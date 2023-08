Cmentarz, o którym mowa znajduje się przy kościele Najświętszej Marii Panny w Enville, czyli niewielkiej wsi, którą zamieszkuje 500 mieszkańców. Historia tej budowli prawdopodobnie sięga XI wieku, jednakże jej obecny wygląd to efekt przebudowy, która miała miejsce w wieku XIX.

Niebywałe odkrycie przy wiejskim kościele

Odkrycia dokonał historyk Edward Spencer Dyas. To właśnie on odnalazł osiem grobowców, należących do templariuszy, którzy w średniowieczu tworzyli jeden z najważniejszych katolickich zakonów rycerskich. Działał on od XII do XIV wieku, a jego właściwa nazwa to Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Dziś kojarzony jest głównie z wyprawami krzyżowymi.

Na odnalezionych nagrobkach widnieje charakterystyczny symbol, z którym identyfikowali się zakonnicy, czyli krzyże o podwójnych okręgach. Na jednym z nich znaleziono również krzyż krzyżowców, co najprawdopodobniej oznacza, że w tym grobowcu pochowano nie tylko templariusza, ale i krzyżowca z zakonu wojskowego.

To jednak nie koniec zaskakujących odkryć. W dolnej części nagrobka badacze znaleźli nietypowy krzyż, będący wariacją krzyża jerozolimskiego. Świadczyć to może o tym, że pochowany tam rycerz był członkiem Zakonu Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.

Dlaczego templariuszy pochowano właśnie tam?

Edward Spencer Dyas w rozmowie z Daily Mail podkreśla, że to dopiero przypuszczenia. Groby templariuszy nie zostały jeszcze zbadane. Dopiero przeprowadzenie dogłębnej analizy dowodów archeologicznych i antropologicznych może dostarczyć informacji dotyczących autentyczności i pochodzenia grobowców.

Historyk przyznał, że kościół w Enville mógł być niegdyś jednym z najważniejszych ośrodków Templariuszy w kraju, ponieważ jak przypuszcza, związany był z jednym z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza — Williama Marshala.

William Marshal, Pierwszy Earl Pembroke

Kim był William Marshal?

William Marshal, Pierwszy Earl Pembroke w XII wieku był jedną z najważniejszych osób w państwie. Przeszedł do historii jako wybitny wojownik, dyplomata, a także dwukrotny faktyczny król. To właśnie on był inspiracją dla postaci Lancelota w średniowiecznych opowieściach arturiańskich. Co istotne William Marshal wstąpił do zakonu templariuszy pod koniec swojego życia, w wieku 73 lat.

Spencer Dyas twierdzi, że to właśnie z tą postacią historyczną związany jest kościół Najświętszej Marii Panny w Enville. Wskazówkę, która pozwoliła mu o tym sądzić, znalazł w witrażach budowli. Znajduje się tam herb Hugh Mortimera z Chelmarsh, który poślubił wnuczkę Marshala. Powiązanie rodowe z Earlem, który wstąpił do zakonu templariuszy, tłumaczyłyby, dlaczego zakonnicy właśnie tam postanowili pochować zmarłych braci.