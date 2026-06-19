Nocą słychać je z daleka. Jakie żaby"koncertują" w czerwcu?
Rechot żab to jeden z najbardziej rozpoznawalnych odgłosów późnej wiosny i początku lata w Polsce. Za tym pozornie chaotycznym chórem stoi precyzyjny mechanizm biologicznej komunikacji, umożliwiający rozmnażanie i przetrwanie gatunków. Jakie żaby możemy usłyszeć w czerwcu?
Spis treści:
- Dlaczego żaby tak głośno rechoczą w czerwcu?
- Żaba trawna, kumak i ropucha. Kto koncertuje w czerwcu?
- Noc zamiast dnia. Dlaczego żaby milkną za dnia?
- Gdzie usłyszeć żabi koncert? Te miejsca ożywają po zmroku
Dlaczego żaby tak głośno rechoczą w czerwcu?
Za charakterystyczne rechotanie odpowiadają wyłącznie samce, które posiadają specjalne rezonatory głosowe działające jak naturalne wzmacniacze dźwięku. Są to elastyczne worki powietrzne umiejscowione w okolicach pyska lub gardła, które napełniają się powietrzem i potęgują wydawane odgłosy.
Dzięki temu dźwięk może nie tylko być bardzo głośny, ale także przenosić się na duże odległości i przebijać przez szum wiatru czy deszczu. Każdy gatunek ma swój własny "język" - unikalny rytm i ton, który pozwala odróżnić go od innych.
Rechot pełni kilka funkcji: przyciąga samice, wyznacza granice terytorium i ostrzega konkurentów. W razie zagrożenia może też pełnić rolę sygnału alarmowego.
Żaba trawna, kumak i ropucha. Kto koncertuje w czerwcu?
Choć największe nasilenie godów przypada na wiosnę, wiele gatunków pozostaje aktywnych również w czerwcu, szczególnie te ciepłolubne. Wśród nich wyróżnia się żaba trawna, której spokojne, "mruczące" odgłosy można usłyszeć od wczesnej wiosny aż do początku lata.
W tym samym czasie aktywne są także żaby moczarowe - ich samce w okresie rozrodczym przybierają charakterystyczne niebieskawe ubarwienie, a ich głos przypomina bulgotanie wody. Z kolei ropucha szara, spotykana niemal w całej Polsce, wydaje niskie, głuche dźwięki i prowadzi bardziej skryty tryb życia, pojawiając się przy wodzie głównie w czasie godów.
Warto wspomnieć również o kumaku nizinnym, którego dźwięki przypominają powtarzane "u". Ten niewielki płaz wyróżnia się jaskrawym, ostrzegawczym ubarwieniem brzucha, które sygnalizuje drapieżnikom jego toksyczność.
Noc zamiast dnia. Dlaczego żaby milkną za dnia?
Największe "koncerty" płazów odbywają się po zmroku. Żaby i ropuchy są bowiem zwierzętami nocnymi - w ciemności łatwiej im się ukryć przed drapieżnikami, takimi jak bociany czy czaple.
W ciągu dnia ich aktywność wyraźnie spada, a śpiewy cichną, by nie zdradzać swojej obecności. Po zachodzie słońca sytuacja się zmienia - nad wodą zaczyna się intensywna wymiana głosów, która trwa do rana. Noc daje im większe bezpieczeństwo, a jednocześnie lepsze warunki do przyciągania partnerów.
Gdzie usłyszeć żabi koncert? Te miejsca ożywają po zmroku
Najlepszym miejscem do obserwacji i nasłuchiwania płazów są tereny wodne i podmokłe. Szczególnie sprzyjają im zarośnięte stawy, jeziora, starorzecza oraz wilgotne łąki. W miastach można je usłyszeć również w parkach i ogrodach botanicznych, a nawet przy niewielkich oczkach wodnych.
Im bardziej naturalne i spokojne środowisko, tym większa szansa na intensywny "koncert", który każdego roku w czerwcu staje się jednym z najbardziej charakterystycznych dźwięków polskiej przyrody.
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