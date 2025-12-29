Od 29 grudnia znikają dwa kanały z telewizji naziemnej

28 grudnia dobiegła końca koncesja Green Content oraz Grupa Studio Polska na nadawanie programów za pośrednictwem telewizji naziemnej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdzi, że koncesja nie została przedłużona, w związku z czym od dzisiaj nie można już oglądać Metro i Zoom TV bezpłatnie.

Gdzie obejrzeć Metro i Zoom TV?

Metro oferujące widzom filmy obyczajowe i seriale o lekkiej, rozrywkowej tematyce cieszyło się dużą popularnością wśród wielu Polaków. Podobnie Zoom TV, gdzie można było śledzić programy rozrywkowe, w tym kabarety oraz treści z szeroko pojętej tematyki lifestylowej.

Choć kanały nie są już dostępne w ofercie telewizji naziemnej, to ich wierni widzowie mogą nadal cieszyć się ich treściami, tyle że w opcjach płatnych. Metro i Zoom TV będą dostępne w telewizji kablowej, satelitarnej oraz w streamingu.

Zniknięcie dwóch kanałów z oferty to niejedyne zmiany, jakie szykują się w telewizji naziemnej.

Zmiany w telewizji naziemnej w 2026 roku

Użytkowników telewizji naziemnej czeka duża zmiana na początku 2026 roku. Emitel, czyli operator techniczny podjął decyzję o przejściu na standard DVB-T2/HEVC, co przełoży się na lepszą jakość obrazu. Jednak swoje ulubione programy w jakości HD będą mogły oglądać jedynie osoby dysponujące odbiornikami oraz antenami oferującymi ten standard obrazu. Użytkownicy, których sprzęt nie ma funkcji HD, mogą doświadczać pewnych problemów z sygnałem telewizyjnym. Konkretna data wprowadzenia nowego standardu nie została jeszcze podana. Podobna zmiana została już wprowadzona w 2022 roku w przypadku platformy MUX 3, zatem widzowie, którzy bez problemu odbierają dziś Telewizję Polską, nie muszą się martwić.

