Nadleśnictwo pokazało filmik z wilczkami. Już jest hitem w sieci

Nadleśnictwo Opole, Lasy Państwowe opublikowało na Facebooku post, w którym pochwaliło się świetnymi wieściami z polskich lasów.

"Wspaniałe wieści z naszych lasów. Ten film to dla nas powód do dumy. Potwierdza on, że w lasach tuż pod Opolem na stałe zadomowiła się wilcza rodzina i co najważniejsze, doczekała się potomstwa. Co najciekawsze, wilki wybrały na swój rewir tereny bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców Opola, zwłaszcza w sezonie grzybowym" - napisano na Facebooku.

Leśnicy dodali, iż fakt, że mało kto miał okazję spotkać je oko w oko, najlepiej świadczy o ich niezwykle skrytej naturze i skutecznym unikaniu kontaktu z człowiekiem.

"To najlepszy dowód na to, że koegzystencja człowieka i dużego drapieżnika jest możliwa" - przekonują leśnicy.

Wilki to zwierzęta wyjątkowo skryte, unikające spotkań z człowiekiem i opiekuńcze w stosunku do swojej grupy rodzinnej. W Polsce liczy ona zwykle około 4-6 osobników i tworzy ją para rodzicielska wraz z potomstwem z obecnego i czasami również poprzedniego sezonu.

Wilki świetnie komunikują się między sobą poprzez wycie lub wydawanie innych odgłosów oraz pozawerbalnie np. wydzielając zapachy. W naturalnych warunkach pozostają samowystarczalne i w pełni niezależne od człowieka.

