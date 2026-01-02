Spis treści: Dlaczego wybór imienia jest tak ważny? Najbardziej nietypowe imiona dla chłopców w 2025 roku Najbardziej zaskakujące imiona dla dziewczynek. Oryginalność z historią w tle

Dlaczego wybór imienia jest tak ważny?

Imię to jedno z pierwszych "narzędzi", jakie rodzice dają dziecku na życiowy start. Towarzyszy mu od narodzin i zazwyczaj staje się elementem tożsamości. W wielu kulturach - w tym także w polskiej tradycji - imiona były wybierane ze względu na pochodzenie, patronów, znaczenie czy chęć oddania szacunku przodkom.

Dla jednych liczy się ciągłość rodzinna, dla drugich symbolika imienia. Inni wierzą, że może mieć ono duży wpływ na charakter, temperament czy nawet los dziecka. Z tych powodów część rodziców sięga po imiona rzadkie, wyróżniające się i niosące ze sobą silny przekaz.

Najbardziej nietypowe imiona dla chłopców w 2025 roku

W czołówce zestawień najpopularniejszych imion w Polsce od lat znajdują się Nikodem, Jan, Leon czy Aleksander. Niektórzy rodzice szukają jednak znacznie mniej oczywistych wyborów. Niejednokrotnie brzmią zaskakująco i sprawiają, że faktycznie trudno będzie znaleźć w przyszłości w grupie przedszkolnej imiennika pociechy.

W 2025 roku zarejestrowano imiona, które przywołują skojarzenia z mitologią, średniowiecznymi kronikami albo literaturą fantasy.

Część rodziców do kwestii imienia dla dziecka podchodzi bardzo kreatywnie lev dolgachov 123RF/PICSEL

Jednym z nich jest Zygfryd - imię pochodzenia germańskiego, kojarzone z bohaterami legend i eposów. Jego znaczenie utożsamia się z pojęciami takimi jak pokój, zwycięstwo oraz opieka. W podobnej kategorii można umieścić imię Roland, które przywodzi na myśl rycerskie ideały i odwagę, a jego korzenie sięgają najprawdopodobniej średniowiecznej Francji.

Co ciekawe, na liście męskich imion zarejestrowanym w urzędach stanu cywilnego w tym roku pojawia się także Zeus. Tutaj trudno doszukiwać się różnorodnych interpretacji. Od razu kojarzy się z mitologią grecką i imieniem najwyższego z bóstw, władcy Olimpu. Symbolizuje potęgę i władzę.

Do nieoczywistych wyborów rodziców w tym roku zaliczyć można również Rajmunda. To imię o germańskim pochodzeniu, które oznacza "tego, który jest pod ochroną losu". Zapowiada dobre zabezpieczenie na przyszłość? Być może. Mówi się o tym, że noszą je osoby łagodne i spokojne, a zarazem bardzo pewne siebie.

Na liście imion nadawanych chłopcom w tym roku znalazł się także Kernaghan. Brzmi dość zaskakująco? Warto więc wiedzieć, że ma celtyckie, irlandzkie korzenie i niesie ze sobą symbolikę zwycięstwa.

Najbardziej zaskakujące imiona dla dziewczynek. Oryginalność z historią w tle

Nietypowe imiona nadawane dzieciom w 2025 roku pokazują, że rodzice coraz odważniej sięgają poza listy najpopularniejszych wyborów. Równie interesująco prezentują się nietuzinkowe imiona żeńskie.

W polskich urzędach zarejestrowano m.in. Teodozję. Pochodzi z greki i oznacza "dar od Boga". Imienia nie spotyka się często, ale ma bogate znaczenie. Uznaje się, że kobieta o tym imieniu jest nie tylko bardzo inteligentna, wierna swoim ideałom, ale też bardzo towarzyska i łatwo nawiązuje kontakty z innymi.

Na rzadko spotykane imię zdecydowali się rodzice Longiny. Imię wywodzi się z łaciny. Ma oznaczać kobietę o nieprzystępnym, ale szlachetnym charakterze. Osoba, które je nosi ma mocne poczucie własnej wartości i potrafi bronić swoim przekonań.

Choć o mitologii nordyckiej raczej nie uczymy się w szkołach, zainteresowanie nią mogło kierować osobami, które postanowiły nazwać swoje córeczki Freja. Imię to wiąże się z bogactwem, obfitością, siłą oraz niezależnością.

Wśród nietypowych imion dla dziewczynek uwagę zwraca Kataleja, które oznacza "dziewczynę z wielkim sercem". Kojarzone jest z pięknem i subtelnością. Osobom noszącym to imię często przypisuje się takie cechy charakteru jak łagodność, opanowanie i rozwaga.

