Nocne problemy trawienne? Zmień kolację, a sen wróci do normy
Jesień to pora roku, która może odbijać się na naszej odporności, samopoczuciu, a nawet układzie trawiennym. Żołądek, jak reszta organizmu może stawać się bardziej wrażliwy, zwłaszcza wieczorem. Wskutek tego w nocy mogą wybudzać nas nieprzyjemne dolegliwości, które zaburzają sen i regenerację. Warto wziąć pod lupę to, co jemy na kolację.
Spis treści:
- Dlaczego problemy żołądkowe nasilają się jesienią?
- Nigdy nie jedz tego na wieczór. W nocy wybudzi cię niestrawność
- Co jeść wieczorem, żeby nie budzić się z problemami żołądkowymi?
Dlaczego problemy żołądkowe nasilają się jesienią?
Problemy trawienne mogą nasilać się wraz ze zmianą pór roku, na co wpływa kilka czynników. Przede wszystkim skraca się dzień, a noc zapada szybciej, co może powodować, że organizm wytwarza mniej hormonów regulujących apetyt i procesy trawienne. Spadki temperatury dodatkowo spowalniają metabolizm, wywołując uczucie ciężkości po posiłkach. Duże znaczenie mają też sezonowe produkty i cięższe potrawy. Jesienią częściej sięgamy po zupy kremy, pieczone mięsa, smażone dania czy słodkości, które mocniej obciążają żołądek. Dodatkowo zmienia się mikrobiom jelitowy, ponieważ w diecie jest mniej świeżych warzyw i owoców. Dlatego szczególnie ważne jest, co i w jaki sposób spożywamy w tym okresie.
Nigdy nie jedz tego na wieczór. W nocy wybudzi cię niestrawność
Nieprawidłowa dieta może nasilać objawy takie jak: bóle żołądka, biegunka, wzdęcia, a nawet zgaga. Dlatego warto unikać produktów, które mogą podrażniać pracę jelit. Na kolacji nie powinno się spożywać:
- ciężkostrawnych i tłustych potraw - smażone mięso, potrawy instant lub z dużą ilością masła i śmietany,
- ostrych i pikantnych dań - chilli, pieprz oraz sosy i przyprawy rozgrzewające,
- słodyczy i deserów - czekolada, ciasta z kremem, pączki, słodzone jogurty,
- napojów pobudzających i gazowanych - kawa, mocna herbata, energetyki, cola,
- niektórych produktów mlecznych - tłuste sery dojrzewające, śmietana,
- czerwonego i ciężkiego mięsa - wieprzowina, wołowina, tłuste i przetworzone wędliny.
Co jeść wieczorem, żeby nie budzić się z problemami żołądkowymi?
Jesienią na kolację warto sięgać po produkty gotowane, pieczone w folii lub duszone zamiast smażonych. Lepiej także stawiać na małe porcje, a ostatni posiłek zjeść na 2-3 godziny przed snem. Wsparciem dla procesów trawiennych będą napary ziołowe, takie jak rumianek, mięta lub melisa. Oto co warto spożywać na kolację:
- gotowane na parze warzywa - marchew, dynia, pietruszka,
- gotowane lub pieczone ryby - dorsz, mintaj, szczupak,
- chude mięso - pierś z kurczaka i indyka,
- kaszę gryczaną lub jaglaną, ryż,
- zupy i kremy warzywne - ciepłe, ale niezbyt tłuste (bez dodatku śmietany),
- produkty fermentowane i probiotyczne - jogurt naturalny, kefir, maślanka.