Dlaczego problemy żołądkowe nasilają się jesienią?

Problemy trawienne mogą nasilać się wraz ze zmianą pór roku, na co wpływa kilka czynników. Przede wszystkim skraca się dzień, a noc zapada szybciej, co może powodować, że organizm wytwarza mniej hormonów regulujących apetyt i procesy trawienne. Spadki temperatury dodatkowo spowalniają metabolizm, wywołując uczucie ciężkości po posiłkach. Duże znaczenie mają też sezonowe produkty i cięższe potrawy. Jesienią częściej sięgamy po zupy kremy, pieczone mięsa, smażone dania czy słodkości, które mocniej obciążają żołądek. Dodatkowo zmienia się mikrobiom jelitowy, ponieważ w diecie jest mniej świeżych warzyw i owoców. Dlatego szczególnie ważne jest, co i w jaki sposób spożywamy w tym okresie.

W nocy musisz do toalety? Zwróć uwagę na to, co zjadłeś na kolację Canva Pro INTERIA.PL

Nigdy nie jedz tego na wieczór. W nocy wybudzi cię niestrawność

Nieprawidłowa dieta może nasilać objawy takie jak: bóle żołądka, biegunka, wzdęcia, a nawet zgaga. Dlatego warto unikać produktów, które mogą podrażniać pracę jelit. Na kolacji nie powinno się spożywać:

ciężkostrawnych i tłustych potraw - smażone mięso, potrawy instant lub z dużą ilością masła i śmietany,

ostrych i pikantnych dań - chilli, pieprz oraz sosy i przyprawy rozgrzewające,

słodyczy i deserów - czekolada, ciasta z kremem, pączki, słodzone jogurty,

napojów pobudzających i gazowanych - kawa, mocna herbata, energetyki, cola,

niektórych produktów mlecznych - tłuste sery dojrzewające, śmietana,

czerwonego i ciężkiego mięsa - wieprzowina, wołowina, tłuste i przetworzone wędliny.

Wieczorem makaron zamień na ryż Canva Pro INTERIA.PL

Co jeść wieczorem, żeby nie budzić się z problemami żołądkowymi?

Jesienią na kolację warto sięgać po produkty gotowane, pieczone w folii lub duszone zamiast smażonych. Lepiej także stawiać na małe porcje, a ostatni posiłek zjeść na 2-3 godziny przed snem. Wsparciem dla procesów trawiennych będą napary ziołowe, takie jak rumianek, mięta lub melisa. Oto co warto spożywać na kolację:

gotowane na parze warzywa - marchew, dynia, pietruszka,

gotowane lub pieczone ryby - dorsz, mintaj, szczupak,

chude mięso - pierś z kurczaka i indyka,

kaszę gryczaną lub jaglaną, ryż,

zupy i kremy warzywne - ciepłe, ale niezbyt tłuste (bez dodatku śmietany),

produkty fermentowane i probiotyczne - jogurt naturalny, kefir, maślanka.

Zjedz zupę warzywną na kolację, a sen będzie nieprzerwany Canva Pro INTERIA.PL

