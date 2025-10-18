Nocne problemy trawienne? Zmień kolację, a sen wróci do normy

Karolina Burda

Karolina Burda

Jesień to pora roku, która może odbijać się na naszej odporności, samopoczuciu, a nawet układzie trawiennym. Żołądek, jak reszta organizmu może stawać się bardziej wrażliwy, zwłaszcza wieczorem. Wskutek tego w nocy mogą wybudzać nas nieprzyjemne dolegliwości, które zaburzają sen i regenerację. Warto wziąć pod lupę to, co jemy na kolację.

Nie możesz spać przez problemy żołądkowe? Przyjrzyj się posiłkom
Spis treści:

  1. Dlaczego problemy żołądkowe nasilają się jesienią?
  2. Nigdy nie jedz tego na wieczór. W nocy wybudzi cię niestrawność
  3. Co jeść wieczorem, żeby nie budzić się z problemami żołądkowymi?

Dlaczego problemy żołądkowe nasilają się jesienią?

Problemy trawienne mogą nasilać się wraz ze zmianą pór roku, na co wpływa kilka czynników. Przede wszystkim skraca się dzień, a noc zapada szybciej, co może powodować, że organizm wytwarza mniej hormonów regulujących apetyt i procesy trawienne. Spadki temperatury dodatkowo spowalniają metabolizm, wywołując uczucie ciężkości po posiłkach. Duże znaczenie mają też sezonowe produkty i cięższe potrawy. Jesienią częściej sięgamy po zupy kremy, pieczone mięsa, smażone dania czy słodkości, które mocniej obciążają żołądek. Dodatkowo zmienia się mikrobiom jelitowy, ponieważ w diecie jest mniej świeżych warzyw i owoców. Dlatego szczególnie ważne jest, co i w jaki sposób spożywamy w tym okresie.

Osoba siedząca na łóżku z rękami przyciśniętymi do brzucha, ubrana w białą koszulkę i żółtozielone spodnie, wyrażająca dyskomfort lub ból w okolicy brzucha.
W nocy musisz do toalety? Zwróć uwagę na to, co zjadłeś na kolacjęCanva ProINTERIA.PL

Nigdy nie jedz tego na wieczór. W nocy wybudzi cię niestrawność

Nieprawidłowa dieta może nasilać objawy takie jak: bóle żołądka, biegunka, wzdęcia, a nawet zgaga. Dlatego warto unikać produktów, które mogą podrażniać pracę jelit. Na kolacji nie powinno się spożywać:

  • ciężkostrawnych i tłustych potraw - smażone mięso, potrawy instant lub z dużą ilością masła i śmietany,
  • ostrych i pikantnych dań - chilli, pieprz oraz sosy i przyprawy rozgrzewające,
  • słodyczy i deserów - czekolada, ciasta z kremem, pączki, słodzone jogurty,
  • napojów pobudzających i gazowanych - kawa, mocna herbata, energetyki, cola,
  • niektórych produktów mlecznych - tłuste sery dojrzewające, śmietana,
  • czerwonego i ciężkiego mięsa - wieprzowina, wołowina, tłuste i przetworzone wędliny.
Makaron spaghetti z dodatkiem kremowego sosu ziołowego, kawałków grillowanego łososia, świeżych pomidorków koktajlowych oraz posypką z koperku na białym talerzu.
Wieczorem makaron zamień na ryżCanva ProINTERIA.PL

Co jeść wieczorem, żeby nie budzić się z problemami żołądkowymi?

Jesienią na kolację warto sięgać po produkty gotowane, pieczone w folii lub duszone zamiast smażonych. Lepiej także stawiać na małe porcje, a ostatni posiłek zjeść na 2-3 godziny przed snem. Wsparciem dla procesów trawiennych będą napary ziołowe, takie jak rumianek, mięta lub melisa. Oto co warto spożywać na kolację:

  • gotowane na parze warzywa - marchew, dynia, pietruszka,
  • gotowane lub pieczone ryby - dorsz, mintaj, szczupak,
  • chude mięso - pierś z kurczaka i indyka,
  • kaszę gryczaną lub jaglaną, ryż,
  • zupy i kremy warzywne - ciepłe, ale niezbyt tłuste (bez dodatku śmietany),
  • produkty fermentowane i probiotyczne - jogurt naturalny, kefir, maślanka.
Miseczka gorącej zupy z kawałkami marchewki, mięsa z kurczaka, świeżymi ziołami oraz dodatkiem pokrojonego chleba na lnianej serwecie, całość utrzymana w domowej atmosferze.
Zjedz zupę warzywną na kolację, a sen będzie nieprzerwanyCanva ProINTERIA.PL
