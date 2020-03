Nie tylko krem. Prawidłowa pielęgnacja dłoni w pięciu krokach

Chłodne i suche powietrze, mroźny wiatr, grzane pomieszczenia, a do tego promieniowanie IR&HEV, które jest szkodliwe przez cały rok – nasza skóra po sezonie jesienno-zimowym jest w opłakanym stanie. Na podrażnienia i przesuszenie najczęściej narażona jest skóra naszych dłoni.

Nie dość, że narażone są na kontakt z czynnikami zewnętrznymi, to jeszcze traktujemy je wysuszającym mydłem, a do tego pokrywająca je skóra ma niewiele gruczołów łojowych, pozbawiona jest więc naturalnego płaszcza lipidowego, który nawilża i chroni. Jak ją ratować? Jak nauczyć się pielęgnować skórę dłoni, by przywrócić im aksamitną gładkość i zapobiegać ich przedwczesnemu starzeniu?

Higiena dłoni

Mycie dłoni jest podstawą higieny i profilaktyki zakażeń. Z drugiej strony mydła i środki dezynfekujące bardzo wysuszają skórę. Jak to pogodzić? O ile nie przebywamy w szpitalu, nie musimy stosować płynów odkażających, mydło w zupełności nam wystarczy. Lepiej wybierać to w kostce i zwracać uwagę na pH - powinno mieć wartość od około 4,5 do 5,5. Po umyciu należy delikatnie utulić dłonie ręcznikiem, by woda została wchłonięta przez tkaninę. Unikajmy suszarek do rąk.

Krem do rąk

Po każdym myciu warto dłonie nawilżyć, dlatego krem powinnyśmy mieć zawsze przy sobie. Jeden wrzućmy do torebki, drugi trzymajmy w domu i jeszcze trzeci w pracy. Dzięki temu nigdy nie zapomnimy go użyć. Zwróćmy uwagę na jego skład - powinien opierać się na odżywiających i nawilżających olejach bogatych w witaminy oraz naturalnych ekstraktach i emolientach, które tworzą na skórze warstwę ochronną i zapobiegają utracie wody. Doskonale wiemy o tym, że promieniowanie słoneczne jest jednym z winowajców starzenia się skóry, zapominamy jednak o świetle niebieskim i podczerwonym. Niestety światło emitowane przez ekrany urządzeń mobilnych i komputerów również jest wrogiem naszej skóry. Dlatego warto zaopatrzyć się w krem, który nas przed nim uchroni. W tym celu szukajmy kremów z oznaczeniem IR (infrared - podczerwień) i HEV (High Energy Visible Light - tzw. światło niebieskie), jak IR&HEV Light Barrier Coat Cream marki Silcare.

Peeling

Regularne złuszczanie naskórka pozwala zachować gładkość dłoni i ułatwia przenikanie składników aktywnych kremu w głąb skóry. Najprościej kupić gotowy peeling do dłoni w formie pasty z bardzo drobnymi kryształkami cukru, nawilżającym masłem Shea i olejem z zielonej oliwki, którego użycie jest równie łatwe, jak nasmarowanie dłoni kremem. Hand Scrub Silk Paste marki Silcare sprawia, że skóra staje się elastyczna i doskonale nawilżona. Peeling poprawia krążenie i dotlenia komórki. W dodatku usuwa obumarły naskórek, dzięki czemu wyrównuje koloryt i nadaje młodzieńczego blasku. Z kolei hydrolizowany jedwab zapewnia skórze gładkość, panthenol usuwa zaczerwienienia i podrażnienia, a witamina E hamuje proces starzenia. Produkt możemy kupić w zestawie razem z wielozadaniowym Hand & Nail Oil Serum, które zapewnia miękkość, wygładzenie i zdrowy wygląd skóry.

Ochrona

Równie ważne, jak nawilżanie i złuszczanie jest chronienie skóry przed czynnikami zewnętrznymi - w końcu lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego tak istotne jest noszenie rękawiczek. Zakładajmy je nie tylko, gdy wychodzimy na zewnątrz i skóra dłoni narażona jest na negatywne działanie słońca, chłodu i wiatru, ale również do sprzątania. Detergenty działają drażniąco i wysuszająco, to dlatego skóra po myciu naczyń czy szorowaniu łazienki jest zaczerwieniona i swędzi, a czasem nawet pęka. Przydadzą nam się również bawełniane rękawiczki kosmetyczne, które założymy na noc. Najpierw jednak nałożymy dużą ilość kremu lub maseczki. Rano nasze dłonie będą miękkie i idealnie nawilżone. Taką kurację możemy robić raz w tygodniu.

Dieta

Nie zapominajmy o tym, że jeśli doprowadzimy do odwodnienia organizmu, to skóra naszych dłoni również nie będzie wyglądać dobrze. Dlatego wypijajmy 1,5 litra wody małymi łykami przez cały dzień. Na wygląd naszej skóry wpływa również to, co zjadamy. Im więcej witamin i mikroelementów dostarczymy organizmowi, tym lepiej będą wyglądać nasze dłonie. A gdzie znajdziemy całe ich bogactwo? Oczywiście w warzywach i owocach. Najlepiej jeść je na surowo do śniadania, obiadu i kolacji oraz jako przekąski pomiędzy posiłkami. Surowe marchewki wyrównają koloryt skóry, pomidory zwiększą odporność na szkodliwe promieniowanie, a truskawki i jagody zadbają o jej młody wygląd.

