Spis treści: Dlaczego żaby tak głośno rechoczą w czerwcu? Żaba trawna, kumak i ropucha. Kto koncertuje w czerwcu? Noc zamiast dnia. Dlaczego żaby milkną za dnia? Gdzie usłyszeć żabi koncert? Te miejsca ożywają po zmroku

Dlaczego żaby tak głośno rechoczą w czerwcu?

Za charakterystyczne rechotanie odpowiadają wyłącznie samce, które posiadają specjalne rezonatory głosowe działające jak naturalne wzmacniacze dźwięku. Są to elastyczne worki powietrzne umiejscowione w okolicach pyska lub gardła, które napełniają się powietrzem i potęgują wydawane odgłosy.

Dzięki temu dźwięk może nie tylko być bardzo głośny, ale także przenosić się na duże odległości i przebijać przez szum wiatru czy deszczu. Każdy gatunek ma swój własny "język" - unikalny rytm i ton, który pozwala odróżnić go od innych.

Rechot pełni kilka funkcji: przyciąga samice, wyznacza granice terytorium i ostrzega konkurentów. W razie zagrożenia może też pełnić rolę sygnału alarmowego.

Żaba trawna, kumak i ropucha. Kto koncertuje w czerwcu?

Choć największe nasilenie godów przypada na wiosnę, wiele gatunków pozostaje aktywnych również w czerwcu, szczególnie te ciepłolubne. Wśród nich wyróżnia się żaba trawna, której spokojne, "mruczące" odgłosy można usłyszeć od wczesnej wiosny aż do początku lata.

W tym samym czasie aktywne są także żaby moczarowe - ich samce w okresie rozrodczym przybierają charakterystyczne niebieskawe ubarwienie, a ich głos przypomina bulgotanie wody. Z kolei ropucha szara, spotykana niemal w całej Polsce, wydaje niskie, głuche dźwięki i prowadzi bardziej skryty tryb życia, pojawiając się przy wodzie głównie w czasie godów.

Warto wspomnieć również o kumaku nizinnym, którego dźwięki przypominają powtarzane "u". Ten niewielki płaz wyróżnia się jaskrawym, ostrzegawczym ubarwieniem brzucha, które sygnalizuje drapieżnikom jego toksyczność.

Jednym z gatunków, które usłyszeć możemy w czerwcu jest żaba trawna 123RF/PICSEL

Noc zamiast dnia. Dlaczego żaby milkną za dnia?

Największe "koncerty" płazów odbywają się po zmroku. Żaby i ropuchy są bowiem zwierzętami nocnymi - w ciemności łatwiej im się ukryć przed drapieżnikami, takimi jak bociany czy czaple.

W ciągu dnia ich aktywność wyraźnie spada, a śpiewy cichną, by nie zdradzać swojej obecności. Po zachodzie słońca sytuacja się zmienia - nad wodą zaczyna się intensywna wymiana głosów, która trwa do rana. Noc daje im większe bezpieczeństwo, a jednocześnie lepsze warunki do przyciągania partnerów.

Żaby możemy usłyszeć m.in. przy jeziorach Tomasz Kawka East News

Gdzie usłyszeć żabi koncert? Te miejsca ożywają po zmroku

Najlepszym miejscem do obserwacji i nasłuchiwania płazów są tereny wodne i podmokłe. Szczególnie sprzyjają im zarośnięte stawy, jeziora, starorzecza oraz wilgotne łąki. W miastach można je usłyszeć również w parkach i ogrodach botanicznych, a nawet przy niewielkich oczkach wodnych.

Im bardziej naturalne i spokojne środowisko, tym większa szansa na intensywny "koncert", który każdego roku w czerwcu staje się jednym z najbardziej charakterystycznych dźwięków polskiej przyrody.

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