych. Rodzice dali mi na imię Janusz, po dziadku. Przez całe dzieciństwo i młodość nie miałem z tym większego problemu. Wszystko zmieniło się kilkanaście lat temu, gdy moje imię stało się internetowym memem, synonimem obciachu, braku gustu i zacofania - mówi nam "ex-Janusz", pan Kamil, właściciel małej firmy produkcyjnej spod Warszawy.
- Początkowo próbowałem to ignorować, ale z czasem te żarty przeniosły się do realnego życia. W pracy, podczas spotkań biznesowych, widziałem uśmieszki, gdy wręczałem wizytówkę. Każde 'panie Januszu' brzmiało w moich uszach jak drwina, nawet jeśli rozmówca nie miał złych intencji.
- Zacząłem unikać przedstawiania się, straciłem pewność siebie. Trzy lata temu złożyłem wniosek w urzędzie. Wybrałem imię Kamil - proste, neutralne. Kiedy odebrałem nowy dowód osobisty, poczułem ogromną ulgę - uśmiecha się Kamil.
Niechciany spadek po babce
- Moja babka była osobą o bardzo silnym charakterze i postawiła sprawę jasno: albo dostanę imię po niej, albo zerwie kontakty z moimi rodzicami. I tak zostałam Gertrudą. Nienawidziłam tego imienia od przedszkola - opowiada nam Ania z Wałbrzycha.
- Gdy byłam już młodą kobietą, wszyscy znajomi z czasem zaczęli mówić do mnie Ania, ale w dokumentach, na studiach, u lekarza wciąż byłam Gertrudą. Zmiana urzędowa była formalnością. Dzisiaj, jako Anna, czuję, że moje imię wreszcie należy do mnie - wspomina Ania.
- Moje stare imię, Alan, kojarzyło mi się wyłącznie z najgorszym okresem w życiu. Moi rodzice przeszli bardzo toksyczny rozwód, a ojciec, który dał mi to imię, niedługo potem całkowicie zniknął z mojego życia, zostawiając nas z ogromnymi długami. Każde wypowiedzenie mojego imienia przez matkę przypominało jej o człowieku, który nas skrzywdził. Ja sam, patrząc w lustro, czułem, że noszę w sobie cząstkę kogoś, kogo nienawidzę - mówi Mateusz, dziś 32-letni informatyk z Trójmiasta.
- Kiedy skończyłem trzydzieści lat, uznałem, że czas odciąć grubą kreską tamtą przeszłość. Urzędnik w USC pytał o ważne powody - napisałem prawdę o podłożu psychologicznym i braku więzi z dawną tożsamością. To zmieniło sposób, w jaki patrzę w przyszłość - konkluduje Mateusz.
Jak wygląda procedura zmiany imienia w Polsce?
Procedura zmiany imienia w Polsce jest dość jasno określona i odbywa się administracyjnie. Oto jak to wygląda krok po kroku:
Kto może zmienić imię?
- osoba pełnoletnia (samodzielnie),
- rodzice/opiekunowie prawni w imieniu dziecka (za zgodą drugiego rodzica lub sądu, jeśli brak zgody).
Krok 1: Przygotuj wniosek
Musisz złożyć **wniosek o zmianę imienia**. Powinien on zawierać:
- twoje dane (imię, nazwisko, PESEL),
- imię, które chcesz przyjąć,
- uzasadnienie (bardzo ważne!),
- oświadczenie, że nie składałeś wniosku w tej samej sprawie gdzie indziej.
Uzasadnienie może dotyczyć np.:
- imię jest ośmieszające lub nieodpowiednie,
- używasz innego imienia na co dzień,
- chcesz wrócić do imienia używanego wcześniej,
- zmiana ze względów religijnych, kulturowych lub osobistych.
Krok 2: Złóż wniosek w urzędzie
Wniosek składa się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (nie musi być w miejscu zameldowania).
Możesz to zrobić osobiście, listownie, przez platformę ePUAP (jeśli masz profil zaufany).
Krok 3: Opłata
Opłata skarbowa wynosi 37 zł.
Krok 4: Decyzja
- Urząd wydaje decyzję administracyjną (zwykle do 30 dni).
- W trudniejszych przypadkach może to potrwać do 2 miesięcy.
Kiedy urząd może odmówić?
Zmiana imienia może zostać odrzucona, jeśli:
- brak ważnego uzasadnienia,
- imię jest niezgodne z zasadami (np. ośmieszające, nieprzyzwoite),
- wniosek ma na celu uniknięcie odpowiedzialności (np. przed wierzycielami).
Krok 5: Po zmianie imienia
Po pozytywnej decyzji musisz wymienić dokumenty:
- dowód osobisty,
- paszport,
- prawo jazdy,
- dokumenty bankowe, umowy itd.
Podstawa prawna
Cała procedura opiera się na ustawie o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008 r.