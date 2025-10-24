Spis treści: Magiczna podróż do świata Pinokia Ogród Świateł w Krakowie. Ile kosztują bilety? Jak dotrzeć na miejsce i gdzie zaparkować?

Magiczna podróż do świata Pinokia

"Garden of Lights" to dość nietypowa plenerowa ekspozycja. Instalacje świetlne, projekcje i efekty dźwiękowe tworzą tu spójną, immersyjną opowieść, do której w tym sezonie zaprasza kultowa postać drewnianego chłopca. Organizatorzy zapowiadają, że na terenie Ogrodu Doświadczeń stanie ponad 200 świetlnych konstrukcji - w tym zupełnie nowe interaktywne atrakcje, które pozwolą poczuć się, jakbyśmy sami przenieśli się do świata Carlo Collodiego.

To propozycja idealna dla rodzin z dziećmi, ale także dorosłych, którzy chcą w nieszablonowy sposób spędzić jesienne wieczory. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwia komfortowy udział wszystkim zainteresowanym. Jedynym ograniczeniem jest zakaz wprowadzania zwierząt - pupile tym razem muszą zostać w domu.

Ekspozycja będzie dostępna od 24 października 2025 r. aż do 1 marca 2026 r. Organizatorzy rekomendują, aby na przejście całej trasy zarezerwować przynajmniej godzinę.

Ogród Świateł w Krakowie. Ile kosztują bilety?

Wprowadzono dwa rodzaje biletów: jednorazowe i sezonowe.

Te pierwsze obowiązują w wybranym dniu i konkretnej godzinie, dlatego ich liczba jest ograniczona - warto pomyśleć o zakupie z wyprzedzeniem. Bilet sezonowy jest propozycją dla osób, które chcą wracać do ogrodu wielokrotnie: umożliwia nielimitowane wejścia przez cały czas trwania wystawy.

W sprzedaży obowiązuje podział cenowy na dni powszednie oraz weekendy i święta. Bilet normalny kosztuje 37 zł (od poniedziałku do czwartku) oraz 42 zł (weekendy i święta). Dostępne są zniżki dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami - 32 zł lub 37 zł, w zależności od dnia tygodnia. Z kolei najmłodsi zwiedzający, mierzący do 100 cm wzrostu, wejdą na teren wystawy za symboliczną złotówkę.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość zakupu biletów online - to szybkie wejście bez kolejek i zazwyczaj korzystniejsza cena.

Na odwiedzających czeka wiele atrakcji Jan Graczyński East News

Jak dotrzeć na miejsce i gdzie zaparkować?

Wystawa odbywa się w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju - miejscu dobrze znanym mieszkańcom miasta.

W prosty sposób dotrzemy tam komunikacją miejską, nie trzeba martwić się również o parkowanie: kierowcy mogą korzystać z parkingu przy pobliskim Centrum Handlowym M1, co znacząco ułatwia dojazd osobom spoza miasta.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL