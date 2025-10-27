Ekspert zdradza ciekawy trik na udane grzybobranie

Leśnicy z Lasów Państwowych podzielili się ciekawym trikiem, który może całkowicie odmienić twoje grzybobranie. W opublikowanym na Facebooku filmiku ekspert - leśnik zachęca, aby zamiast skupiać się wyłącznie na tradycyjnych grzybach rosnących na ziemi, poszukać tych, które rosną na drzewach. Choć większość grzybiarzy koncentruje się na borowikach czy podgrzybkach, w lasach kryją się także smaczne nadrzewne gatunki jadalne, które są często pomijane. Wśród nich warto zwrócić uwagę na boczniaka ostrygowatego czy żółciaka siarkowego - gatunki, które nadają się do spożycia i których zebranie nie wymaga rywalizacji z innymi zbieraczami. To świetny sposób na znalezienie grzybów w mniej oczywistych miejscach.

Większość je omija, a to prawdziwe przysmaki

Jeśli jeszcze nie jadłeś/aś tych gatunków, warto dowiedzieć się o nich nieco więcej.

Boczniak ostrygowaty może być ciekawą odmianą od podgrzybków i borowików Canva Pro INTERIA.PL

Boczniak ostrygowaty to grzyb o charakterystycznym wachlarzowatym kapeluszu w odcieniach szaro-niebieskich lub kremowych, który rośnie zwykle w grupach na pniach i konarach drzew liściastych. Spód kapelusza pokrywają jasne blaszki. Smak boczniaka jest delikatny, lekko orzechowy, a po podsmażeniu nabiera intensywnego aromatu przypominającego pieczonego kurczaka. Jest bogaty w białko, witaminy z grupy B, minerały takie jak żelazo i potas, a także przeciwutleniacze i błonnik, co sprawia, że wspiera układ odpornościowy i trawienny.

Żółciak siarkowy to niedoceniany przysmak CanvaPro INTERIA.PL

Żółciak siarkowy natomiast wyróżnia się intensywnie żółto-pomarańczowym kapeluszem w kształcie wachlarza lub półkolistych "półek", które tworzą duże grupy na pniach drzew liściastych. Młode żółciaki mają delikatną strukturę, starsze stają się twardsze. Smak jest subtelny, lekko cytrynowy i słodkawy, a po obróbce cieplnej staje się soczysty i delikatny. Żółciak siarkowy jest również cennym źródłem składników odżywczych.

Ciekawostki o popularnych hubach

Jednak eksperci ostrzegają, że nie wszystkie grzyby nadrzewne są bezpieczne. Większość hub i innych rosnących na pniach i konarach grzybów jest niejadalna, a niektóre mogą być trujące. Dlatego przed wyruszeniem na poszukiwania warto dokładnie poznać cechy poszczególnych gatunków, takie jak kolor, struktura owocnika, czy rodzaj drzewa, na którym rosną. Niektóre grzyby rosnące na drzewach, choć niejadalne, mają inne zastosowania, jak wspomaganie leczenia ran, a nawet (dawniej) sporządzanie z nich kapeluszy czy kamizelek.

Aby zwiększyć szanse na pełny kosz, warto omijać popularne miejsca, gdzie tłumnie zbierają inni grzybiarze. Zamiast tego lepiej skoncentrować się na starych drzewach (brzozach, dębach, bukach) i dokładnie obserwować pnie i leżące konary. Ten trik nie tylko pozwala znaleźć grzyby, których inni nie zauważą, ale też sprawia, że grzybobranie staje się prawdziwą przygodą.

