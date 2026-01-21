Spis treści: Bramy i furtki na posesji: zmiana przepisów Co grozi za nieprzestrzeganie nowych obowiązków?

Bramy i furtki na posesji: zmiana przepisów

Podstawą zapowiadanych zmian jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W Rządowym Centrum Legislacji widnieje on w wykazie prac pod numerem 68 i znajduje się na etapie opiniowania (przepisy mają wejść w życie 20 września 2026 roku). Dokument porządkuje cały system zasad dotyczących budynków i ich otoczenia, od bezpieczeństwa konstrukcji i ochrony przeciwpożarowej po dostępność, komfort użytkowania i efektywność energetyczną.

Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze będą zmiany widoczne przy ogrodzeniach, bramach i furtkach. Projekt podnosi minimalną wysokość, od której wolno montować ostre elementy ogrodzeń, z 1,8 do 2,2 metra, co w praktyce wyklucza groty i drut kolczasty z większości typowych płotów. Doprecyzowano także zakaz otwierania bram i furtek na zewnątrz działki, w stronę chodnika lub drogi, aby całe skrzydło zawsze mieściło się w granicach posesji. Jednocześnie utrzymano minimalne szerokości przejść: 0,9 metra dla furtki i 2,4 metra dla bramy, ale dokładnie opisano sposób mierzenia światła przejścia, co ma ograniczyć spory interpretacyjne przy odbiorach.

W szerszej perspektywie zmiany te pokazują kierunek, w jakim zmierza prawo budowlane. Priorytetem staje się bezpieczeństwo w przestrzeni wspólnej, nawet gdy chodzi o elementy znajdujące się na prywatnych działkach. Drugim silnym nurtem jest dostępność rozumiana szerzej niż tylko jako dostosowanie do wózków inwalidzkich, bo przepisy mówią o osobach ze szczególnymi potrzebami. Trzecim celem jest promocja odnawialnych źródeł energii i precyzowanie obowiązujących norm, tak aby ograniczyć uznaniowość urzędników.

Co grozi za nieprzestrzeganie nowych obowiązków?

Nowe przepisy nie wprowadzają obowiązku masowej wymiany istniejących ogrodzeń, bram i furtek, bo nie działają wstecz i w pierwszej kolejności dotyczą nowych inwestycji. To jednak nie oznacza, że właściciele już zabudowanych posesji mogą je całkowicie zignorować. Problem pojawi się w chwili pierwszej większej ingerencji, takiej jak wymiana bramy, przebudowa wjazdu, podwyższenie ogrodzenia czy modernizacja całej posesji po wejściu w życie rozporządzenia. Od tego momentu każdy nowy element będzie oceniany według nowych zasad, nawet jeśli reszta ogrodzenia powstała wiele lat wcześniej.

Nieprzyjemne konsekwencje mogą pojawić się już na etapie dokumentów. Przy zgłoszeniu robót lub wniosku o pozwolenie na budowę urząd sprawdzi, czy projekt przewiduje bramę i ogrodzenie zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi. Jeśli projektant zaproponuje rozwiązania sprzeczne z przepisami, urząd wezwie do ich poprawy, co oznacza opóźnienia i dodatkowe koszty jeszcze przed rozpoczęciem robót. Gdy błąd przejdzie na etap budowy, sprawą zajmie się nadzór budowlany, który może wstrzymać prace i zobowiązać inwestora do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W skrajnych przypadkach, gdy poprawki nie są możliwe, w grę wchodzi również nakaz rozbiórki.

Trzeci scenariusz dotyczy sytuacji, gdy brama lub ogrodzenie już stoją, ale podczas kontroli zostaną uznane za niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Nadzór budowlany może wtedy nakazać usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, niezależnie od tego, czy kontrola była wynikiem skargi, czy rutynowych działań urzędu. Jeżeli obiekt podlega obowiązkowej kontroli przed użytkowaniem, możliwe jest także nałożenie kary administracyjnej. Stawka bazowa wynosi 500 zł, a po zastosowaniu ustawowych współczynników, może sięgnąć nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

