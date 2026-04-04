Spis treści: Przepisy jasno określają, czego nie wolno przechowywać Kto odpowiada za bezpieczeństwo w piwnicy? Czy w piwnicy można trzymać rowery i hulajnogi elektryczne? Regulaminy wspólnot wprowadzają dodatkowe ograniczenia Czego lepiej nie przechowywać w piwnicy?

Przepisy jasno określają, czego nie wolno przechowywać

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, w piwnicach, na strychach oraz w częściach wspólnych nie wolno przechowywać materiałów, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe. Dotyczy to zarówno substancji łatwopalnych, jak i przedmiotów, które w określonych warunkach mogą doprowadzić do zapłonu lub eksplozji.

W szczególności zabronione jest przechowywanie:

gazów palnych (np. propan-butan, acetylen),

cieczy łatwopalnych (benzyna, rozpuszczalniki, nafta, alkohole techniczne),

materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych (fajerwerki, race, flary),

akumulatorów samochodowych, zwłaszcza niesprawnych technicznie,

pełnych, pustych i częściowo opróżnionych butli gazowych,

innych substancji lub materiałów, które mogą zwiększać ryzyko powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru.

Warto podkreślić, że zakaz ten obejmuje nie tylko same piwnice, ale również korytarze piwniczne i drogi ewakuacyjne.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w piwnicy?

Za przestrzeganie przepisów odpowiada zarówno właściciel lub zarządca budynku, jak i jego użytkownicy. Każdy mieszkaniec korzystający z piwnicy ma obowiązek zadbać o to, by nie przechowywać w niej przedmiotów stwarzających zagrożenie.

Co istotne, brak wiedzy o obowiązujących regulacjach nie zwalnia z odpowiedzialności. W przypadku naruszenia przepisów możliwe są sankcje w postaci grzywny, nagany, a w skrajnych przypadkach nawet aresztu - szczególnie jeśli powstało realne zagrożenie pożarowe.

Za przechowywanie niebezpiecznych substancji w piwnicy grozi mandat do 5 tys. zł.

Czy w piwnicy można trzymać rowery i hulajnogi elektryczne?

W ostatnich latach pojawił się dodatkowy problem związany z przechowywaniem pojazdów elektrycznych. Choć przepisy nie zakazują wprost trzymania w piwnicy rowerów czy hulajnóg zasilanych bateriami i akumulatorami, to w tej kwestii również należy zachować ostrożność.

Akumulatory wykorzystywane w tego typu urządzeniach mogą ulec przegrzaniu lub uszkodzeniu, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zapłonu. Szczególnie niebezpieczne jest przechowywanie baterii niesprawnych technicznie.

Jednocześnie nie należy pozostawiać tego typu sprzętów na klatkach schodowych czy korytarzach. Mogą one utrudniać ewakuację i działania ratownicze. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie miejsca, które nie zagraża bezpieczeństwu i nie blokuje ciągów komunikacyjnych.

Regulaminy wspólnot wprowadzają dodatkowe ograniczenia

Czego nie trzymać w piwnicy? Prosty błąd skutkować może srogim mandatem

Oprócz przepisów ogólnokrajowych warto zapoznać się z regulaminem swojej wspólnoty mieszkaniowej. W wielu przypadkach zawierają one dodatkowe zasady dotyczące korzystania z piwnic i przestrzeni wspólnych.

Często pojawiają się zapisy zakazujące przechowywania materiałów łatwopalnych, sprzętów o dużych gabarytach czy przedmiotów ustawianych w sposób ograniczający szerokość przejść. Dotyczy to m.in. mebli, kartonów, sprzętu AGD, a także rowerów czy wózków dziecięcych.

Niektóre regulaminy wprost zabraniają przechowywania urządzeń z silnikami - zarówno spalinowymi, jak i elektrycznymi. Dlatego przed wykorzystaniem piwnicy jako magazynu warto sprawdzić obowiązujące zasady, by uniknąć nieporozumień i ewentualnych konsekwencji.

Czy trzymanie żywności w piwnicy to dobry pomysł?

Czego lepiej nie przechowywać w piwnicy?

Nawet jeśli dany przedmiot nie jest objęty formalnym zakazem, warunki panujące w piwnicy mogą sprawić, że jego przechowywanie będzie złym pomysłem. Podwyższona wilgotność, ograniczona wentylacja oraz obecność gryzoni i owadów mogą prowadzić do szybkiego niszczenia wielu rzeczy.

Szczególnie narażone są produkty spożywcze, papier, tekstylia oraz przedmioty wykonane z materiałów naturalnych. Pamiętajmy, że wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, a także powoduje trwałe uszkodzenia.

Z praktycznego punktu widzenia w piwnicy nie powinniśmy składować:

żywności luzem (np. mąki, cukru, makaronu),

zapasów warzyw, które szybko tracą świeżość,

książek, dokumentów i pamiątek,

odzieży, pościeli i dywanów,

mebli, zwłaszcza tapicerowanych,

sprzętu elektronicznego,

wyrobów skórzanych.

Jeśli jednak konieczne jest przechowywanie części z tych rzeczy, powinny być one odpowiednio zabezpieczone - najlepiej w szczelnych pojemnikach chroniących przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Piwnica może być funkcjonalnym uzupełnieniem przestrzeni mieszkalnej, jednak korzystanie z niej wymaga rozwagi i znajomości podstawowych zasad. Odpowiednie przechowywanie przedmiotów to nie tylko kwestia porządku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców budynku.

