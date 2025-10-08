Spis treści: Grzybobranie nie takie bezpieczne? Uwaga na kontrole w lesie. Nagranie poruszyło Internautów Surowe przepisy dotyczące lasów

Grzybobranie nie takie bezpieczne?

Choć dla większości z nas jesienne grzybobranie to sposób na relaks i uzupełnienie zapasów grzybów na całą zimę i wiosnę, taki sposób spędzania wolnego czasu może zakończyć się słonym mandatem, a nawet sprawą w sądzie. Niedawno opublikowany filmik twórczyni Internetowej Katarzyny Al-Dulaimi wywołał spore poruszenie wśród Interneutów, gdy ta ogłosiła, jak ogromne kary grożą łasym na piękne okazy grzybiarzom oraz że właśnie rozpoczęły się specjalne kontrole w lasach. Jak to możliwe?

Uwaga na kontrole w lesie. Nagranie poruszyło Internautów

Okazuje się, że ewentualne restrykcje i kontrole w lasach dotyczą Holandii. Instagramerka relacjonuje swoje życie w tym kraju i dzieli się ciekawostkami z życia za granicą. - Uwaga grzybiarze, zaczęły się kontrole. Za koszyk pełen grzybów możecie otrzymać 4 500 kary plus kartę karną. Zbieranie grzybów jest zakazane, jest uważane za kłusownictwo - apeluje na nagraniu kobieta. W tle widzimy grzybiarkę z dzieckiem, która wyszukuje w lesie świeże okazy grzybków. Filmik rzeczywiście może budzić grozę, bo pierwsza myśl, jaka się nasuwa, to że przepisy te dotyczą Polski.

Katarzyna opisuje wyniki kontroli lasów z ubiegłego weekendu, kiedy to tamtejsze media obiegła wiadomość o zatrzymaniu grzybiarzy w okolicach Utrachtu. Za posiadanie przy sobie 14 kg grzybów jeden z nich został nawet zatrzymany, a sprawa trafiła do prokuratury.

Surowe przepisy dotyczące lasów

Kontrole w lasach na szczęście nie dotyczą Polski

W Holandii zbieranie grzybów w lasach jest zakazane głównie z powodu ochrony przyrody - grzyby są kluczowe dla ekosystemu i stanowią pożywienie dla zwierząt, a ich usuwanie zaburza naturalną równowagę. Dodatkowo grzyby uznaje się za własność właściciela terenu, więc zbieranie ich bez zgody to naruszenie prawa własności. Zakazy i ograniczenia obowiązują w wielu lasach państwowych i rezerwatach, a za ich złamanie grozi mandat sięgający nawet 4,5 tys. euro oraz konfiskata zebranych grzybów. Zakazy dotyczące jadalnych grzybów wynikają z lokalnych regulacji i ochrony terenów naturalnych.

