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Niecodzienny bar mleczny w Krakowie. Wchodzi się przez balkon

Joanna Leśniak

Joanna Leśniak

Z dala od historycznego centrum miasta, bez nachalnej reklamy i krzykliwych neonów. Z jednej strony to jeden z wielu barów mlecznych w Krakowie, lecz zdecydowanie wyróżnia się nietypowym detalem. Do środka wchodzi się przez balkon, a posiłek można zjeść na niewielkim tarasie.

Wejście do budynku w Krakowie z krótkimi schodami prowadzącymi na częściowo osłonięty balkon, duże okna.
Poznaj miejsce w Krakowie, o którym nie piszą przewodnikiJoanna LeśniakArchiwum autora

Spis treści:

  1. Z dala od centrum, ale nie tylko dla wtajemniczonych
  2. Bar mleczny na uboczu. W środku miłe zaskoczenie
  3. Bez kolorowego szyldu, ale klientów nie brakuje
  4. "Ciocia idzie po rosołek i zaraz zjem cały!"

Z dala od centrum, ale nie tylko dla wtajemniczonych

Lądujemy w krakowskiej dzielnicy Prokocim. Znajdują się tutaj zarówno blokowiska z wielkiej płyty, jak i budynki mieszkalne o zdecydowanie niższej zabudowie. Są ruchliwe węzły komunikacyjne, ale też uliczki, na których w środku dnia nie widać żywej duszy. Są biura, przy których w pośpiechu kręcą się pracownicy, ale też domy z wypielęgnowanymi ogródkami.

Właśnie tutaj, na ulicy gen. Jakuba Jasieńskiego, koncentruje się życie gastronomiczne pobliskich osiedli. Bar mleczny Zdrowie z jednej strony reklamuje się szyldem, zachęcającym do skręcenia w mniejszą uliczkę, która ma nas doprowadzić do tego przybytku, a z drugiej zupełnie nie rzuca się w oczy. Dopiero gdy wkroczymy żwawym krokiem na teren osiedla, zobaczymy wejście. To schody prowadzące na balkon.

Schody prowadzące do balkonu na parterze bloku mieszkalnego, dwie metalowe barierki po bokach, na balkonie ustawione dwa białe krzesła oraz doniczki z roślinami przy oknie.
Bar mleczny Zdrowie zlokalizowany jest na ul. Jasińskiego 30Joanna LeśniakArchiwum autora

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Bar mleczny na uboczu. W środku miłe zaskoczenie

Jestem w tym miejscu po raz pierwszy. Podejrzewam, że gdybym przechodziła w pośpiechu, mogłabym minąć Bar mleczny Zdrowie i nawet nie zauważyć, że na podwyższeniu znajdują się stoliki i kuchnia.

Gdy wchodzę do środka w okolicach południa, zajęte są tylko trzy stoliki. Całość nie wygląda jak typowy, surowy bar mleczny. Drewniane blaty i krzesła, na ścianach obrazy o tematyce niekoniecznie gastronomicznej i rośliny doniczkowe na parapetach. Na stołach nieśmiertelne wazoniki ze sztucznymi kwiatami. Klimat trochę barowy, a trochę jak w skromnym, ale przytulnym saloniku.

Drewniany stół z czterema czarnymi krzesłami ustawiony przy oknie, na parapecie kilka doniczek z zielonymi roślinami, na stole biało-czerwona kraciasta serwetka, solniczka, pieprzniczka, serwetnik i wazonik z kwiatami.
Wystrój z pewnością nie onieśmielaJoanna LeśniakArchiwum autora

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Bez kolorowego szyldu, ale klientów nie brakuje

Spokój jest jednak tylko chwilowy. Już po chwili drzwi co chwilę się otwierają, a do środka wchodzi i starszy pan, i młode mamy z pociechami, i para, która w ciągu zabieganego dnia znalazła chwilę, żeby zjeść razem obiad. Jest swojsko. Tym bardziej że niektórych, ewidentnie stałych bywalców, pani przy kasie wita, zwracając się do nich po imieniu.

Biała tablica z jadłospisem, podzielona na sekcje zawierające różne kategorie dań, takie jak zupy, dania barowe, ryby oraz pierogi, z wyraźnie wypisanymi nazwami potraw i cenami, umieszczona na ścianie jasnego pomieszczenia obok białych drzwi.
W menu dominują klasyki polskiej kuchniJoanna LeśniakArchiwum autora

Co zjemy w Barze mlecznym Zdrowie? Już od wejścia można usłyszeć z kuchennego zaplecza dźwięk rozbijanych kotletów schabowych. Podejrzewam, że w głowie niejednej osoby uruchomi wspomnienia związane z domowym, niedzielnym obiadem. Ogromnym wzięciem cieszy się rosół - jestem chyba jedyną osobą, która go nie zamówiła. Stawiam na pierogi ruskie, które odbieram po krótkiej chwili. Widzę przed sobą talerz z parującą i bardzo smaczną zawartością. Obiad na dzisiaj mam już z głowy.

Oprócz tego barowe klasyki: barszcz z uszkami, kopytka z gulaszem, placki ziemniaczane, filet z kurczaka, kotlet de volaille, naleśniki na słodko. Mięsny obiad z dodatkami zjemy za niewiele ponad 30 zł, a porcje są więcej niż zadowalające. Wygląda na to, że w Krakowie nadal można zjeść solidny posiłek bez wydawania fortuny.

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Joanna Leśniak
Joanna Leśniak

"Ciocia idzie po rosołek i zaraz zjem cały!"

Takim radosnym okrzykiem reaguje jeden z maluchów, który wraz z opiekunami dotarł tutaj na obiad. Zresztą nic dziwnego, bo pani przyjmująca zamówienia dopytuje nawet o to, czy w wariantach dla dzieci do zupy dodawać natkę pietruszki. Drobny gest, ale z perspektywy rodzica (albo cioci) z pewnością doceniony.

Widać zresztą, że o klientów tutaj się dba. Obsługa wie, kto przynosi własne pudełka, aby wziąć posiłek na wynos, a kto chętnie rozsiądzie się na miejscu. Niby tylko bar mleczny, ale po wizycie robi się człowiekowi ciepło w środku - i to nie tylko przez gorący posiłek.

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