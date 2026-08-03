Spis treści: Kiedy zapominanie przestaje być naturalnym objawem starzenia? Problemy z chodzeniem mogą być jednym z pierwszych sygnałów Zmiany smaku, węchu i trudności z połykaniem Problemy z pęcherzem również mogą mieć znaczenie Niepokojące zmiany mogą pojawić się także podczas snu

Kiedy zapominanie przestaje być naturalnym objawem starzenia?

Sporadyczne zapominanie imion, miejsca odłożenia kluczy czy okularów jest częścią naturalnego procesu starzenia i zazwyczaj nie stanowi powodu do niepokoju. O demencji mówimy dopiero wtedy, gdy zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych zaczynają utrudniać codzienne życie.

"Magiczna linia, która przechodzi od łagodnego zaburzenia poznawczego do demencji, to sytuacja, gdy jedno z jego zaburzeń poznawczych upośledza funkcjonowanie" - wyjaśniła cytowana przez HuffPost dr Stephanie Nothelle, geriatra z Johns Hopkins School of Medicine.

Może to oznaczać m.in. trudności z prowadzeniem samochodu po znanej trasie, samodzielnym załatwianiem spraw urzędowych czy wykonywaniem czynności, które wcześniej nie sprawiały problemu.

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Problemy z chodzeniem mogą być jednym z pierwszych sygnałów

Choć zaburzenia ruchu często kojarzymy z podeszłym wiekiem, eksperci zwracają uwagę, że pogarszająca się równowaga i zmiany sposobu chodzenia mogą mieć związek z rozwijającą się demencją.

Chodzenie wymaga jednoczesnego przetwarzania wielu informacji - tego, co widzimy, czujemy pod stopami i jak reaguje nasze ciało. Z tego powodu trudności z utrzymaniem równowagi, częstsze potknięcia czy upadki nie zawsze wynikają wyłącznie z osłabienia organizmu.

Z kolei w przypadku otępienia z ciałkami Lewy'ego (choroba neurodegeneracyjna) mogą pojawić się również inne charakterystyczne objawy, takie jak wolniejszy chód, szuranie stopami czy zmieniona postawa ciała.

"Jeśli widzimy taki wzorzec, powinniśmy na to zwrócić uwagę" - podkreśliła neurolog dr Jori Fleisher z Uniwersytetu Rush w Chicago cytowany przez HuffPost.

Zwróć uwagę na sposób chodzenia. Osłabienie i sztywność mięśni oraz kłopoty z utrzymaniem równowagi mogą oznaczać rozwijającą się chorobę Alzheimera lub demencję Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye 123RF/PICSEL

Zmiany smaku, węchu i trudności z połykaniem

Nieoczekiwane pogorszenie węchu lub smaku nie zawsze oznacza infekcję czy problemy z zatokami. W niektórych przypadkach może być również związane z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Czasami osoba nie zauważa zmian sama, ale dostrzegają je bliscy - na przykład wtedy, gdy chory nie czuje zapachu przypalającego się jedzenia.

W bardziej zaawansowanych stadiach choroby mogą pojawić się również problemy z połykaniem pokarmów i płynów. To nie tylko dyskomfort podczas jedzenia. Przedostanie się pokarmu do dróg oddechowych zwiększa ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, które jest jednym z częstszych powikłań u osób z demencją.

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Problemy z pęcherzem również mogą mieć znaczenie

Eksperci zwracają uwagę, że postępujące uszkodzenie układu nerwowego może wpływać także na kontrolę pęcherza moczowego. W późniejszych etapach choroby u części pacjentów pojawia się nietrzymanie moczu.

Niektóre osoby doświadczają również przewlekłych zaparć, które - zwłaszcza w przypadku choroby Parkinsona i demencji z ciałami Lewy'ego - mogą występować nawet kilka lat przed pojawieniem się bardziej charakterystycznych objawów neurologicznych.

Problem z nietrzymaniem moczu może być objawem chorób neurodegeneracyjnych 123RF/PICSEL

Niepokojące zmiany mogą pojawić się także podczas snu

Jednym z mniej oczywistych sygnałów są zaburzenia snu. Chory często nie zdaje sobie z nich sprawy, natomiast zauważa je partner lub członkowie rodziny.

Niepokój powinny wzbudzić sytuacje, gdy śpiąca osoba gwałtownie porusza rękami i nogami, krzyczy, mówi przez sen lub wykonuje nagłe ruchy.

"To może być coś, co nazywa się zaburzeniem zachowania REM, które często występuje na wiele lat przed tym, jak osoba zachoruje na Parkinsona lub demencję" - wyjaśniła dr Jori Fleisher.

Specjaliści podkreślają jednak, że żaden z opisanych objawów sam w sobie nie oznacza demencji. Mogą one towarzyszyć wielu innym schorzeniom, dlatego ich pojawienie się powinno być przede wszystkim sygnałem do konsultacji z lekarzem i przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki.

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