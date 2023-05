Niebezpieczne zjawisko - turyści liżą żaby. Może dojść do paraliżu i zgonu

Pocałuj żabkę w łapkę

Dziecięcy zespół Fasolki w jednym ze swoich przebojów zachęca do "pocałowania żabki w łapkę", co zgodnie z tekstem utworu "Wiedźma często miała chrapkę, by księżniczkę zmienić w żabkę. I dlatego dziś po łąkach wiele się księżniczek błąka", miało przemienić ją w księżniczkę.

I choć czytając początek tego tekstu, można odnieść wrażenie, że jego autor postradał zmysły lub miał do czynienia z jedną z ropuch, to jednak - jak się za chwile okaże - całowanie żaby w XXI wieku nabrało zupełnie innego znaczenia, czemu warto poświęcić kilka akapitów.

Zacznijmy od tego, że "potrzeba" całowania żaby w różnego rodzaju bajkach nie jest dziełem przypadku, gdyż płaz kojarzy się nam się z odpychającym i mającym niewiele wspólnego z przyjemnością zwierzakiem, co ma stanowić dla bohatera kreskówki barierę nie do przejścia.

W rzeczywistości na całym świecie żyje mnóstwo osób, które bez mrugnięcia okiem zbliżą swoje usta do ropuchy, a gdyby tego było mało - sowicie za to zapłacą.

Zdjęcie Wydzielana przez ropuchę substancja, służy jej do obrony przed intruzem / 123RF/PICSEL

Psychodeliczne ropuchy na wagę złota

Bufo Alvarius, bo tak nazywa się ropucha żyjąca m.in. na pustyni Sonora w Meksyku, zyskała ogromną popularność wśród miłośników "odmiennych stanów świadomości". A dzieje się tak dlatego, ponieważ organizm ropuchy potrafi produkować i wydzielać substancję psychodeliczną, nazywaną w fachowej nomenklaturze jako 5-MeO-DMT.

Naukowcy wykazali, że już jednorazowe użycie przez człowieka 5-MeO-DMT powoduje u niego powstawanie stanów psychodelicznych, oraz mocno wpływa na emocje i nastrój. Ponadto odpowiednie dawki żabiej substancji działają przeciwdepresyjnie, łagodzą lęk i zespół stresu pourazowego.

Z kolei zaaplikowanie zbyt dużej dawki wydzieliny może wywołać silny paraliż, a nawet śmierć. Ofiarami żabiego jadu bardzo często padają niczego nieświadome koty i psy, które chcąc upolować płaza, mają styczność z jego wydzieliną. Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku... świadomych ludzi, którzy za "żabi psychodelik" są w stanie zapłacić niemałe pieniądze.

Zdjęcie Ofiarami substancji wydzielanej przez ropuchę koloradzką są koty i psy / 123RF/PICSEL

Sęk w tym, że substancja psychodeliczna z żab z pustyni Sonara czy tzw. ropuchy koloradzkiej bardzo często wykorzystywana jest do różnego rodzaju ceremonii organizowanych dla entuzjastów "narkotycznego odlotu".

W Stanach Zjednoczonych 5-MeO-DMT pozyskane z ropuchy jest modyfikowane w taki sposób, by można było go używać jak wkład do e-papierosa. Wystarczy już jedna sekunda inhalacji wysuszonym jadem z ropuchy, by pojawiły się halucynacje, a przy dawce 50 mg 5-MeO-DMT psychodelik działa do dziewięciu minut.

Należy podkreślić, że jad "psychodelicznych żab" służy płazom w naturalnym środowisku do obrony przez intruzem, dlatego w momencie pozyskania go przez człowieka zwierzę staje się bezbronne. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat psychodelik stał się tak bardzo pożądany, że w niektórych stanach w USA gatunek tych płazów został uznany za zagrożony.

W 2002 roku złodzieje włamali się do jednego ze sklepów zoologicznych w Holandii, a ich łupem padła cała rodzina ropuch koloradzkich. Z kolei w 2022 r. Służba Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych - czyli amerykańska agencja zajmująca się dbaniem o zasoby naturalne i historyczne - zaapelowała do turystów, by ci zaprzestali "lizania żab", wydzielających substancje psychoaktywne.

Zdjęcie Psychodeliczna substancja z żaby działa na człowieka jak narkotyk / 123RF/PICSEL

Narkotyczna żaba zagrożona wyginięciem

W miejscach, gdzie naturalnie występuje ropucha koloradzka dochodziło do absurdalnych sytuacji, kiedy ciekawscy turyści łapali żaby i - jak określają to amerykańskie media - doili z nich psychoaktywną substancję.

Ekolodzy apelują, że ropucha z uwagi na swoje narkotyczne właściwości, które na czarnym rynku stanowią bardzo dochodowy interes, jest zagrożona wyginięciem. Jednym z nich jest biolog i prezydent Stowarzyszenia Herpetologicznego Tucson - Robert Anthony Villa z Uniwersytetu w Arizonie, który od lat głośno alarmuje, że obecne pozyskiwanie jadu z ropuchy na tak ogromną skalę doprowadzi do wymarcia gatunku.